Мобилизация в Украине: стало известно, что будет в новом законопроекте

Эпопея с мобилизацией продолжается. В Минобороны заявили, что уже имеют новую редакцию законопроекта, нардепы рассказывают, что именно по громким правилам вообще планируют вычеркнуть.

Все подробности о мобилизации по-новому рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Мобилизация снова по-новому

Новый день – новые правила. Вокруг украинской мобилизации развелась масса раздоров и дискуссий, с одной стороны — армия, которая нуждается в новых бойцах, с другой — общество, возмущенное тем, что придумывает власть. Недели ссор и вот в Раде 11 января законопроект о мобилизации так и не доходит до первого чтения, документ вообще отзывают из парламента и возвращают на доработку инициатору — Кабмину. Однако сколько может понадобиться времени на подготовку, по факту нового документа спрогнозировать не мог никто, потому что это может занять несколько дней или недель, а то и вообще затянуться на месяцы.

Впрочем, уже под вечер 11 января министр обороны Рустем Умеров делает громкое заявление: новая редакция скандального законопроекта уже есть и объявляет первые изменения: “Законопроектом о мобилизации планируется установить четкий срок службы по мобилизации — и это нужно каждому воину. Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Готовы выносить его на согласование Правительства в ближайшее время. Предыдущую редакцию законопроекта отозвали”.

Что сказал Умеров?

Без фамилий и конкретных имен, Умеров также намекнул, что решение по законопроекту некоторые тормозят. А также назвал, как видит дальнейшую службу бывших военнопленных и срочников: “Освобожденным из плена нужно дать выбор или оставаться в армии. Те из них, кто выберет остаться, потребуют не менее нескольких месяцев отпуска. Это честно. Строковиков надо наконец-то отпустить домой. Это верно. Сейчас критически важные для государства вопросы мобилизации, военного учета и проведения ротаций — политизируются и тормозятся. Это недопустимо во времена Великой войны”.

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Безугла о мобилизации

Чуть ли не на А4 о мобилизации снова написала пост скандальная нардепка, пока заместитель председателя комитета нацбезопасности Украины, Марьяна Безугла. Кстати, именно из-за нее в Верховной Раде 10 января нардепы заблокировали трибуну и довели до того, что заседание пришлось закрыть.

Ссора в Раде! Скандальные пункты уберут

Оппозиция требовала наконец поставить на голосование постановление об отзыве Безуглой с должности. Спикер парламента Руслан Стефанчук сопротивлялся — сказал, что увольнять ее с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности и обороне можно будет только после соответствующего решения согласительного совета депутатских фракций и групп.

Словом, все недовольство и возмущение украинцев не прошли даром. Самые скандальные пункты из нового законопроекта все-таки могут убрать. Речь идет о внесении в реестр должников и блокировании счетов уклоняющимся. Право на отсрочку планируется предоставлять людям с 3-й группой инвалидности и военнообязанным, имеющим жену или мужа из числа лиц с инвалидностью, в том числе 3-й группы. Также в законопроекте будет пункт об отсрочке для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, как в действующем Законе.

Кто останется без отсрочки?

А еще вы точно помните, что нардепов не мобилизуют в армию, но произошло не так, как предполагалось — в новой редакции хотят исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины, правда, пока не понятно, как это будет работать на практике. А без отсрочки хотят оставлять работников предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины и правоохранительных органов.

Кроме того, из скандального законопроекта планируется изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу.

А вернуть на военный учет планируют лиц, принятых на службу в правоохранительные органы. В то же время, для органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия и досудебного расследования, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления в Порядке, определенном Кабмином с четким определением профессий и должностей, хотят предоставить право на бронирование работников.

Изменения для студентов

Анонсируют изменения и для студентов: если получение образования последовательно, то предоставление отсрочки пересмотрят, а право на это планируют уже оставить тем, кто зачислен на интернатуру, а также предлагается прописать норму по предоставлению отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Не будет повесток по электронной почте. В новой редакции законопроекта хотят ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, чьи родственники погибли при участии в АТО, уточнить статьи Уголовного кодекса Украины, по которым разрешено по желанию призывать к мобилизации осужденных. Напомним, что против призыва осужденных выступал лично главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Кроме того, планируют сократить сроки увольнения срочников после принятия закона и ввести отсрочку до 25 лет, или 6 месяцев в случае увольнения в возрасте более 25 лет.

Готовить будут всех

И в конце концов заговорили о том, что должно быть внедрено, в связи с нашим глупым соседом, давно. Это начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года или начать базовую военную службу в год следующий за годом, в котором прекращен или отменен правовой режим военного положения. Обязателен этот пункт для тех, кто будет претендовать на должности государственной службы, прокуроров, на службу в полиции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛ С МОБИЛИЗАЦИЕЙ: стало известно, что будет в новом законопроекте!

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