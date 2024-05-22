Мобилизация в Украине: с 18 июля повестки будут отправлять по почте — что известно

С 18 июля повестки в Украине смогут присылать по обычной почте — после того, как истечет установленный законом срок в 60 дней на уточнение военно-учетных данных. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №560 от 16 мая 2024 года.

Что изменилось в правилах мобилизации и когда повестка, отправленная по почте, будет считаться врученной, в комментарии сайту ТСН.ua объяснила адвокат Марина Бекало.

Мобилизация в Украине: что изменилось в правилах

18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине.

Согласно ему мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней обязаны обновить свои данные для военного учета в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). В частности, необходимо уточнить актуальный адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты.

Сделать это можно лично — в ТЦК или Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) или дистанционно через электронный кабинет.

В дальнейшем все военнообязанные будут вынуждены обновлять свои данные в течение 60 дней после каждого указа президента о мобилизации, который издается каждые три месяца. Если они этого не сделают, повестки будут отправлять в адрес зарегистрированного места жительства.

Когда повестка по почте считается врученной

Новые правила предусматривают следующие варианты подтверждения о вручении повестки, которое прислали по почте:

день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства.

То есть, если военнообязанный отказался от получения или не проживает по указанному адресу проживания, повестка, отправленная по почте, все равно будет считаться врученной.

“Уважительными причинами неприбытия по повестке считаются препятствие стихийного характера, болезнь, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили военнообязанного возможности лично прибыть в определенный пункт и срок. А также смерть близкого родственника — родителей, жены, мужа, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы или близкого родственника жены или мужа”, — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Об этих обстоятельствах необходимо уведомить ТЦК и СП не позднее трех дней со дня, определенных в повестке, с обязательным документальным подтверждением уважительности причин неприбытия.

"В дальнейшем военнообязанный должен прибыть в ТЦК и СП в срок, не превышающий семь календарных дней с момента уведомления о таких обстоятельствах", — рассказала адвокат.

Как отказаться от пришедшей по почте повестки

В постановлении Кабмина также прописана процедура отказа в получении повестки. В таком случае составляется акт отказа, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения. Документ представляется руководителю районного или городского ТЦК для привлечения правонарушителя к административной ответственности.

Также указано, что в случае отказа от получения повестки полицейский, входящий в состав группы оповещения, производит административное задержание и доставляет мужчину в ТЦК на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Что должно быть указано в повестке и где ее могут вручить

Марина Бекало отметила, что постановлением Кабмина утверждены такие виды повесток, в зависимости от цели по которым лицо вызывается в ТЦК и СП:

для взятия на военный учет;

для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК);

для уточнения учетных данных;

для призыва на военную службу.

Следовательно, в повестке обязательно должно указываться, с какой целью вызывается военнообязанное лицо.

“Напомню, что повестка может быть вручена как лично по месту жительства мужчины, по месту работы или учебы, так и в общественных местах, блокпостах, а также в пунктах пропуска через государственную границу. Во время вручения повестки осуществляется фото-видеофиксация представителями ТЦК и СП или полицейским", — рассказала адвокат.

В этом случае повестка будет считаться врученной в случае личного получения с обязательным видеоподтверждением вручением повестки.

Читайте также: