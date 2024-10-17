Мобилизация в Украине нуждается в переменах: почему на Западе не верят в победу "армии дедов" и где нужны женщины

Почему ужесточили проверки после концертов и что нужно менять в армии.

В Украине снова напряженная ситуация с мобилизацией. Представители ТЦК и СП вместе с полицией прибегают к уличным проверкам учетных документов, что вызвало очередную волну недовольства.

Особенно после проверок и задержания мужчин в ночных клубах, спортзалах, ресторанах и на выходе из концертов известных исполнителей.

Эксперты говорят, что причина возобновления уличных проверок кроется в том, что большое количество украинцев не обновили свои данные. Соответственно, мобилизационные процессы дают пробуксовку.

ТСН.ua поинтересовался, как сделать мобилизацию в Украине эффективной

В каких изменениях нуждается армия?

Военные называют основные причины, чтобы гражданские украинцы хотели идти в армию.

Первое – требуется четкий срок службы, потому что ее бесконечность – уничтожает мотивацию служить.

Второе – мотивация защищать государство, должна строиться на мотивировании, а не на запугивании. Устрашение и наказание – это не мотивация.

Третье – уже в войсках должны быть упрощены разрешения на перевод в другое подразделение, потому что именно это порождает и самовольное оставление части и другие негативные явления.

Четвертое – армия нуждается в реформах и переменах, а еще адекватных командирах, умеющих слышать и понимать подчиненных, без "совковости", где командир всегда прав, а ты – никто.

Мобилизация в Украине/Коллаж ТСН.ua

Задание: работать над мотивацией

Военный эксперт Игорь Романенко считает, что нужно больше работать над мотивацией людей, которых должны мобилизовать в армию.

"Очевидно, что нам нужно делать большую ставку на военный рекрутинг. Должна постоянно продолжаться разъяснительная работа. До людей нужно донести, что мобилизация будет продолжаться, а военнообязанные, которые должны быть призваны, могут получить право выбирать, где бы они хотели нести службу. Это важно, потому что именно здесь сохраняется мотивационная составляющая. Ведь врачи должны лечить, ремонтники ремонтировать, а инженеры строить укрепления, а не идти на штурмы вражеских позиций", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель руководителя Генштаба (2006-2010 гг.).

Ситуация на фронте требует дополнительных сил

В то же время, эксперт отмечает, что рекрутинг – лишь часть того, что нам нужно из резервов на текущее время.

"Чтобы анализировать вопросы мобилизации, нужно объективно понимать положение дел на фронте, а оно, к сожалению, тяжелое по всем направлениям. И есть огромная потребность не только в вооружении и технике. Наши предприятия оборонно-промышленного комплекса закрывают эту потребность только 15- 20%, а остальные дают союзники, но делают они это не очень быстро. Партнеры наблюдают, что происходит у нас с мобилизацией и, соответственно, рассуждают, целесообразно ли вкладывать во все это средства. Хотя мы с историей на Курщине показали, что можем и целесообразно. Но должны это снова доказывать и рассчитывать на собственные силы", – отмечает военный эксперт.

Игорь Романенко отмечает, что острая ситуация на фронте побуждает к более решительным действиям по мобилизации. Поэтому неудивительно, что идет проверка документов у тех, кто посещает концерты, ходит в спортзалы или проводит время в ресторанах.

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Государство как инструмент принуждения

Что касается задач по мобилизации, то генерал-лейтенант отмечает, что новый закон о мобилизации действует больше как учетный.

"После того, как закон заработал, он дал армии по 30 тысяч новобранцев каждый месяц лета, а уже осенью показатели ухудшились. Поэтому сейчас пытаются улучшить ситуацию благодаря уличным проверкам. И я считаю это абсолютно верным. У людей было время обновить данные и стать на военный учет. И нам всем надо усвоить, что государство – это и есть инструмент принуждения, как бы кому-то этого не хотелось. Так было сто лет назад и сейчас, особенно во время такой широкомасштабной войны, как у нас", – объясняет Игорь Романенко.

Мобилизация в Украине/Коллаж ТСН.ua

Уменьшение мобилизационного возраста до 20 лет

Эксперт добавляет, что учет военнообязанных уже более или менее восстановлен, чего не было в первые два года войны. Поэтому соответствующие органы видят, что мобилизация не удовлетворяет потребности военных в рамках, которые есть.

"В парламентском комитете по безопасности и обороне, где хорошо знают наши возможности и ресурсы по возрасту, озвучили, по моему мнению, целесообразное предложение — уменьшить мобилизационный возраст от 25 до 20 лет. Даже наши союзники говорят, что во время широкомасштабной войны украинцы изобрели собственное "ноу-хау": когда за два года боевых действий не была проведена должным образом мобилизация, а средний возраст солдата в нашей армии составляет 43 года. Поэтому на Западе удивляются, как можно говорить о победных позициях с армией "дедов". Здесь трудно не согласиться, потому что так это не работает. Поэтому нам в этом вопросе нужно менять подходы", – отмечает Игорь Романенко.

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Кто имеет право на бронирование?

Эксперт говорит, что не нужно придумывать экономическое бронирование, когда от службы можно откупиться, потому что это нарушение социальной справедливости.

"Мобилизация должна продолжаться. И ее нужно выполнять, а бронирование должно касаться только предприятий, работающих непосредственно на Силы обороны Украины в разных сферах. Мы должны определиться с критериями и соблюдать их, а также исключить коррупционную составляющую – покупку инвалидности или еще каких-либо справок о непригодности и бегства за границу. Этим вопросом должны заниматься компетентные органы, причем достаточно жестко", – говорит Игорь Романенко.

Штрафбаты из взяточников и уклонистов

Он добавляет, что следует усилить ответственность за уклонение от военной службы, мол, во время войны это вполне справедливо. А еще жестче наказывать тех, кто в тяжелое для страны время обогащается на желающих уклониться от мобилизации.

"Здесь я соглашаюсь с мнением военнослужащих, которые сейчас воюют на фронте. Они предлагают создавать штрафные или дисциплинарные батальоны, в которые заводить всех, кто во время войны занимался коррупцией. Думаю, что это достойное место для тех, кто обворовывает собственную страну. Посмотрите на громкие скандалы с миллионами под диванами, людям дают определенные сроки, но они откупаются, поскольку имеют на это украденные миллионы. С такими лицами нужно действовать решительно – трибунал, суд и отправка в армию. А уже там по состоянию здоровья – кто копает окопы, а кто непосредственно выполняет поставленные задачи", – уверяет Игорь Романенко.

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Вопрос сохранения нации

Эксперт подчеркивает, что такие действия станут примером другим, кто рискнет наживаться на мобилизации и от нее уклоняться.

"Менять ситуацию нужно уже сейчас, потому что события развиваются не в нашу пользу. Враг с конца прошлого года продолжает свою стратегически-наступательную операцию на востоке. И дальше в таком состоянии вопрос с мобилизацией оставлять принципиально нельзя, потому что это состояние уже переросло в экзистенциальное, то есть вопрос стоит о существовании нашего государства и нации", – подчеркивает Игорь Романенко.

Мобилизация женщин возможна?

В последнее время заговорили о возможной мобилизации женщин, мол, они могут заниматься в армии медициной, связью, документацией и выполнять другие задачи, не связанные с боевыми действиями.

Военный эксперт подчеркивает, что это тоже одно из непопулярных решений, но добавляет, что у нас война, а не кастинг.

"Нравится такое решение или не нравится, но оно должно влиять на нашу систему безопасности для остановки врага. Поэтому, где есть соответствующие специальности и там нужны женщины, их нужно привлекать с учетом их семейного положения. Я имею в виду наличие детей и их возраст. Но частично привлекать женщин нужно, потому что ситуация крайне тяжелая", – отмечает эксперт.

Мобилизация женщин / Фото: ТСН.ua

Что делать с непрофессиональным командиром?

В социальных сетях военнослужащие сообщают о неадекватных действиях некоторых командиров, для которых солдат – это лишь галочка в общей ведомости.

Это становится причиной самовольного оставления части и конфликтов внутри подразделений. Большинство сообщений пишутся в отчаянии и невозможности изменить ситуацию изнутри. А это разбивает вдребезги всю мотивацию для тех, кто уже получил повестку.

"В любой сфере были, есть и будут разные руководители. Командиры – не исключение, они тоже, к сожалению, бывают очень разными – профессиональными или не профессиональными. Понятно, что в других сферах все это не доводится до крайностей, связанных с жизнью и здоровьем, из-за плохого руководителя. А на фронте именно от командира зависит жизнь и здоровье солдат. Думаю, что на неадекватные действия должна быть соответствующая и быстрая реакция высшего руководства, а исправление ситуации немедленным. Такие отрицательные моменты нужно искоренять", – отмечает Игорь Романенко.

Мобилизация в Украине/коллаж ТСН.ua

Какой должна быть мобилизация: мнение военного

Военный психолог Андрей Козинчук, офицер 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, говорит, что существует несколько моментов, которые нужно менять для улучшения мобилизации.

"Основные месседжи о мобилизации должно декларировать само руководство государства. Нужен всего один месседж: "Вы нам нужны!". То есть откровенно признаться, что нам нужны люди. К сожалению, сейчас такого месседжа нет – грустно и тихо. Вместо этого есть миф, что якобы мобилизацию придумали ТЦК и СП, хотя это не так, а произошло все под диктовку войны, где необходимы люди", – рассказывает ТСН.ua Андрей Козинчук.

Гарантии от государства должны выполняться

Второе, на что военнослужащий обращает внимание, это то, что должны работать гарантии для людей, которых хотят отправить в армию.

"Их интересует, какими будут условия, на сколько они идут служить, какие это будут сроки. Пусть это будет три или пять лет, но человек должен осознавать, что его ждет в реальности. Кстати, нам обещали, что люди, которые резервируются в определенные подразделения обязательно туда попадут. Но, на самом деле, это не совсем так. Поэтому эффективная мобилизация будет лишь тогда, когда все обещания и гарантии, которые дает государство, будут выполнены. Сейчас все немного не так", – объясняет Андрей Козинчук.

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Будет ли польза от силовой мобилизации?

Военный добавляет, что каждый человек перед мобилизацией хочет знать, что с ним будет происходить за дверью ТЦК, но на самом деле он просто уходит в неизвестность или его туда приводят силой.

"Силовой метод мобилизации эффективен только с точки зрения пополнения количества личного состава, но, как показала практика, не совсем эффективен с точки зрения качества личного состава. Поэтому ответ на вопрос: почему люди не идут, прост – потому что боятся. Еще одно из условий мобилизации – это работа с тем личным составом, который уже проходит службу. Они контактируют с гражданскими и рассказывают, что не все хорошо с лечением, не все хорошо с обеспечением прав, свобод и гарантий, например, в отпуск могут не отпустить. Поэтому мобилизация зависит еще и от того, как проходит служба у тех, кого уже мобилизовали", – заключает Андрей Козинчук.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что ждет тех, кто до сих пор не обновил данные: в ТЦК рассказали.

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