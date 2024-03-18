Мобилизация в Украине: стало известно о скандальных пунктах, 300 тысячах штрафа и болезненных ограничениях

Безумные штрафы и ряд запретов, если проигнорировать повестку и не явиться в ТЦК, а для тех, кто уже на фронте — привилегии. Стало известно, что содержится в концепции мобилизации, которую сейчас рассматривают в Верховной Раде.

Все подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Новая концепция законопроекта о мобилизации

Более двух лет полномасштабной войны — на фронте не хватает людей, ТЦК принудительно хватают мужчин посреди улицы, а работа профильного комитета Верховной Рады над законопроектом о мобилизации в Украине продолжается уже не один месяц. Несколько раз голосование уже откладывалось, ведь в документ было сотни замечаний и рекордное количество правок — более 4 тысяч. Поэтому до сих пор не ясно, какой будет мобилизация. Впрочем, на днях в руки украинского журналиста Юрия Бутусова попала новая концепция документа.

“Закон о мобилизации до сих пор не принят властями. Вот концепция мобилизации, которая рассматривается в парламенте и под которую планируется выписать очередной вариант закона — через два года новый закон так и не смогли принять”.

Что предлагают?

В этой концепции появились новые интересные нюансы. Законодатели внесли предложение как сделать так, чтобы мужчины не уклонялись от мобилизации. Так что военнообязанные, которые не явились в военкомат после вручения повестки, будут платить безумные штрафы: после первой неявки — в размере 100 тысяч гривен с предупреждением исполнить обязанность в течение двух недель.

Игнорирование такого предупреждения чревато дополнительным штрафом уже в размере 200 тысяч гривен и применением ограничений через админсуд — это те же скандальные нормы о блокировании выезда за границу, лишении водительских прав и права вести деятельность как ФЛП, отмена всех государственных пособий и субсидий и запрет брать кредиты в течение 10 лет.

Также в предложениях, прописанных законодателями, говорится о верификации, которую должен пройти военнообязанный в течение 120 дней с даты утверждения Кабмином нормативно-правового акта, а также после внедрения электронного кабинета.

Тогда они должны получить сертификат военнообязанного — то есть аналог военного билета — и иметь его в электронном или бумажном виде. Мобилизацию предлагается проводить через ТЦК и ЦНАП, а также (по желанию военнообязанного) через электронный кабинет.

Вручение повестки может происходить как физически, так и в электронном виде. Датой получения электронной повестки будет считаться время ее открытия в электронном кабинете.

ТЦК, ЦНАП и ВЛК должны работать ежедневно без выходных с 8 утра до 8 вечера с внедрением электронной очереди. Есть пункты и о демобилизации, и о ротации. К примеру, демобилизацию предлагают проводить по желанию через 12 месяцев на передовой. Женщины демобилизуются после 36 месяцев в военное время, 24-х месяцев – в мирное. Мужчины – по решению ставки в военное время, через 24 месяца – в мирное время.

Что касается ротации, интереснее, когда это будет происходить — будут определять военные, а вот ребят от 18 до 20 лет предлагают на передовую вообще не отправлять.

Также ввести хотят и целую программу мотивации. Бойцам на передовой предлагают увеличить зарплату, впрочем, не указано, на сколько именно, внедрить программы для ветеранов включительно с постоянным протезированием и социально-психологической реабилитацией.

Привилегии для действующих военных

А для тех, кто был 12 месяцев и больше на передовой, предлагают списывать кредиты и задолженности, предоставлять доступ к дешевым кредитам для открытия собственного бизнеса и покупки жилья.

Для людей с инвалидностью в результате боевых действий дополнительные гранты на собственное дело и оборудование дома и бизнеса специализированными пандусами и другими удобствами за счет государства. Для ветеранов-ученых гранты на исследования и бесплатное патентование изобретений.

Бесплатная переквалификация для ветеранов и помощь в трудоустройстве и предоставление приоритета на занятие должностей на государственной службе и госпредприятиях при соответствующей квалификации. А также льготное налогообложение рабочих мест, где работают ветераны плюс дополнительные стимулы для работодателей.

Кроме этого должны предоставлять ваучеры в санатории, социально-психологические и реабилитационные центры, а также спортивные заведения. Под 10 пунктом написано другие программы. Какие именно пока неизвестно. Есть графа и о бронировании. Несмотря на многочисленные скандалы и лозунги, что "война для бедных", в новом концепте отмечается, что бронировать будет разрешено 50% действующих госслужащих, 50% всех силовиков, а также работников частного и государственного сектора военно-промышленного комплекса, работающих на критически важных для ВСУ на предприятиях, порядок будет определять Кабинет министров Украины.

Что касается отсрочки, то ее оставляют для всех ныне действующих категорий, но возле аспирантов и наблюдателей снова стоят вопросы. Объяснений по этому поводу нет.

Будут формировать и резерв ВСУ, в эту категорию предлагают включить пенсионеров-силовиков, действующие силовые структуры, фейковых студентов и аспирантов, правда, интересно, как это будут определять, а также ограниченно пригодных после прохождения ВЛК и признания их пригодными.

Также с 18 до 24 лет каждый парень должен пройти базовую общевойсковую подготовку, по заявлению в концепте отмечается, что заявитель самостоятельно выбирает год и месяц прохождения подготовки. Также такие программы предлагают обновить в вузах.

Новости для предпринимателей

Между тем, есть новости и для предпринимателей: на учет ВСУ они должны поставить технику, в которой нуждаются военные, например экскаваторы, грузовики и т.д. У одного владельца не может быть изъято более 30% техники. На территориях боевых действий или при выполнении любая техника может быть изъята и компенсирована затем. Стандартный пакет документов по изъятию прописывается в законе. Словом, вопросов все еще остается много, снова не видно и не ясно, будут ли четкие сроки той же демобилизации.

“Для меня эта концепция непонятна, поскольку в ее основе должен быть сначала план мобилизации, сроки, порядок учета, порядок ротаций, время на боевую подготовку и программа подготовки. Потому что без этих параметров вместо решения проблемы и ответственности за судьбы и жизнь людей будет очередная политическая декларация», – написал Бутусов.

Реакция украинцев

На новый концепт на странице журналиста мгновенно отреагировали украинцы, у которых вопросов так и не стало меньше.

1) Больше вопросов, чем ответов. Что такое НПА Кабинета Министров Украины? Это будет законом? Почему не указан конкретный срок демобилизации? К примеру 36 месяцев. По решению ставки это может быть и 36 месяцев и 10 лет. Непонятно, зачем ТЦК и ЦНАП работать в воскресенье и без выходных. По-моему это глупо. Эффективность работы от этого не увеличится. Лицо, добровольно не зарегистрировавшее кабинет военнообязанного в течение 120 дней, должно платить штраф 100к грн.? Плюс – ничего не сказано о тех, кто получает второе высшее образование после 25 лет. Кроме этого, очень мутно расписано о БЗИН тех, кто имеет 18-25 лет. Как она будет проходить, где именно, как и т.д. Плюс – как это будет организовано при университетах и почему до сих пор ничего не сделано. Единственное, что это позитивно доступ для дешевых кредитов для ветеранов. Хотя здесь не указана процентная ставка, которая должна быть не выше 3% годовых и с минимальным первым взносом. Ничего не сказано о возможности ввоза авто, например, с 2020 года выпуска без пошлины. В общем позиции приведены в списке – очень размыты. Что закон изменит? Практически ничего. ТЦК будет и дальше делать свою работу, проводить так называемый "пекинг", или "бусико-пекинг". После принятия закона, действительно, некоторая категория мужчин добровольно зарегистрируется в электронном кабинете. Но таковых от силы будет 20%. Не увидел в законе четкие сроки по демобилизации. Что действительно очень важно. Человек должен знать, сколько он должен отдать жизнь и здоровье своей стране. А не это размытая формулировка по решению ставки.

2) Пункт мобилизация – очень короткий, а именно здесь должно быть больше информации. Сразу видно, что военные не имели никакого отношения к составлению этих тезисов. Видно, что проблема мобилизации для составлявшего — это то, как быстрее всего отправить рекрута на фронт. Ничего ни о сроках мобилизации, ни о минимальном сроке подготовки, качестве подготовки. То есть для них мобилизация — это о том, как вручить повестку и дальше как-то оно и будет. Это, конечно, уже лучше, чем то, что в самом начале запустили, но есть еще куда улучшать.

3) Если нет четких сроков (может быть с градациями количества выполнения БР или в тылу), то и не о чем говорить. Решение ставки — сродни сейчас, возможно когда-то, а возможно никогда. Все остальные пряники не важны, пока нет временных рамок.

4) То есть мужчины в военное время демобилизуются по решению ставки. То есть никогда. Посчастливилось выжить 2 года, с ранениями, контузиями, или просто повезло – пофиг. Воюй, пока не сдохнешь, а остальные пока будут в Киеве бухать. Понятный концепт. Лучше в тюрягу уже сесть. Хотя бы выжить можно. А то на третий-четвертый год везти уже перестанет.

5) Ну, тех проблем, о которых все говорят здесь нет:

– порядок обжалования решения ВЛК. (у нас есть уже 5 смертей от эпилепсии после мобилизации)

- работающие отношения

- Контракты до конца особого периода, офицерские курсы для людей с высшим образованием.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НОВАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ: стало известно о скандальных пунктах! 300 тысяч штрафа и "болезненные" ограничения!

Читайте ведущие новости дня: