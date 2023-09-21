Мобилизация в Украине: кто может служить по месту жительства, как изменить часть и что такое отношение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Военное положение продлили минимум до 15 ноября 2023 года. Так что военнообязанные продолжают получать повестки.

Сайт ТСН.ua собрал ответы на популярные вопросы, которые украинцы ищут в Сети.

Кто имеет право служить по месту жительства

Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua объяснила, что проходить службу по месту жительства имеют право мобилизованные военнослужащие, имеющие право на отсрочку (согласно абз. 4-12 ч. 1 ст. 23 Закона о мобилизации), но дали свое согласие быть призванным при мобилизации.

В частности, это касается лиц:

с инвалидностью;

на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

самостоятельно воспитывающих ребенка или детей в возрасте до 18 лет;

воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитывающих ребенка, который по соответствующему заключению ЛКК болен тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым) заболевание почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи;

на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или жены (супруги), которые по заключению МСЭК или ЛКК нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену или мужа с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы при условии, что они не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

Что такое отношение

Отношение – это документ, написанный от имени командира, в котором указано, что конкретное военное подразделение готово принять к себе военнослужащего. В нем командир подтверждает наличие вакантной должности, соответствующей военно-учетной специальности военнослужащего.

Может ли мобилизованный самостоятельно выбрать часть

Призыв резервистов и военнообязанных военную службу во время мобилизации осуществляется для доукомплектования военных должностей, предусмотренных штатами военного времени по соответствующим мобилизационным планам ВСУ и других военных формирований.

"В то же время законодательство не предусматривает право военнослужащего, в том числе призванного на военную службу во время мобилизации, самостоятельно выбирать свое место службы, воинскую часть и т.д", — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Можно ли пойти служить в конкретную часть, если у тебя есть отношение

Адвокат объяснила, что после прохождения курса базовой военной подготовки, мобилизованные военнослужащие, которые ранее не проходили военную службу и не имели соответствующей боевой подготовки, направляются для несения военной службы в войска по соответствующим запросам руководителей военных формирований с учетом их потребностей в доукомплектовании личным составом.

Положением о ТЦК СП, Законом о мобилизации, Положением о прохождении военной службы не предусмотрены процедуры призыва на военную службу в том числе и во время мобилизации по соответствующему ходатайству (отношению) от воинской части или иного военного формирования. Исключение составляет призыв на службу военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки военнообязанных Оперативно-спасательной службы гражданской защиты.

По словам Марины Бекало, в других случаях призывная кампания проходит по определенной процедуре и в обход ТЦК СП не представляется возможным. Это связано с целым комплексом вопросов: постановки на военный учет, присвоение ВОС, прохождение ВЛК, без чего подписать контракт или получить отношение от определенной части невозможно, или иначе говоря, выходит за пределы правового поля.

“Конечно, определенное взаимодействие между ТЦК СП и воинскими частями и другими формированиями происходит, и возможность просить ТЦК СП призвать по отношению от конкретной воинской части никто не запрещает, но не возлагает на ТЦК СП обязанность его соблюдать, ведь таких процедур законодательством не предусмотрено. Это исключительно вопрос коммуникации между ТЦК СП и воинской частью, заинтересованной в определенной кандидатуре”, – объяснила адвокат.

Можно ли военному перевестись в другую часть

Перемещение военнослужащих между воинскими частями, формированиями осуществляется из соответствующего ходатайства командиров (отношения), при наличии обоснованных оснований.

По словам адвоката, такими основаниями могут быть:

невозможность прохождения военной службы в занимаемой должности по состоянию здоровья в соответствии с выводом ВЛК;

если занимаемая должность подлежит сокращению в результате сокращения штатов или проведения организационных мероприятий;

по семейным обстоятельствам – по личной просьбе, на основании рапорта;

в связи с назначением на более низкую должность в порядке дисциплинарного взыскания;

в связи с пребыванием в отношениях прямой организационной и правовой зависимости с лицами, являющимися близкими лицами;

в случае необходимости доукомплектования в особый период должностей, предусмотренных штатами военного времени.

Имеет ли отношение ТЦК к перемещению военнослужащих

Марина Бекало объяснила, что ТЦК СП не имеют никакого отношения к процессам перемещения военнослужащих из одной части в другую.

Ведь после направления военнообязанного на военную службу, ТЦК СП снимают его с военного учета, и такой военнослужащий подчиняется своему прямому военному командованию.

“После освобожднения с военной службы по приказу командира соответствующей воинской части, освобожденный военнослужащий должен обратиться в ТЦК СП с документами об освобождении по месту своей регистрации для взятия его на военный учет военнообязанных. А значит, с момента призыва военнослужащего до момента его освобождения с военной службы и взятия ТЦК СП на военный учет, вопросы, связанные с прохождением военнослужащим, решаются исключительно соответствующими воинскими частями”, – рассказала адвокат.

Можно ли изменить военную специальность мобилизованному

Изменить свою военно-учетную специальность можно по соответствующей процедуре.

Марина Бекало отметила ТСН.ua, что она предусмотрена Разделом VI Приказа Минобороны от 10.04.2009 № 170, которая заключается в общевойсковой подготовке для лиц, не проходивших военной службы, профессиональной и многоуровневой подготовке/переподготовке, повышении квалификации для военнослужащих и ВОС.

Напомним, с 1 октября 2023 года женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, будут обязаны регистрироваться в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Читайте также: