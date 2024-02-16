Мобилизация в Украине: власть рассматривает два варианта экономического бронирования

В Украине рассматривают введение экономического бронирования от мобилизации и уже есть два варианта, как это может работать.

Какие возможны схемы такого бронирования, кто подпадает под категории и как объясняют такие нововведения — в сюжете Завтрака с 1+1.

Шесть работающих на одного военного — именно таким должно быть соотношение гражданских и военных для жизнедеятельности украинской экономики. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому сейчас офис президента и инициативная группа в Верховной Раде рассматривают процедуру экономического бронирования.

Идея экономического бронирования состоит в том, чтобы предприятия могли забронировать своих работников в обмен на определенную сумму налогов, уплаченных в бюджет. Это не касается уже забронированных ранее полумиллиона работников критических отраслей экономики. Почему это нужно? Детали озвучил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью "Украинской правде":

“Сейчас есть определенная калькуляция того, сколько стоит обучение, вооружение и денежное довольствие одного мобилизованного. Если брать среднюю сумму расходов на всех этапах, то это где-то 80 тысяч гривен на одного бойца в месяц. Поэтому в тылу 4-5 человек должны ежедневно работать, чтобы обеспечить бюджет эти деньги”.

Читайте ведущие новости дня:

То есть, если власти все же планируют мобилизовать 500 тысяч в армию, то для их содержания нужно два миллиона работающих.

Сейчас власти рассматривают два варианта экономического бронирования. Первый – высокая заработная плата, с которой будет платиться налог. Нижний предел входа, который позволит претендовать на экономическое бронирование — 30-35 тысяч гривен в месяц. При такой зарплате налоговые отчисления работника и работодателя будут составлять до 18 тысяч гривен, необходимых для удовлетворительного обеспечения Вооруженных сил.

Вторая модель базируется на внедрении нового специального налога — некоего военного сбора. Если работодатель хочет подать работников на экономическую бронь, то он должен гарантировать, что каждый месяц дополнительно заплатит за него 20 тысяч гривен. Такую же возможность предлагается предоставить активным ФЛПам. Обе концепции схожи в оценках поступлений в бюджет. Они могут составить от 200 до 350 млрд. грн. в год.

В этом году бюджет Минобороны на закупку вооружения для ВСУ составляет ориентировочно 270 млрд. грн. Потому экономическое бронирование могло бы обеспечить удвоение этого бюджета.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости мобилизации: власти Украины рассматривают ДВА варианта экономического бронирования — ПОЯСНЕНИЕ

Читайте также: