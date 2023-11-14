Мобилизация в Украине: в Раде предлагают забирать на войну по письменному согласию — кого это касается

В Украине хотят изменить правила мобилизации во время военного положения. Законопроект №10209 зарегистрировали в Верховной Раде. Среди прочего предлагается мобилизовать по письменному согласию. Призывать тех, кто имеет отсрочку или бронирование, работников правоохранительных органов. А также освобождаться со службы по собственному желанию и привлекать безработных к работам по восстановлению инфраструктуры.

Автором проекта закона является народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

Мобилизация по письменному согласию

Проектом закона предлагается призывать граждан на военную службу во время мобилизации, учитывая морально-волевые качества и письменное подтверждение готовности защищать страну с оружием в руках.

“Законодательство позволяет принудительно мобилизовать всех граждан военнообязанного возраста и состояния здоровья, кроме тех, кто имеет отсрочку или забронирован. Однако, по моему убеждению, это неадекватные нормы, исключительно вредящие. Поэтому я уже не впервые предлагаю изменения, которые заставят ТЦК СП искать и мобилизовать именно готовых и физически и морально встать на защиту страны, а не всех подряд для количества”, — прокомментировал сайту ТСН.ua автор законопроекта Георгий Мазурашу.

По его мнению, нет смысла мобилизовать гражданина, если он морально не готов защищать страну.

“Ведь как отмечают добровольцы, из-за таких загнанных угрозами и принуждением в армии сплошные проблемы. Они отказываются выполнять приказы, покидают позиции, бегут, сдаются в плен", — говорит нардеп.

Мобилизация полицейских, прокуроров, пенсионеров МВД

Законопроектом также предлагается мобилизовать военнообязанных, имеющих право на отсрочку или забронированные по их согласию и при условии, что они имеют опыт работы в государственных структурах в течение не менее двух лет. В случае, если они занимали должности, которые предусматривали использование огнестрельного оружия и имеют опыт.

"Такие изменения, в случае их принятия, позволяют призывать на военную службу представителей охранных ведомств, полицейских, работников прокуратуры, Службы безопасности Украины со сроком на шесть месяцев", — пояснила в комментарии сайту ТСН.ua адвокат Марина Бекало.

По словам Георгия Мазурашу, это, в частности, касается молодых пенсионеров правоохранительных органов. К примеру, пенсионеров МВД.

"Которые большую часть жизни имели дело с оружием, а теперь, будучи военнообязанным возрастом и состоянием, почему-то не призываются на военную службу во время мобилизации", — прокомментировал нардеп.

Законопроектом предусмотрена возможность привлекать до 30% личного состава правоохранительных органов в ряды ВСУ. Такие изменения обеспечат возможность ротации военнослужащих, призванных во время мобилизации, которые проходят службу более шести месяцев.

"Сроком до шести месяцев на правовых началах мобилизации, в том числе для обеспечения ротации мобилизованных, которые служат без ротации более шести месяцев", — рассказал в комментарии ТСН.ua Георгий Мазурашу.

Освобождение с военной службы по собственному желанию

Кроме того, законопроектом предлагается возможность освобождаться с военной службы следующим категориям:

Военнослужащим срочной службы в связи с истечением сроков службы или по собственному желанию, в случае нарушения его прав как военнослужащего;

в связи с истечением сроков службы или по собственному желанию, в случае нарушения его прав как военнослужащего; Военнослужащим, которые проходят службу по призыву лиц офицерского состава по собственному желанию, в случае нарушения его прав как военнослужащего;

по собственному желанию, в случае нарушения его прав как военнослужащего; Военнослужащим, проходящим службу по контракту, в случае служебного несоответствия или по собственному желанию, в случае нарушения его прав как военнослужащего.

“Указанные категории военнослужащих смогут освободиться по собственному желанию, в случае представления рапорта о нарушении их прав как военнослужащих и нерешении поднятых в нем вопросов, соответствующих полномочиям командиров (военных должностных лиц), в течение семи дней от зафиксированного дня подачи рапорта или отсутствия ответа на рапорт”, – рассказала Марина Бекало.

Законопроектом также предусматривается предоставить право военнослужащим, проходящим службу по призыву во время мобилизации, освободиться по собственному желанию. В случае, если мобилизованный относится к категории граждан, согласно статье 23 Закона о мобилизации не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

"В частности это важно для лиц с инвалидностью, студентов и аспирантов дневной формы обучения, преподавателей учебных заведений, забронированных работников. Они не подлежат мобилизации, но это не значит, что их не призывают вообще, сколько таких случаев. Кроме того, получить статус человека с инвалидностью или стать студентом, аспирантом можно уже после того, как мужчину мобилизовали”, — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Привлечение безработных к работам по восстановлению

Безработные граждане, которые находятся в запасе и не призваны на военную службу или не привлечены к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, предлагается привлекать к восстановлению пострадавшей в результате военных действий инфраструктуры или обеспечения работы других секторов экономики.

"Речь о том, чтобы безработных (не работающих минимум на 0,75 ставки или не занимающихся предпринимательской деятельностью), которые отказываются служить, воевать, можно было мобилизовывать на работу, в том числе на восстановление пострадавшей от военных действий инфраструктуры", — прокомментировал сайту ТСН.ua Георгий Мазурашу.

Предельный возраст пребывания на службе

Военнообязанным во время военного положения хотят разрешить изменять место регистрации, однако в течение трех дней после этого необходимо будет известить о соответствующих изменениях ТЦК СП.

А также разрешить покидать место жительства на период до семи дней без уведомления об этом руководителя ТЦК СП.

Напомним, ранее нардеп Георгий Мазурашу предлагал разрешить всем мужчинам выезжать за границу во время войны, но при одном условии.

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