Мобилизация в Украине: мужчина, которого мать кормит с ложки, доказывает свою непригодность

Мать винничанина говорит, что ей приходится сопровождать сына даже в туалет.

После огласки в соцсетях получила продолжение история 34-летнего жителя Винничины Максима Байды, которого мать часто кормит с ложки из-за инвалидности.

Напомним, несколько врачей признали его пригодным к службе, но сейчас мать Максима, Надежда Байда, говорит, что сына приходится не только кормить, но и сопровождать в туалет.

Случай получил огласку после того, как об этом в соцсети рассказала общественный деятель Шаргородского района Винничины Галина Верещага.

На Винничине мужчину, которого кормят с ложки, признали пригодным к службе в армии.

"Сын проходит обследование, впереди МРТ и консультация невропатолога. Говорят, что мобилизовывать не будут, а там увидим. Окончательного вывода еще нет", — с тревогой в голосе рассказала ТСН.ua Надежда Байда, мать Максима.

По ее словам, сыну даже сложно передвигаться.

"Если погода сухая, то он потихоньку ходит сам. Если сырая, то ему тяжело. В таких условиях его нужно вести в туалет или приносить ведро", — говорит женщина.

Скандал вокруг Байды: что известно:

По словам Надежды Байды, вся эта история началась с того, что они с сыном сами пошли в военкомат из-за того, что у приписного свидетельства Максима истек срок действия – документ нуждался в обновлении. После этого в военкомате Максиму выдали повестку на прохождение врачебной комиссии.

"В военкомате сказали, что сыну нужно пройти врачебную комиссию, сын ее прошел, – рассказывала Надежда Байда. – Хирург, невропатолог, терапевт и ЛОР написали, что он пригоден. Также психиатр написал, что сын ограниченно пригоден. Меня это возмутило. Я спросила. у того, кто отправил сына на комиссию, мол, как такое может быть. На это этот человек ответил: "Руки-ноги есть? Значит, пригоден". Когда Максим нервничает, то вообще не может ничего сказать".

По ее словам, у сына есть инвалидность с детства: "У него третья группа. Также ему написали, что у него легкая умственная генетическая отсталость".

Главный врач Шаргородской городской больницы Виталий Черный, чьи подчиненные обследовали Максима Байду на военно-врачебной комиссии, ситуацию объяснял так:

"У приписного свидетельства Максима Байды истек срок действия. Они (семья Байды – Ред.) по своей инициативе пришли в военкомат. Согласно процедуре, он должен был пройти медосмотр. Никто ни в какую армию его не брал. Пришли к ЛОРу, тот спросил о том, есть ли жалобы. Был ответ, что жалоб нет. ЛОР написал, что мужчина пригоден. Пришли к терапевту, тот спросил о жалобах, получил ответ, что таких нет, после чего терапевт написал, что мужчина пригоден. Так же написал и хирург. На этом фоне эти люди (мать Байды и Верещага – Ред.) начинают поднимать шумиху".

До этого Виталий Черный добавлял, что глава ВЛК вынесет свой вердикт о пригодности или непригодности только после того, как будут в наличии все анализы Максима Байды.

"Конечно, не будет сказано, что мужчина пригоден. В Украине никого с третьей группой инвалидности и гепатитом С в армию не берут. Врачи все делали правильно, согласно инструкциям. Они (мать Байды и Галина Верещага – Ред.) сами все это раздули", – резюмировал Виталий Черный.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации.

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