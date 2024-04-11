Мобилизация в Украине: уклонистам будут ограничивать право управлять авто — что известно

Ограничивать уклонистов права в управлении автомобилем не будут в двух случаях.

Военнообязанные мужчины, которые будут уклоняться от призыва, ограничат в праве управлять автомобилем по требованию военкомата.

Об этом идет речь в эксклюзивном материале ТСН.ua.

В тексте, принятом во втором чтении, распространяемом народными депутатами (по состоянию на 13:30 текст документа на сайте парламента отсутствует — ред.), отмечается, что "если гражданин Украины в сроки, установленные законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не выполнил требования ТЦК и СП об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом, то ТЦК и СП обращается в суд с исковым заявлением".

Военкомат подает иск в суд в течение 30 дней со дня возникновения оснований, дающих ТЦК и СП право предъявлять исковые требования в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Однако суд может отказаться принимать иск, если ТЦК и СП не докажут, что:

гражданин не исполнил обязанности, предусмотренные законом;

лицо нельзя было привести в ТЦК и СП без этой меры.

Решения судей по этому иску подлежат немедленному исполнению. На апелляцию 15 дней.

Однако в этой норме существует исключение. Ограничивать уклонистов права в управлении автомобилем не будут в двух случаях:

если установление такого ограничения лишает личность основного законного источника дохода,

если лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении лица с инвалидностью I, II групп или ребенка с инвалидностью.

Напомним, мы публиковали, какие основные нормы содержат текст о мобилизации, каких изменений ожидать военнообязанным и какие наказания будут применяться для уклоняющихся. Просмотреть можно ЗДЕСЬ.

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