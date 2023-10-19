Мобилизация в Украине: могут ли заблокировать банковские карты за неявку в ТЦК

В Сети распространяют фейк о блокировании банковских карт уклонистам за неявку в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

В Командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сайту ТСН.ua сообщили, что информация, обнародованная в СМИ о блокировании банковских карт руководителями или представителями ТЦК, не соответствует действительности. Военные напомнили, что такие действия могут совершаться судами и представителями исполнительной службы.

Кроме того, военные расценивают информацию о блокировании банковских карт представителями ТЦК как информационный вброс, элемент информационно-психологической спецоперации (ИПСО) в условиях военного положения.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua рассказала, что понятия "уклонист" в действующем законодательстве не существует. Статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

“Но это вопрос именно уголовной ответственности, к которой исполнительная служба не имеет никакого отношения. Счета могут быть заблокированы из-за неуплаты административного штрафа лиц, привлеченных к ответственности по ст. 210 КУоАП (нарушение правил военного учета) и 210-1 КУоАП за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации”, – пояснила Марина Бекало.

К примеру, военнообязанный не явился по повестке для уточнения учетных данных, либо отказывается от прохождения ВЛК, либо не состоит на военном учете по месту жительства.

“В таком случае составляется протокол об административном правонарушении, ТЦК и СП выносит постановление о наложении штрафа, которое передается в исполнительную службу для взыскания штрафа в принудительном порядке. Исполнительная служба в рамках исполнительного производства в случае, если нарушитель не платит штраф добровольно, арестовывает счета в банке, пока нарушитель (если он не обжалует постановление в суде) не оплатит штраф”, – рассказала ТСН.ua адвокат.

Ранее адвокат развенчала топ-10 мифов о повестках и уклонистах.

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