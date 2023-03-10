Мобилизация в Украине: при каких условиях студентов могут призывать в ВСУ

В Украине студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, призвать их в ряды Вооруженных сил Украины могут только в отдельных случаях.

Об этом рассказал адвокат Андрей Новак в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Студенты могут быть мобилизованы только по собственному желанию. Есть прямая норма, что они имеют право на отсрочку. Если они этим правом воспользуются – ок. Не воспользуются, не скажут о праве на отсрочку – их мобилизуют. Это касается студентов бакалаврата, магистратуры, аспирантуры. Это касается учеников и студентов заведений профессионального технического образования", — рассказал Новак.

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Основное условие, по словам адвоката – это должна быть либо дневная, либо дуальная форма обучения, а не заочная.

Как объяснил юрист, чтобы получить отсрочку, нужно иметь студенческий билет, который будет действителен на момент вручения повестки.

Новак также предупредил, что на период, когда студент закончил бакалаврат и поступает на магистратуру, у него есть перерыв 2-3 месяца между учебой. В данное время он не считается студентом, соответственно, его могут мобилизовать и у него нет прав для отсрочки.

Также он добавил, что университеты и любые учебные заведения имеют право требовать от студентов военно-учетные документы с актуализированной информацией, поскольку это прямое требование правил ведения воинского учета.

Напомним, в ВСУ призывают прежде всего тех, кто уже имеет опыт участия в боевых действиях.

Граждан, не проходивших военную службу, в обязательном порядке направляют на обучение, минимальный срок – один месяц. Далее в зависимости от сложности специальности этот срок может быть гораздо больше.

Законодательство также определяет, какие категории граждан не подлежат мобилизации.

В частности, на период мобилизации некоторые категории работников имеют право на "бронь" на работе.

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