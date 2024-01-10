Мобилизация в Украине: о чем нардепы ссорятся за закрытыми дверями

В Верховной Раде Украины лежит уже 5 законопроектов о мобилизации.

Когда будет решена судьба украинцев и за что больше ссорятся депутаты, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Что будет с мобилизацией в Украине?

25 декабря стало известно, что Кабмин внес в Верховную Раду законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы” №10378, в котором регулируются вопросы отсрочки от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью. С тех пор общество на ушах.

Большинство украинцев были очень недовольны новыми правилами и требовали пересмотреть законопроект в то время, когда военные упорно отмечают нехватку кадров и необходимость пополнения рядов ВСУ. Впрочем, включительно до 9 января в парламенте продолжались громкие обсуждения альтернативного документа, их могли подавать сами нардепы и собственно 9 января должен был последний день для этого.

Поэтому с утра 9 января в Раде продолжалось заседание Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, где и рассматривают правительственный законопроект о мобилизации. Кроме этого четверо нардепов подали альтернативные предложения, то есть всего сейчас существует 5 вероятных законопроектов. Об этом сообщил парламентарий Ярослав Железняк в своем Телеграмм-канале: “9 января срок подачи альтернативных законопроектов закончился, поэтому, наверное, это весь перечень. Плюс, согласно Регламену, с 9 января можно уже начинать рассматривать закон. Как минимум на Комитете”.

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Что решили?

Но без деталей. Содержащийся во всех четырех альтернативных документах до сих пор неизвестно, лишь несколько дней назад в Раде анонсировали, что отсрочку у лиц с 3-й группой инвалидности таки не заберут, в то время как Залужный заявлял, что в Украине вообще нужно убрать такие понятия и ввести пригоден или непригоден. И вот 9 января должны уже принять хоть какое-то решение и чуть за 16-ю Железняк рассказал в Телеграмме, что рассмотрение еще и не начиналось.

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Нардепка Соломия Бобровская в эфире Радио Свобода рассказала, из-за чего больше всего спорят депутаты : Из кричащего есть вопросы демобилизации, третья группа инвалидности, вопросы роли органов местного самоуправления и вопрос другого законопроекта о повышении административной и уголовной ответственности. Я считаю, что эти вещи недопустимы, особенно последние две”.

Когда будут результаты?

Она также добавила, что после 3-4 дней станет ясно, что будет в финальной версии законопроекта. Ведь возмутила общество и новость о возможных "финансовых" репрессиях для уклоняющихся от мобилизации. Словом, с конца 23 года скандалы вокруг этой темы не утихают. В то же время, никуда не девается и недостаток бойцов на фронте и даже на гражданских профессиях.

В то же время нардеп Алексей Гончаренко заявил, что 10 января законопроект о мобилизации не будет рассматриваться на заседании Рады. По его словам, он нуждается в доработке в Комитете по нацбезопасности. Ну что ж, еще день переговоров?

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