Мобилизация в Украине: кто может получить отсрочку из-за инвалидности родных – подробное разъяснение

Объясняем, кто имеет право на отсрочку в Украине.

В Украине недавно сократили список лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. В ряды Вооруженных сил Украины могут мобилизовать мужчин, имеющих родственников с инвалидностью.

Сайт ТСН.ua подготовил ответы на самые популярные вопросы, касающиеся нюансов в Законе о мобилизации.

Что изменилось в законе: кто больше не получит отсрочку

Законопроект № 9342 от 29.05.2023, принятый Верховной Радой, внес следующие правки:

"Абзац одиннадцатый части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2005 г., No 16, ст. 255 с последующими изменениями) дополнить словами "при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

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То есть право на отсрочку имеют военнообязанные, имеющие жену (супругу) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы, при условии, что они не имеют других трудоспособных родственников, обязанных их содержать.

"Реализовать право на отсрочку возможно только в случае доказывания, что в семье (среди членов семьи) нет других трудоспособных лиц, которые обязаны по закону содержать таких лиц с инвалидностью", — объяснила ТСН.ua адвокат Марина Бекало.

Кто считается трудоспособным

Согласно действующему законодательству (ст. 1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании") нетрудоспособными гражданами считаются:

Лица пенсионного возраста, в том числе на льготных условиях, и лица, имеющие право досрочной пенсии

Лица с инвалидностью (любой группы)

Дети с инвалидностью

Лица, имеющие право на пенсию в связи с потерей кормильца

Женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам (продолжительностью 70 дней до родов и 56 дней после родов, или 70 дней в случае осложненных родов) считаются временно нетрудоспособными. То есть женщины в декрете могут и должны содержать родственников с инвалидностью (первой степени родства).

Временно нетрудоспособны также лица, которые вследствие заболевания или травм не могут осуществлять трудовую деятельность согласно медицинскому заключению. Такое состояние (статус) носит временный характер и продолжается до восстановления работоспособности.

"Все другие лица, обладающие способностью к труду, в силу своего состояния здоровья, физического, духовного развития могут выполнять работы, трудоспособны", — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Кто обязан содержать лиц с инвалидностью

Согласно Семейному кодексу содержать лиц с инвалидностью обязаны совершеннолетние дети, второй из супругов (жена или муж), трудоспособные родители лица с инвалидностью – члены семьи первой ступени родства.

Например, военнообязанный мужчина, у которого мать является лицом с инвалидностью I или II группы, подлежит мобилизации, в случае наличия других лиц, которые могут содержать маму: трудоспособных совершеннолетних братьев или сестер, жены, трудоспособных родителей.

Ранее, до внесения изменений в Закон о мобилизации, отсрочку можно было получить при условии, что у военнообязанного есть родственник с инвалидностью I или II группы – жена (супруг), родители или родители супруги (супруга). Эта же причина могла быть и основанием для освобождения в запас.

Кто имеет право на отсрочку в Украине

Все остальные основания для отсрочки, предусмотренные ст. 23 Закона о мобилизации, остались по-прежнему. Так, от мобилизации освобождаются:

забронированные органами власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями (в установленном Кабмином порядке)

признаны лицами с инвалидностью или непригодными к службе

многодетные родители (трое и более детей младше 18 лет)

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет

женщины и мужчины, опекуны и приемные родители с ребенком с инвалидностью до 18 лет

женщины и мужчины с совершеннолетним ребенком с инвалидностью I или II группы

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями или жены (супруга)

опекуны недееспособных лиц, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I или II группы

народные депутаты

студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты на дневной или дуальной форме обучения

научные и научно-педагогические работники вузов, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, школьные учителя, работающие не менее чем на 0,75 ставки

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО, будучи военнослужащими, непосредственными участниками АТО или работниками предприятий и учреждений, которые привлекались к обеспечению АТО

Напомним, в Верховной Раде предлагают разрешить военнообязанным мужчинам отказываться от мобилизации.

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