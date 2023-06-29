Мобилизация в Украине: Рада сократила перечень тех, кто имеет право на отсрочку

Верховная Рада Украины сократила перечень лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. В ряды Вооруженных сил Украины смогут мобилизовать тех мужчин, которые имеют родственников с инвалидностью.

Законопроект № 9342 от 29.05.2023, принятый Радой, вносит следующие правки:

Абзац одиннадцатый части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2005 г., No 16, ст. 255 с последующими изменениями) дополнить словами "при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать”.

Адвокат Марина Бекало объяснила сайту ТСН.ua, что с учетом указанных правок, после подписания президентом Владимиром Зеленским и вступления в силу закона, право на отсрочку будут иметь военнообязанные, имеющие жену (мужа) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы, при условии, что у них нет других трудоспособных родственников, обязанных их содержать.

"То есть реализовать право на отсрочку возможно будет только в случае доказывания, что в семье (среди членов семьи) нет других трудоспособных лиц, обязанных по закону содержать таких лиц с инвалидностью", — отметила адвокат.

Что это означает и кто имеет обязательство по закону содержать таких лиц

Согласно Семейному кодексу – это совершеннолетние дети, второй из супругов, трудоспособные родители лица с инвалидностью (члены семьи первой степени родства).

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"Например, военнообязанный, у которого мать является лицом с инвалидностью I или II группы, подлежит мобилизации, в случае наличия других лиц, которые могут содержать маму: трудоспособных совершеннолетних братьев или сестер, супругов, трудоспособных родителей", — объяснила сайту ТСН. ua Марина Бекало.

Отметим, что до сих пор отсрочку от мобилизации можно получить при условии, что у военнообязанного есть родственник с инвалидностью I или II группы – жена (муж), родители или родители жены (супруга). Эта же причина могла быть и основанием для увольнения в запас.

Кто имеет право на отсрочку в Украине

Все остальные основания для отсрочки, предусмотренные ст. 23 Закона о мобилизации, остались без изменений. Так, от мобилизации освобождаются:

забронированные органами власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями (в установленном Кабмином порядке)

признаны лицами с инвалидностью или непригодными к службе

многодетные родители (трое и более детей младше 18 лет)

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет

женщины и мужчины, опекуны и приемные родители с ребенком с инвалидностью до 18 лет

женщины и мужчины с совершеннолетним ребенком с инвалидностью I или II группы

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также своими родителями или жены (мужа)

опекуны недееспособных лиц, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I или II группы

народные депутаты

студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты на дневной или дуальной форме обучения

научные и научно-педагогические работники вузов, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, школьные учителя, работающие не менее чем на 0,75 ставки

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО, будучи военнослужащими, непосредственными участниками АТО или работниками предприятий и учреждений, которые привлекались к обеспечению АТО

Напомним, в Киеве территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) издал приказ явиться в течение 10 дней всем военнообязанным. Объясняем, что грозит в случае игнорирования.

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