Мобилизация в Украине: в Раде уже подготовили нововведения – что известно

В Украине на пороге комплексные изменения в законодательстве, в Раде уже разрабатываются законопроекты, которые должны стабилизировать ситуацию с мобилизацией.

Разрешения на проверку документов прямо на улице, поквартирный обход и отсутствие демобилизации. В Украине все острее встает вопрос о мобилизации: с одной стороны — парни, которые почти два года без отдыха, с другой — нехватка кадров.

Но в Верховной Раде обещают исправить ситуацию и уже подготовили ряд нововведений. Депутаты уже разрабатывают законопроекты, которые должны стабилизировать ситуацию с мобилизацией. О чем известно сейчас — в эксклюзиве Виктории Гнатюк для TSN.UA.

Митинги жен военных

Женщины в разных областях уже даже выходили на митинги. Жены военных, которые еще с начала полномасштабной войны ушли на фронт и до сих пор не были дома, начали бойкотировать и задавать логичные вопросы властям: когда, наконец, будет демобилизация?

Где и как мобилизацию усилили?

И пока в одних городах поднимались эти вопросы, в других мобилизацию наоборот усиливали. Закарпатье, Львовщина и Запорожье разрешили представителям ТЦК проверять документы у обязанных прямо на улице, хотя делать это раньше могли только полицейские. Более того, уже через несколько дней после этого решения Запорожье приняло следующее, не менее громкое: военкомов, муниципалов и полицейских объединили в 21 группу, чтобы те делали поквартирный обход военнообязанных.

Скандалы с ТЦК

Накануне Сеть кипела скандальными видео с заламыванием рук мужчинам в разных уголках Украины. Очевидцы утверждали, что на кадрах — представители ТЦК, которые похищают мужчин прямо посреди улиц.

Эпицентр скандалов

К слову, эпицентром таких скандалов почему-то была Львовщина. Там такие видео всплывали почти каждый день.

Нехватка специалистов в армии

Такие видео, конечно, ужасают, но никуда не девается и вопрос о нехватке кадров. Острую нехватку людей называют одной из главных причин того, почему ВСУ пока не могут переломить ход войны.

Рекрутинговые компании будут способствовать мобилизации

В Вооруженные Силы нужны люди совершенно разных профессий, в том числе гражданских. То есть, это не значит, если человек попадает в армию – становится штурмовиком. Еще одна аксиома, которую давно пора осознать. Чтобы наладить этот процесс, в Украине хотят привлечь к мобилизации рекрутинговые компании, а значит, мужчины смогут сами выбрать, кем хотят быть, а государство должно гарантировать, что они попадут на этот пост. Вот простой пример: нужен слесарь или ремонтник, чтобы починить ту же технику, так что и набирать будут людей с соответствующими навыками. Как это будет происходить, в интервью The Guardian объяснял и секретарь СНБО Алексей Данилов: "Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые нужны, и люди будут заявляться на конкретную должность. К примеру, им нужны сварщики или слесари и так далее".

Что это дает украинцам?

К слову, уже более двух тысяч мужчин рекрутировали в ряды ВСУ таким образом. Сами специалисты, которые этим занимаются, говорят, это реальная возможность найти профессионалов, которые будут полезны армии не только на передовой. И это реальная возможность мобилизовать человека с пользой, а не просто для галочки, чтобы закрыть штатку.

Что комплексным изменениям в подходах к мобилизации быть, говорил и президент Владимир Зеленский.

О каких изменениях уже известно?

Поэтому в Раде уже работает парламентская рабочая группа, в которую входят представители всех фракций и групп, разрабатывающих изменения в украинском законодательстве. Параллельно депутаты совещаются с высшим военным руководством. В эфире телемарафона "Єдині новини" первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк анонсировал часть нововведений. Поэтому планируют наконец дать оплачиваемый отпуск на 90 дней для вернувшихся из плена парней, установить право на освобождение с военной службы лиц без гражданства или иностранцев и лиц, имеющих инвалидность первой, второй группы. Также планируют внедрить право на увольнение с военной службы или демобилизацию женщин-курсанток, досрочно разорвавших контракт. Законопроект также предусматривает урегулирование права на отсрочку от мобилизации педагогов, преподавателей вузов и студентов.

А в комментарии "Украинскому Радио" секретарь СНБО Данилов заявлял, что в ближайшее время будут демобилизованы и военнослужащие срочной службы, срок службы которых истек.

"Что касается мобилизации проходивших срочную службу людей, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится и мы понимаем, сколько их", — сказал Данилов.

Изменения в призывном возрасте

А накануне глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявлял, что изменения коснутся и призывного возраста. Ведь сейчас мобилизовать в армию могут с 27 до 60 лет, а до 27 парни и девушки могут уйти на фронт только по собственной воле.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Мобилизация в Украине: в Раде уже подготовили нововведения! Что известно?".

Напомним, Министерство обороны продолжает проект по рекрутингу в ВСУ: подписано соглашение с Work.ua.

Читайте также: