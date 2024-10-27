"Мобилизация в Украине неэффективна": военный объяснил, что нужно изменить уже сейчас

Изменения в мобилизации в Украине нужны, потому что система комплектования сейчас неэффективна.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал офицер бригады "Рубеж" Максим Таран.

"Давайте для проверки ответим сами себе на вопрос: приходят ли сейчас по мобилизации необходимые люди: и количественно, и качественно? Недостаточно. Но почему? Есть ли недостатки только в работе ТЦК? Я думаю, что нет. Это комплексная проблема”, – говорит военный.

По его словам, так называемые "уклонисты" не идут в военные подразделения не потому, что они не поддерживают военных или ждут Россию.

“Нет, просто они находятся в зоне комфорта, а в противоположность многие мобилизацию воспринимают как “могилизацию”. На такой стереотип повлияли и российская ИПСО, и наши внутренние проблемы. Мы прекрасно можем понять мотивы тех, кто боится. Они боятся не самого человека в форме с папкой, а что будет дальше. Что их неидеальное здоровье ухудшится, родные останутся без необходимой поддержки”, — считает Максим Таран.

Это не исправят ТЦК, нужно поднимать на другой уровень материальное, социальное и медицинское обеспечение, говорит военный. Сами военные и волонтеры с этим не справятся. Нужно, чтобы человек знал, что не только его жизнь, но и здоровье будет иметь лучшее страхование.

“В то же время многие убеждены, что успешные люди, депутаты, полицейские не идут в боевые подразделения, так что там нет ничего хорошего. Поэтому нужно развивать рекрутинг в самих подразделениях, убирать максимально зоны неизвестности и лицемерия, быть открытыми и к потенциальным бойцам, и к их родным. Не стоит украшать, а говорить, как есть, показывать больше", – говорит Максим Таран.

В его бригаде "Рубеж" в боевых подразделениях служат и депутаты, и люди, которые имели успешные бизнесы или высокооплачиваемую работу в Украине и за рубежом.

"Есть женщины. Есть бывшие полицейские. И это не рекламные лозунги, журналисты приезжают и сами говорят с этими людьми в районах боевых действий, показывают их истории, с реальными эмоциями, страхами и жизнью, которая продолжается в коллективе единомышленников, собратьев, лучших людей”, — рассказал военный.

Ранее военный ответил, как бойцы КНДР могут повлиять на ситуацию на фронте.

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