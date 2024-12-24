Мобилизация в Украине: Рада создала новый реестр — какие данные будет содержать и кто из мужчин туда попадет

Зачем нужен новый реестр и кто сможет использовать его данные.

Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №12066, предусматривающий создание Единого реестра военнослужащих. Сейчас данные о военнослужащих хранятся в реестре "Оберіг" или в отдельных системах кадрового учета.

Зачем нужен новый реестр, какие данные будет содержать и кто ими сможет пользоваться — в комментарии сайту ТСН.ua объяснила адвокат Марина Бекало.

Повлияет ли новый закон на рядового украинца

Принятый закон 4061-IX (законопроект №12066) не касается военнообязанных лиц, а касается военнослужащих Вооруженных сил Украины и военнослужащих Государственной службы специального транспорта.

Он предусматривает создание отдельного реестра военнослужащих, предусматривающего электронное взаимодействие — взаимообмен сведений — с реестром призывников, военнообязанных и резервистов, демографическим реестром, реестром актов гражданского состояния граждан, реестром физических лиц-налогоплательщиков.

“Простыми словами: сведения о военнообязанном, пока он не приобрел статус военнослужащего, содержатся в реестре “Оберіг”. После мобилизации или подписания контракта на военную службу его сведения будут содержаться в реестре военнослужащих, где он будет учитываться при прохождении им военной службы", — объяснила Марина Бекало.

Какие данные будет содержать реестр

Перечень сведений, которые будут содержаться в этом реестре, должен быть еще утвержден соответствующим постановлением Кабинета министров Украины, которое будет регулировать также порядок ведения этого реестра.

“Но уже можно сделать общий вывод, что к таким будут относиться, кроме военно-учетных данных, также данные о пройденных военно-врачебных комиссиях и фактах лечения во время прохождения военной службы, должностные (служебные) сведения и статус военнослужащего – место прохождения военной службы, воинское звание, должность, боевой опыт, сведения о ранениях, травмах и т.д”, — говорит Марина Бекало.

Кто сможет пользоваться данными из реестра

Органами ведения реестра военнослужащих структурные подразделения Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной службы специальной связи, военные учебные заведения, воинские части и другие военные формирования.

Защита информации обеспечивается профильным законодательством о защите персональных данных, защите информации в информационно-коммуникационных системах и публичных электронных реестрах.

Зачем нужен новый реестр

Согласно пояснительной записке к закону, ключевым является решение проблемы с обеспечением предоставления электронных публичных услуг, в частности, административных и социальных услуг военнослужащим Вооруженных и членам их семей в электронном виде.

"На самом деле на практике очень много проблем возникают у военнослужащих и членов их семей в бюрократических процедурах, при оформлении социальных гарантий, пенсий, компенсаций, денежных выплат и т.д", — рассказала адвокат.

Создание электронного реестра – это путь к упрощению и автоматизации всех процессов в будущем.

“Отдельно от себя хотелось бы отметить важность такого реестра именно для военнослужащих, являющихся иностранными гражданами. Поскольку они не являются военнообязанными лицами во взаимоотношениях с Украиной, а значит, военный учет таких лиц не ведется, то при заключении с ними контракта на военную службу они сразу приобретают статус военнослужащего ВСУ. А значит, электронный учет и хранение данных относительно таких военных крайне важен”, — говорит Марина Бекало.

Напомним, в новом Реестре военнослужащих будут хранить данные о семьях защитников и цифровых фото.

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