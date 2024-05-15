Мобилизация в Украине: почему за руль троллейбусов хотят посадить 18-летних и при чем здесь универсальные женщины

Война и мобилизация оказывают существенное влияние на работу транспортных предприятий Украины. О нехватке водителей говорят во Львове, Виннице, Чернигове, Одессе и Киеве.

Водителей автобусов, троллейбусов и трамваев действительно не хватает. А в некоторых городах мобилизованных мужчин-водителей уже заменяют женщинами.

Что предлагают транспортники?

Транспортники из разных городов Украины озвучили ряд инициатив, которые могут изменить ситуацию, сложившуюся в отрасли из-за войны и мобилизации.

В общественной организации "Vision Zero", которая занимается изучением и поиском решений в сфере устойчивой городской мобильности, говорят, что уже два года занимаются решением проблем работы общественного транспорта в Украине.

В ОО подчеркивают, что исследования современных вызовов и предложений возможных действий поступали им от самих городов и транспортных предприятий, которые общественная организация обобщила в 10 рекомендаций, а в феврале этого года подала в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Эти рекомендации касаются необходимых изменений в государственной политике относительно общественного транспорта в условиях военного положения, а также после завершения войны. Мы разработали рекомендации, проработав мнения, позиции и предложения от 16 транспортных предприятий и департаментов транспорта разных городов Украины. Все это обобщили в 10-ти конкретных шагах, среди прочего, речь идет и о решении проблемы с кадрами через мобилизацию", — рассказывает ТСН.ua Виктор Загреба, председатель ОО "Vision Zero".

Из-за мобилизации водителей уже не хватает / Фото: УНИАН

Последствия могут быть опасными

В исследовании отмечается, что кадровая проблема неотложна и имеет тенденцию к ухудшению, и органы местного самоуправления, несмотря на усилия и попытки, не способны решить ее системно без изменений государственной политики.

"При отсутствии действий, проблема будет ухудшаться с прямыми негативными социальными, экономическими и политическими последствиями: участившимся невыходом транспорта на маршруты, падение качества и надежности услуг, прекращение обслуживания маршрутов, недовольство населения, последующий отток людей за границу и нежелание возвращаться в свои города и общины", – отмечают в исследовании.

Водитель автобуса с 18 лет

Эксперты подчеркивают, что вопрос кадровой нехватки на транспортных предприятиях стоит очень остро, даже больше, чем наличие техники или финансов.

"Среди кадровых рекомендаций предлагается изменить возрастное ограничение для обучения и доступа к работе водителем троллейбуса и автобуса. Сейчас допуск к управлению городским электрическим транспортом разрешен с 21 года. На основе мнений транспортников из разных городов, рекомендуем рассмотреть вопрос внедрения в Украине возможности обучения и трудоустройства водителей автобусов и троллейбусов с 18 лет", — отмечают в общественной организации.

Хотят разрешить управлять общественным транспортом с 18 лет / Фото: КГГА

Изучают опыт Германии

Виктор Загреба добавляет, что проблема с кадрами на транспорте присутствует не только в Украине, но и в других странах Европы. Там тоже уменьшают возраст для получения водительского удостоверения разных категорий, в том числе и водителей автобусов с 18 лет.

К примеру, в Германии на городских и школьных автобусах, а также троллейбусах уже сейчас разрешено обучение и труд с 18 лет.

"Делается это для того, чтобы молодых людей сразу после школы заинтересовать хорошей работой с достойной оплатой труда. Человек может и дальше работать водителем или же поступить в учебное заведение и сменить профессию. Это гораздо лучше, чем привлекать к такой работе человека в возрасте 21 года, когда он уже определился, кем хочет быть", — добавляет специалист.

Через мобилизацию предлагают готовить универсальных водителей для общественного транспорта/коллаж ТСН.ua

Водители должны стать универсальными

Чтобы преодолеть кадровую нехватку на транспортных предприятиях, специалисты рекомендуют доучить водителей автобусов управлять троллейбусами и наоборот.

"Водители должны стать универсальными. Многие коммунальные предприятия имеют в своем парке и троллейбусы, и автобусы. Однако существующие специалисты сейчас не взаимозаменяемы. В случае переобучения предприятия получат универсальных водителей, которые в случае блекаута смогут сесть за руль автобуса, а в случае отсутствия горючего перевозить пассажиров троллейбусами", – объясняют в общественной организации.

Там отмечают, что реализация этой рекомендации позволит использовать на автобусах имеющихся в штате предприятий водителей женского пола, которых в процентном соотношении сейчас гораздо больше работает на троллейбусах.

Эксперты добавляют, что это сделает предприятия более устойчивыми к кризисам и угрозам военного времени. Кроме того, частичный переход водителей женщин с троллейбусов на автобусы позволит показывать пример и популяризировать среди других женщин возможность обучения и работы водителями на современных автобусах.

Должны научиться управлять троллейбусом и автобусом

Просят упрощенную систему бронирования

Транспортники также отмечают, что из-за мобилизации очень остро стоит вопрос бронирования водителей на коммунальных предприятиях. Специалисты отмечают необходимость упрощения самой процедуры бронирования водителей, чтобы она не растягивалась на три месяца, а решалась за неделю или максимум месяц.

Известно, что на предприятия общественного транспорта распространяются нормы о бронировании работников от мобилизации, предусмотренные Законом Украины 3543-XII "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлением КМУ №76 от 27 января 2023 (50% количества военнообязанных предприятия на дату представления списка).

"Проблемой является то, что по информации городов, процедура бронирования занимает длительное время (более 3 месяцев) и требует большого количества согласований на разных уровнях: от органа местного самоуправления до министерства. Фактически процедура настолько сложна и продолжительна, что она препятствует предприятиям в использовании возможности, предусмотренной законом", – отмечает Виктор Загреба.

Предприятия просят упростить систему бронирования водителей

Рекомендуется провести тщательное изучение проблемы по подходам UI-Design и внести необходимые изменения в процедуру, по которой транспортные КП могут воспользоваться предоставленной им возможностью бронирования работников. Как один из вариантов, который предлагают города, бронирование водителей с использованием системы "Шлях".

"Учитывая то, что все перевозчики, которые работают официально и имеют лицензии и данные о них есть в системе "Шлях" от Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, то при условии внесения в нее критерия наличия договоров на перевозку, туда же можно подавать заявки на бронирование официально трудоустроенных водителей”, – заключает Виктор Загреба результаты исследования, которые проводила общественная организация.

Мобилизация по-новому в Украине 2024. Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Что говорят столичные транспортники

Исторически так сложилось, что в Киеве на троллейбусах и трамваях в основном работают женщины, а на автобусах – мужчины.

Но в КП "Киевпасстранс" отмечают, что сейчас женщины у них тоже управляют автобусами, но их количество невелико.

"У нас нет таких правил, что мы берем на должность водителя автобуса – только мужчин или только женщин. Если женщины изъявят желание работать водителями автобусов, и у них есть соответствующая категория и соответствующий опыт работы – мы будем только рады зачислить их в штат", — объяснили ТСН.ua в пресс-службе КП "Киевпасстранс".

Там добавляют, что всегда положительно воспринимают законодательные изменения, позволяющие им привлекать к работе больше людей.

"Изменения, которые наработали активисты — касаются нормативно-правовых актов, которыми сейчас руководствуется наше предприятие. Если такие изменения будут приняты, то мы будем приветствовать их, тем более, если они действительно будут способствовать улучшению работы и привлечению дополнительных специалистов", — отмечают в КП "Киевпасстранс".

Где найти дополнительных водителей?

Там добавляют, что не прочь получить универсальных водителей, которые будут возить пассажиров и в автобусах, и в троллейбусах.

"Но есть одна проблема. Водителей автобусов у нас не много и если они пойдут учиться на водителей троллейбусов, то кто же тогда будет возить пассажиров? Ведь обучение займет как минимум три месяца. Поэтому авторы упомянутых инициатив должны дать ответ на этот вопрос: как именно та за счет чего его можно решить", — отмечают в КП "Киевпасстранс".

Из-за мобилизации в КП "Киевпасстранс" не хватает водителей, слесарей, электриков и инженеров/коллаж ТСН.ua

Зачем нужны два года практики

Также в КП советуют пока не спешить по поводу уменьшения возраста для работы на троллейбусах и автобусах с 18 лет. Там отмечают, что у водителя автобуса прежде всего должен быть опыт работы два года. И это действующее требование. А приобрести этот опыт кандидат на должность водителя сможет только практикуя вождение.

"Водитель автобуса возит, извините, не картошку, а людей. Поэтому и существуют жесткие условия по квалификации и профессиональности водителя – наличие двух лет стажа работы. Ведь ни один из пассажиров не захочет, чтобы их вез неквалифицированный водитель. Соответственно, отменить требование о наличии двух лет стажа, мы не можем, потому что это ставит под угрозу саму безопасность перевозки пассажиров", — объясняют в КП "Киевпасстранс".

Там добавляют, что требование к управлению пассажирским транспортом наступает в 21 год – в соответствии с Законом Украины "О дорожном движении". Именно такой возраст должен быть достигнут претендентом по завершению соответствующего обучения. То есть человек перед этим должен выучиться, получить соответствующую квалификацию.

"Других специфических требований к водителям троллейбусов или трамваев нет. То есть в случае принятия этих законодательных изменений по уменьшению соответствующего возраста мы будем их соблюдать", — отмечают в КП.

Кстати, на базе КП "Киевпасстранс" действует учебно-курсовой комбинат, где готовят водителей автобусов, троллейбусов, трамваев. Если нет противопоказаний по здоровью, пройти обучение и получить соответствующую профессию может каждый желающий.

Ранее ТСН.ua рассказывал о кадровом голоде из-за мобилизации: эксперт ошарашил прогнозом транспортного апокалипсиса в Киеве.

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