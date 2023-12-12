Мобилизация в Украине: могут ли вручить повестку тому, кто имеет право на отсрочку

Могут ли в рамках мобилизации в Украине вручить повестку тому, кто имеет право на отсрочку, и отправить проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК) в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

Так, по ее словам, соблюдать правила военного учета должны все без исключения призывники, военнообязанные и резервисты, независимо от того, подлежат ли они призыву на военную службу.

“Честно говоря, большинство мужчин призывного возраста не соблюдают правила военного учета, не возобновляют свои учетные данные в ТЦК и СП, в том числе в случае изменения семейного положения, места жительства, зачисления на обучение или отчисления и т.д. И ТЦК СП, который в свою очередь может и не знать о наличии права для отсрочки, имеет все основания вызвать супруга призывного возраста для уточнения учетных данных, постановки на военный учет, направления на ВЛК, а уже после будет рассматривать вопрос о наличии или отсутствии оснований для отсрочки”, — рассказала ТСН.ua Марина Бекало.

Поэтому такой случай с многодетным мужчиной в Ровно, которому недавно вручили повестку, является достаточно стандартной ситуацией, которая не должна вызывать беспокойства, подчеркнула адвокат.

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Если мужчина ранее не становился на военный учет военнообязанных в 27 лет или менял место жительства без постановки на военный учет, не проходил ВКЛ, не обновлял свои учетные данные, то ТЦК СП имеет право вызвать военнообязанного для обновления учетных данных.

“Для этого он потребует все имеющиеся документы и данные, относящиеся к военному учету. Например, диплом об образовании для определения соответствующей военно-учетной специальности, данные о состоянии здоровья. Для этого военнообязанного направляют на ВЛК”, — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

После прохождения ВЛК и обновления учетных данных ТЦК СП должен рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки, если для этого есть основания.

“Согласно реализации права на отсрочку, военнообязанный должен подать в ТЦК СП все имеющиеся у него документы, подтверждающие право на отсрочку и желательно еще заявление о предоставлении отсрочки. И в таком случае мужчина не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации. Поэтому со стороны ТЦК СП в данном случае нет нарушений профильного законодательства. Мужчина пройдет ВЛК, предоставит документы, подтверждающие содержание несовершеннолетних детей, и получит от ТЦК СП право на отсрочку", — рассказала Марина Бекало.

Напомним, в Украине хотят мобилизовать еще одну категорию граждан. По словам Евгения Дикого, около 100 тысяч человек можно забрать на фронт.

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