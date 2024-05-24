Мобилизация в Украине: можно ли получить отсрочку на магистратуре, если учился на "специалиста"

Право на отсрочку по новому закону.
В Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он, в частности, изменил правила получения отсрочки для студентов. Теперь не будут призывать в армию только тех, кто получает образование на уровень выше предыдущего.
Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua объяснила, когда могут получить отсрочку студенты магистратуры в случае уже имеющегося образования уровня специалиста.
Отсрочка от мобилизации для студентов
Согласно изменениям в Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые вступили в силу с 18 мая 2024 года, соискатели образования дневной или дуальной форм обучения смогут получить отсрочку в случае получения образования, который выше ранее полученного уровня образования в такой последовательности:
- І, ІІ, ІІІ уровни профессионального или профессионально-технического образования,
- профессиональное высшее образование,
- бакалаврский уровень,
- магистерский уровень,
- образовательно-научный/образовательно-творческий уровень (аспирантура).
"Соискатели образования магистерского уровня высшего образования, в случае уже имеющегося образования уровня специалиста, не будут иметь права на отсрочку по причине не соблюдения последовательности получения образования", — рассказала Марина Бекало.
Адвокат отметила, что уровень образования "специалист" был отменен в связи с принятием в новой редакции Закона Украины "О высшем образовании" от 01.07.2014 № 1556-VII.
“Согласно переходным положениям к этому закону, высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста (полное высшее образование) после вступления в силу закона приравнивается к высшему образованию степени магистра. А значит, диплом специалиста приравнивается к диплому магистра”, — пояснила ТСН.ua адвокат.
Право на отсрочку по новому закону
Напомним, что призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат следующие категории соискателей и работников образования:
- соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который выше ранее полученный в последовательности, определенной в ч. 2 ст. 10 Закона Украины "Об образовании";
- докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;
- научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих степень; педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
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