Мобилизация в Украине: в ТЦК развенчали 10 громких мифов о вручении повесток

Мобилизация – одна из самых скандальных тем в украинском обществе. 10 популярнейших мифов о вручении повесток развеяли в полтавском терцентре.

Какие вручения незаконны, рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Резонансные избиения

Вы точно видели жестокие избиения во Львове.

Запрет на прохождение честной военно-врачебной комиссии в Хмельницком.

З’явилося чергове відео, як працівники ТЦК силоміць піднімають чоловіка з лікарняного ліжка, намагаючись повести за собою. Чоловік просить у воєнкомів дати йому день, щоб пройти обстеження, а він прийде до них сам. Мовляв, документи все одно у військкоматі.#тцк #хмельницький pic.twitter.com/t3tVFLrFIq — Новини.LIVE (@novynylive) November 5, 2023

Не могли пропустить "воспитательную работу" с мобилизованными в Тернополе.

Из последних резонансов инцидент в Одессе, где представители ТЦК на глазах у двух маленьких детей скрутили отца, аргументируя тем, что он уклоняющийся.

Одеса , кажуть що вмотивований доброволець не встиг доробити зміну на роботі та потрапрв до мʼясного батальйону #одеса #тцк #мобілізація pic.twitter.com/IBmGYR5BMz — ukrsupport (@ukrsupport2023) November 14, 2023

Что чаще всего слышат представители ТЦК?

Задержание против воли и столь жестокие избиения — суровое нарушение закона. За это часть фигурантов уже под следствием, остальным все еще впереди. Но есть и другая сторона монеты, когда к адекватным представителям ТЦК, действующим по закону бросаются военнообязанные. Самое распространенное, что приходится слышать, говорят в ТЦК, это такие фразы как: "Пусть дети депутатов воюют", "Пусть мажоры идут на войну", "ТЦК незаконны", "Я не рожден воевать", "У нас есть ВСУ, пусть они и воюют”.

И каких только еще "отмазок" не приходится иногда слышать от уклоняющихся. В то же время в сети можно найти много подсказок от так называемых адвокатов, блоггеров и экспертов, как избежать вручения повестки, но и такие советы часто бывают незаконными.

Миф №1

Вот как, например, миф о том, что вручение документа должны зафиксировать два свидетеля. Развеять самые распространенные мифы о мобилизации в условиях военного положения Телеграфа взялся представитель Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин. Он советует более внимательно читать законы.

“Уведомлять граждан о необходимости прибыть в ТЦК и СП и обеспечить их своевременное прибытие по этому вызову обязаны центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности по распоряжению ТЦК и СП. Так написано в статье 38 "О воинской обязанности и военной службе". Гражданин должен только расписаться на отрывной части бланка повестки. А вот относительно двух свидетелей, видеофиксации процесса оповещения и т.п. ни в каких официальных документах речь не идет”, — говорит он.

Миф №2

Зачастую работники ТЦК слышат от людей, что они частная структура и вообще не имеют права мобилизовать людей. Этим постоянно пытаются козырнуть уклоняющие, но бесполезно, потому что здесь они совсем не правы. В терцентрах догадываются, откуда растут ноги.

“Иначе как российской информационно-психологической операцией я этот тезис не рассматриваю. Часто ссылаются на то, что код ЕГРПОУ не такой, что где-то не там он зарегистрирован. Но есть Закон о Вооруженных Силах Украины, а в нем ст. 3, в которой сказано, что "организационно ВСУ состоят из органов военного управления, соединений, воинских частей, высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования, учреждений и организаций, не принадлежащих к видам и отдельным родам войск (сил ) Вооруженных Сил Украины Постановлением Кабмина утверждено Положение о ТЦК и СП, в статье 1 которого четко определено, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами военного управления, обеспечивающими выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации», — прокомментировал Роман Истомин.

Миф №3

Миф третий: ТЦК и СП могут призывать граждан только в состав самих ТЦК.

"Статья 8 определяет, что одной из задач ТЦК и СП является "подготовка и проведение в особый период мобилизации человеческих и транспортных ресурсов". Статья 9 указывает, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в соответствии с возложенными на них задачами, осуществляют меры оповещения и призыва граждан на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период (независимо от места их пребывания на военном учете). То есть, во время продолжающейся мобилизации ТЦК выполняют мобилизационные задания и комплектуют те подразделения, которые определены”, — отметил представитель.

Миф №4

Уцепиться уклоняются и за то, как представители ТЦК выписывают повестки, а еще, что не имеют права мобилизовать в другом городе. На самом деле все это тоже мифы и закон в таких случаях скорее на стороне терцентров, ведь главное, чтобы бланк был правильно заполнен, говорит Роман Истомин. К слову, выписать повестку может не только ТЦК, а вот эти органы могут это сделать только по месту жительства.

“Не имеет значения, где и каким образом она выписана, поскольку Постановлением Кабмина №1487 определен образец повестки, но нигде не определены специальные места для ее выписки или вручения. Она может быть вручена как по месту жительства, так и по месту работы, так и на блокпосту, и где угодно в населенном пункте. Если повестка полностью заполнена, в частности содержит фамилию, имя, отчество военнообязанного гражданина, которому она вручается, дату, время и адрес, куда ему нужно прибыть, а также подпись начальника ТЦК, скрепленная печатью, – она точно является действительной. И если она заполнена правильно, то обжаловать ее нет смысла. Правда, повестки могут выписать не только в ТЦК и СП, но и в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета по распоряжению соответствующего ТЦК и СП. И вот они действительно осуществляют оповещения военнообязанных по месту их проживания”.

Миф №5

Если данные военнообязанного вносили в частично заполненный бланк, от повестки можно отказаться

“Тоже неправда. Образец повестки содержит информацию, но нигде не сказано, что его нужно заполнять от руки на месте или весь он должен быть напечатан. Для ускорения процедуры часть данных может быть записана в бланк повестки заранее. Скажем, название ТЦК и СП или его отдела, от которого ведется оповещение, и куда вызывается гражданин для уточнения военно-учетных данных, могут печатать вместе с самим бланком», — отметил Роман Истомин.

Миф №6

Еще один из самых распространенных мифов среди военнообязанных, от повестки можно отказаться, если определенные данные вносили в нее в отсутствие получателя

“Это вообще абсурд, ведь как минимум существует адресное оповещение военнообязанных. То есть у ТЦК и СП есть информация о человеке, который состоит на учете, в частности — адрес. Вся информация в повестку вписывается в помещении ТЦК и СП, а дальше его представитель едет по указанному адресу и извещает гражданина в письменном виде, что ему нужно явиться в ТЦК и СП для уточнения своих военно-учетных данных», — прокомментировал представитель.

Миф №7

Часто спекулируют и тем, что представители ТЦК не полиция, а следовательно, проверять документы у гражданских не имеют права, а потому и вручение повестки называют незаконным. Это, отмечает спикер Полтавского ТЦК, тоже абсурд. Ведь есть случаи, когда военные имеют на это полное право.

Это не так. Приказом коменданта определен перечень лиц, имеющих право проверки документов во время патрулирования. Такая задача возлагается на сотрудников СБУ, полиции, ВСУ. Соответственно, Территориальные центры комплектации и социальной поддержки как орган военного управления и структурное подразделение ВСУ также привлекаются к патрулированию с правом проверять документы у граждан”.

Миф №8

Часто так называемые эксперты советуют военнообязанным в случае, если военнослужащие ТЦК и СП остановили их автомобиль и требуют взять повестку, нужно снимать на видеокамеру все, что происходит на дороге, и быстро вызвать Нацполицию.

Такое впечатление, что в головах экспертов война закончилась. Очень советую им прочитать Закон Украины "О правовом режиме военного положения" в частности, статью 8, и Постановление Кабмина № 573 от 8 июля 2020 года. На блокпоста ваш автомобиль имеют право останавливать те лица, которые выполняют там свои обязанности и которые определены приказом коменданта. Если автомобиль остановили на блокпосту, проверяют ваши документы, груз, транспортное средство, вручают повестку, снимать этот процесс на видеокамеру категорически запрещено. Можно разве что попросить показать документы, но вежливо, без грубости, чтобы не спровоцировать ответную грубость. На блокпоста люди с оружием выполняют поставленные задачи», — рассказал Роман Истомин.

Миф №9

А еще часто от адвокатов можно услышать такой совет как: Если вы проигнорируете повестку, то ничего вам за это не будет. Это, говорят в ТЦК, тоже ложь, ведь на самом деле административное нарушение за такой номер существует.

“На самом деле, согласно ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, “нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета в особый период влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан”. Выписывается протокол, выносится админпостановление и с правонарушителя взимается штраф. За повторное правонарушение может быть возбуждено уголовное производство по статье 337 Уголовного кодекса Украины. Ею предусмотрен штраф от 3400 до 8500 гривен или год исправительных работ. А за игнорирование мобилизационного распоряжения (часто его называют "боевой повесткой"), согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, предусмотрено от трех до пяти лет лишения свободы.

Миф №10

И 10-й миф: суды не применяют норму уголовного права по уклонению

“Да, сейчас судьи выносят преимущественно условные наказания сроком 1-2 года, потому что во время заседания подсудимые обычно раскаиваются в совершенном правонарушении. Но в то же время во Львове, насколько я помню, военнообязанного лишили свободы на три года за игнорирование мобилизационного распоряжения. И очень важно понимать, что уголовное наказание в виде условного срока (как и штрафа) не освобождает граждан от дальнейшего исполнения своей воинской обязанности. То есть, они и дальше подлежат мобилизации”, — прокомментировал Роман Истомин.

Что нужно изменить?

В то же время, в Украине до сих пор не установили сроки службы, а соответственно многие военные уже почти два года воюют и не могут демобилизоваться. Изредка могут уйти в отпуска, потому что мобилизовать военнообязанных становится все труднее, когда сеть кишит видео, как в ТЦК иногда издеваются над людьми.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мобилизация в Украине: в ТЦК разбили 10 громких мифов о вручении повесток!

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