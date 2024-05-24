Мобилизация в Украине: можно ли получить отсрочку на магистратуре, если учился на "специалиста"

В Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он, в частности, изменил правила получения отсрочки для студентов. Теперь не будут призывать в армию только тех, кто получает образование на уровень выше предыдущего.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua объяснила, когда могут получить отсрочку студенты магистратуры в случае уже имеющегося образования уровня специалиста.

Отсрочка от мобилизации для студентов

Согласно изменениям в Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые вступили в силу с 18 мая 2024 года, соискатели образования дневной или дуальной форм обучения смогут получить отсрочку в случае получения образования, который выше ранее полученного уровня образования в такой последовательности:

І, ІІ, ІІІ уровни профессионального или профессионально-технического образования,

профессиональное высшее образование,

бакалаврский уровень,

магистерский уровень,

образовательно-научный/образовательно-творческий уровень (аспирантура).

"Соискатели образования магистерского уровня высшего образования, в случае уже имеющегося образования уровня специалиста, не будут иметь права на отсрочку по причине не соблюдения последовательности получения образования", — рассказала Марина Бекало.

Адвокат отметила, что уровень образования "специалист" был отменен в связи с принятием в новой редакции Закона Украины "О высшем образовании" от 01.07.2014 № 1556-VII.

“Согласно переходным положениям к этому закону, высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста (полное высшее образование) после вступления в силу закона приравнивается к высшему образованию степени магистра. А значит, диплом специалиста приравнивается к диплому магистра”, — пояснила ТСН.ua адвокат.

Право на отсрочку по новому закону

Напомним, что призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат следующие категории соискателей и работников образования:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования , которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который выше ранее полученный в последовательности, определенной в ч. 2 ст. 10 Закона Украины "Об образовании";

, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который выше ранее полученный в последовательности, определенной в ч. 2 ст. 10 Закона Украины "Об образовании"; докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру ;

; научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих степень; педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Напомним, в ТЦК рассказали подробности, как будут искать ухилянцев из-за "Оберега".

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