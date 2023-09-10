Мобилизация в Украине: пересмотр всех решений ВВК, цифровизация и как будут определять "ограниченно пригодных"

Более 200 военно-врачебных комиссий прошли проверки разными правоохранительными ведомствами. Возбуждены сотни уголовных дел. В комиссиях, где обнаружены злоупотребления, будет пересмотрено решение ВВК о непригодности или ограниченной пригодности к военной службе. Новоназначенный министр обороны Рустем Умеров заявил о планах цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий, ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Разоблачение членов ВВК в Киеве: что говорят медики

Недавно в Киеве на базе районного центра комплектования прошел обыск. Там в техническом помещении обнаружили аккуратно скрытый файл с банкнотами – 2 тысячи долларов представительница ВВК получила в обмен на решение комиссии, позволяющее избежать мобилизации.

Врачи и медсестры, входящие в состав ВВК – работники одного из столичных диагностических центров. Здесь сначала не отвечают на наш запрос.

Впоследствии заместитель директора диагностического центра сообщила, что весь состав военно-врачебной комиссии отстранен от работы. Работает дублирующий состав ВВК, чтобы не останавливать мобилизацию в районе. Свое внутреннее служебное расследование в заведении не проводилось.

"Не можем связаться с людьми, попавшими под следствие, телефоны у них изъяты. Врач под следствием у нас, невропатолог, и там в основном фигурируют медсестры", — сказала заместитель директора медицинской части диагностической работы Любовь Ярема.

Полицейские Киева проводят обыски в помещениях МСЭК, ВЛК и ТЦК Фото: Полиция Киева

В Украине планируют проверить решение ВВК, членов которых разоблачили на коррупции

Всего по стране проверено более 200 военно-врачебных комиссий. Разоблачены масштабные коррупционные схемы с привлечением десятков врачей. Чем сложнее диагноз, тем больше сумма — полиция в частности в Винницкой области зафиксировала взятки в 10 тысяч долларов за снятие с военного учета, что дает возможность пересекать границу. Все решения таких ВВК о непригодности и ограниченной пригодности, которые были вынесены начиная с 24 февраля 2022 года, будут пересматриваться.

"Большое количество уголовных дел уже заведено. Акцент на пересмотр на те комиссии военно-врачебные, да и центры комплектования, в которых были выявлены такие вопросы и определим учреждения здравоохранения, где был наибольший процент непригодных", — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Правда, как организовать проверку десятков тысяч решений ВВК – министр пока сказать не может. Не понятно, и как будут возвращать уклоняющихся, выехавших за границу за липовыми справками. Согласно данным Польской пограничной службы, 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста пересекли границу после 24 февраля и не возвращались. Сколько из них действительно соответствуют условиям освобождения от мобилизации неизвестно.

Цифовизация работы ВВК: что известно

В Минздраве считают, что одним из шагов по борьбе с коррупцией может быть цифровизация работы ВЛК. В этой военно-лекарственной комиссии с мая подписано соглашение с НСЗУ. Согласно условиям, все данные о прохождении ВЛК врачи обязаны заносить в электронную систему. Глава военно-врачебной комиссии объясняет, каким образом электронная фиксация помогает избежать злоупотреблений.

"Диагноз, когда он ставится исходя из анализов, лаборатория вносит эти данные в электронную систему. Если результаты в норме, то у человека никак не может быть какого-либо диагноза", — сказал председатель ВВК Тарас Кавецкий.

В системе врачи ставлят электронную подпись – этот цифровой следует помогает проследить за каждым шагом медперсонала, по каждому лицу, с начала прохождения ВВК. А вот насчет спорных диагнозов, если есть сомнения и мнение состава врачебной комиссии разделилось — у врачей есть возможность запросить экспертное заключение коллег.

И в электронной системе видно, кто принимал окончательное решение и в конце концов несет за него ответственность. Это предохранитель, чтобы здоровых не сделать больными, а больных здоровыми. Таких случаев тоже немало. Последний произошел в Одесской области, когда мобилизовали мужчину с эпилепсией и он умер в части.

Изменения в списке болезней, с которыми могут мобилизовать

Между тем, Министерство обороны расширило перечень болезней, определяющих пригодность к военной службе. Этот перечень диагнозов вызвал оживленное обсуждение во всех кругах.

В Медицинских силах отмечают, что эти люди пригодны только во время военного положения. Мобилизированный с излеченным туберкулезом или бессимптомным ВИЧ не будет направляться в окопы. В Вооруженных силах большая потребность в военнослужащих и в тылу — например они могут быть механиками или делопроизводителями.

"Современная терапия позволяет достичь таких результатов, что человек, имеющий носительство ВИЧ и не имеющий клинических проявлений и принимающий лекарственные средства, даже заразиться почти невозможно, так как вирус входит в ремиссии. То же с вылеченным туберкулезом", — сказал представитель Командования медицинских сил ВСУ Дмитрий Мирошниченко.

Представитель Командования медицинских сил, убеждает — изменения о прохождении ВВК конкретизировали немало диагнозов и состояний, чтобы разные специалисты одно и то же заболевание не трактовали по своему усмотрению. Это решение в сочетании с электронной медицинской системой должно стать предохранителем для злоупотреблений. Однако цифровизация огромного массива данных может занять годы.

Напомним, в Украине изменился ряд приказов о мобилизации во время действия военного положения. Министерство обороны Украины утвердило новое Расписание болезней, по которым оценивается пригодность к военной службе и уточнило данные о "ограниченно пригодных".

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