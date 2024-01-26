Мобилизация в Украине: могут ли мужчине, который проигнорировал повестку, заблокировать право на имущество

Эксперты рассказали, есть ли ажиотаж с переоформлением недвижимости и чего ждать дальше.

В социальных сетях активно обсуждают возможность массового переоформления недвижимого имущества мужчинами через мобилизацию.

Мол, такая норма была прописана в законопроекте о мобилизации. Так что если мужчина не придет в ТЦК за повесткой, ему будет запрещено совершать какие-либо операции с имуществом.

Соответственно, прогнозируется, что мужчины будут массово переоформлять недвижимость на своих жен, сестер и матерей, чтобы иметь возможность им хоть как-то распоряжаться.

Сайт ТСН.ua выяснял, что из этого слухи, а что действительно планируется и чего ожидать.

Что происходит на практике

Риелторы говорят, что действительно получают запросы от мужчин, которые интересуются возможностью перевести право собственности на недвижимость на своих жен, матерей или сестер, потому что волнуются из-за ограничений в случае уклонения от мобилизации.

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Кстати, за такими консультациями обращаются преимущественно мужчины, которые находятся за пределами Украины. Перед Новым годом было по 2-3 звонка в день по поводу таких консультаций. Тогда, к слову, достаточно активно обсуждался законопроект о мобилизации.

"За такими консультациями к нам обращались клиенты, но после проведенных разъяснений, никаких дальнейших действий не происходило, ведь закон о мобилизации так и не приняли. Мужчины беспокоились, что их официально могут признать уклонистами, и тогда к ним будут применены ограничения в пользовании банковскими счетами и правом распоряжаться недвижимым имуществом. Мы объясняем мужчинам, что подобные ограничения возможны только по решению суда. У ТЦК и СП или у других негосударственных учреждений нет оснований для того, чтобы налагать арест или ограничивать человека распоряжаться имуществом. Это можно сделать исключительно по решению суда", — рассказывает сайту ТСН.ua Сергей Курганов, риелтор-практик, гендиректор риелторского объединения.

Пока очередей к нотариусам не наблюдается / Фото: pixabay.com

Эксперт добавляет, что часто к ним обращаются военнослужащие, которые находятся в отпуске или проходящие реабилитацию после ранений.

"Военные переоформляют имущество на жен, детей или проводят раздел имущества супругов. Такие случаи действительно есть и их достаточно много. Потому что люди, которые находятся на фронте, хотят перестраховаться – война это большой риск, поэтому и переоформляют имущество на своих родных людей", — объясняет Сергей Курганов.

Что говорят в парламенте

Так что пока к нотариусам не выстраиваются очереди из уклонистов, которые желают как-то "спасать" свои квартиры, дома или другую недвижимость переоформив ее на близких родственников.

"Когда обсуждался законопроект о мобилизации, то люди активно интересовались, каким образом на них могут наложить обременение или ограничение на принадлежащее им имущество. Эта тема многих интересовала. Но я бы не сказал, что мужчины панически уже что-то завещали или переоформляли. Все ждали будет ли внесен законопроект на рассмотрение парламента, но этого не произошло", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Фрис, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам деятельности органов юстиции, органов исполнения наказаний и пробации комитета ВРУ по вопросам правовой политики.

Он добавляет, что в кулуарах парламента депутаты также обсуждали эту тему, поскольку законопроект откровенно нарушал конституционные права граждан.

"Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады по правам человека озвучил мнение, что не могут быть ограничены какие-либо права граждан, гарантированные им Конституцией, в том числе по распоряжению принадлежащего им недвижимого имущества, транспортных средств и прочего. И в глобальном плане этот вопрос был снят, а законопроект был направлен на доработку", — объясняет Игорь Фрис.

Ограничение права распоряжаться собственным недвижимым имуществом является незаконным / Фото: pixabay.com

Скандальные ограничения по недвижимости уберут

Народный депутат говорит, что нужно дождаться появления нового законопроекта о мобилизации и ознакомиться с его обновленной редакцией.

"Основу нового документа уже обсуждали коллеги. Знаю, что требования ТЦК и СП по аресту имущества, запрету распоряжаться недвижимостью из-за неявки в военкомат, были изъяты из новой редакции законопроекта. Поэтому, думаю, всего этого в нем уже не будет. Как и не будет ажиотажа среди мужчин, которые из-за мобилизации захотят отчуждать свое недвижимое имущество жене или сестре", — уверяет Игорь Фрис.

Специалист добавляет, что любые законы, ограничивающие конституционные права граждан, должны подвергаться сомнению.

"Никто в Украине не может взять и запретить человеку распоряжаться принадлежащим ему имуществом – квартирой или домом. Для подобного запрета может быть только одно основание – соответствующее решение суда. Поэтому я не думаю, что кто-то в парламенте будет готов на то, чтобы принять закон или нормативный акт, который ограничит бесспорное право граждан распоряжаться недвижимым имуществом", – отмечает Игорь Фрис.

Он приводит пример того, как исполнительная служба работает с мужчинами, злостно не платящими алиментов. Неплательщику предоставляют статус должника и ограничивают в правах – запрещают выезд за границу или блокируется его банковский счет. Все это делается в процессе исполнительного производства. И даже в этом случае неплательщик алиментов имеет право обжаловать подобные действия в суде. Кстати, как и любое другое решение, принятое в части ограничения прав гражданина.

"В старой редакции законопроекта о мобилизации был еще один негативный момент. Руководителям ТЦК и СП предоставлялось право самостоятельно вносить лицо, не исполняющее обязанность по уточнению своих данных, в реестр должников и также изымать его из этого реестра. Это было критически воспринято общественностью и народными депутатами, потому что давало основание для серьезных коррупционных рисков. Надеюсь, такое право для военкомов тоже будет исключено из нового законопроекта о мобилизации", — рассказывает Игорь Фрис.

Скандальные ограничения обещают изъять из законопроекта о мобилизации / Фото: ТСН.ua

Тонкости распоряжения недвижимым имуществом

Специалист отмечает, что в этой теме вопросов гораздо больше, чем это выглядит на первый взгляд. К примеру, нет такого определения как "переписать" на кого-то недвижимое имущество.

"У нас есть Гражданский кодекс, который предусматривает процедуру по распоряжению недвижимым имуществом, причем эта процедура является одномоментной: заключение договора купли-продажи, заключение договора дарения, договора мены, заключение другого договора по распоряжению имуществом или его разделения. То есть установлены законом механизмы по распоряжение недвижимым имуществом", — отмечает Игорь Фрис

Также есть распоряжение имуществом, которое отложено во времени.

"Это – составление завещания на недвижимое имущество, но оно не прекращает право собственности завещателя. А вот договор купли-продажи или договор дарения – это одномоментные договоры, прекращающие права одного и начинающие право другого участника. Других способов распоряжения и смены владельца, чем те, которые определены Гражданским кодексом, не существует. Поэтому слова "переписать" просто нет в общей теории гражданского права", — добавляет специалист.

Недвижимость могут подарить или завещать / Фото: Pexels

Он отмечает, что также человек может подарить недвижимость, но опять же договор дарения – двусторонний, то есть без одаренного подарить ничего невозможно – он обязан подписать этот договор.

"Есть еще вопрос общей совместной собственности, общей долевой собственности. Нюансов очень много. Например, если мужчина был женат и покупал недвижимое имущество, то его половина уже принадлежит его жене или если имущество было приобретено за общие средства во время зарегистрированного брака", — объясняет Игорь Фрис.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о дефиците мужчин из-за мобилизации: как изменился рынок труда Украины и какой шанс появился у женщин 45+.

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