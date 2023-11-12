Мобилизация в Украине: полковник ВСУ озвучил главную проблему — с несправедливостью

Одна из главных проблем с мобилизацией в Украине связана с несправедливостью. На сегодняшний день не существует механизма, по которому могут демобилизоваться те военнослужащие, которые были призваны в ряды Вооруженных сил в начале 2022 года.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт, экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев, который до оккупации Крыма возглавлял Крымский медиацентр Минобороны Украины.

“Сто тысяч украинских граждан в первые недели российского вторжения записались в войска территориальной обороны и подразделений Сил обороны. Просто невозможно было пробиться в военкоматы. Сейчас абсолютное большинство из них выполняет боевые задания более полутора лет. Если мы вспомним события 2014-2017 годов, тогда произошло шесть волн мобилизации. Граждане призывались в рамках этих процессов на фронт, выполняли другие боевые или учебные задания. И после выполнения этих миссий, через 12 или 14, максимум 16-18 месяцев, освобождались из рядов украинского войска. А на их место приходили другие граждане, которые в рамках последующих волн мобилизации выполняли эти задачи", — рассказал Владислав Селезнев.

Владислав Селезнев / Фото: ТСН.ua

По его словам, это было совершенно справедливое распределение нагрузки: ты идешь в ряды войска, знаешь хоть какие-то временные промежутки, когда ты, выполнив свою миссию, вернешься к родным и близким.

“Сейчас механизма, по которому могут освобождаться, демобилизоваться те военнослужащие, которые были призваны в начале 2022 года, нет. Сколько они должны находиться в рядах ВСУ? До окончательной победы? Или до момента своей смерти? Это вопрос несправедливости. Это вызывает возмущение и неприятие”, — считает Владислав Селезнев.

Также это создает серьезную проблему в украинской военной среде, рассказал полковник ВСУ. Ведь существует естественная физическая усталость от участия в боевых действиях.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео ВЛАДИСЛАВ СЕЛЕЗНЕВ: Война в Украине надолго! Почему не сбылись прогнозы Буданова и Ходжеса?

Напомним, эксперт дал четкий ответ, сколько нужно времени, чтобы превратить гражданского в военного.

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