Мобилизация в Украине: Залужный прокомментировал новый законопроект – главные заявления

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря в эфире телемарафона ответил на вопросы о новом законопроекте о мобилизации и военном учете в Украине.

Валерий Залужный, в частности, прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, что Генштабу ВСУ для успешного ведения боевых действий нужно мобилизовать еще 450-500 тысяч человек и вопрос о мобилизации лиц с инвалидностью.

ТСН.ua собрал комментарии Главнокомандующего ВСУ.

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Откуда взялась цифра о 450-500 тысячах

Валерий Залужный отметил, что военное командование выполняет функции защиты государства, соответственно формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс.

Он отметил, что военное командование никакого запроса на такие цифры (400-500 тысяч – ред.) не делало.

"Военное командование продолжает выполнять функции защиты государства, соответственно, формирует свои запросы на боеприпасы, на оружие, и, соответственно, на человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе. И мы не делаем это каким-то отдельным форматом на Кабмин или Верховную Раду. Что касается непосредственно этой цифры (по мобилизации — ред), то мы эту цифру сформировали, учли ее на следующий год, она, конечно, учитывает покрытие текущего некомплекта, формирование новых частей, а также прогнозирование наших потерь. Озвучивать эту цифру или отдельные разделы по этим цифрам я не могу. Это военная тайна", — прокомментировал он.

Кто должен заниматься вопросами отсрочки

Вопросами отсрочки от мобилизации должны заниматься органы исполнительной власти, которые будут определить, кого призывать или не призывать.

"Кого будет призывать государство – не моя компетенция. Мне нужны люди, боеприпасы и оружие, чтобы продолжать ведение боевых действий", – резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Кто готовил новый закон о мобилизации

Валерий Залужный объяснил, что проект закона о мобилизации готовили Вооруженные Силы и Министерство обороны. Однако ни ВСУ, ни Генштаб не подавали в Кабмин документ, поскольку лишены такой функции.

"Никаких представлений Вооруженные Силы не делали на Кабинет Министров. И не могут делать, потому что Вооруженные Силы, Генеральный штаб лишены такой функции как законодательная инициатива. Поэтому Вооруженные Силы никаких документов не подавали и соответственно никаких законопроектов не вносили", — подчеркнул Залужный.

По его словам, Вооруженные Силы работали по этому вопросу с Министерством обороны как субъектом законодательной инициативы, соответственно, в составе рабочих групп работали специалисты.

Мобилизация людей с инвалидностью

Валерий Залужный отметил, что вопрос пригодности к военной службе определяет не наличие разных групп инвалидности, а военно-врачебная комиссия.

"Сейчас оперирование такими понятиями как ІІІ группа инвалидности, ІІ группа инвалидности не актуальна. Потому что решает вопрос пригодности к военной службе не наличие инвалидности, а военно-врачебная комиссия. Она определяет пригоден ли человек к военной службе или не пригоден", — сказал Залужный.

По его словам, именно учитывая это, в новом законопроекте о мобилизации оставили лишь два понятия: годный и непригодный к военной службе.

"Когда мы дадим ответ на вопрос пригоден ли человек или непригоден, то мы дадим ответ надо ли оперировать вопросами третья группа инвалидности, вторая группа инвалидности. Мы хотим, чтобы войско пополняли люди, которые могут по своим физическим показателям воевать. Но это будет решать военно -врачебная комиссия, которая на сегодняшний день имеет такие полномочия", — резюмировал генерал.

Напомним, нардеп ответил, когда вступит в силу новый закон о мобилизации.

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