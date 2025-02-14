Мобилизация врачей по-новому: что рассказал министр здравоохранения

В Украине продолжат мобилизовать врачей для спасения военных. Это будет происходить по-новому.

Учреждениям здравоохранения разрешили забронировать 100% врачей. Однако по запросу Медицинских сил будут разбронировать и мобилизовать тех специалистов, которых не хватает на фронте, чтобы спасать раненых. Мобилизованные медики будут работать только по специальности и подписывать контракты только на год. Между тем в украинских гражданских больницах тоже, не хватает медперсонала.

Не приведет ли мобилизация врачей к коллапсу в гражданской медицине - корреспондент ТСН Ирина Маркевич разбиралась.

Кого не хватает на фронте

В Украине не хватает медиков на линии фронта. Похожая ситуация и в гражданских больницах. На базе медиков Интернационального легиона создается первый медицинский батальон. А это значит, что надо в 7 раз больше врачей, медсестер, фельдшеров. Асан Чарухов говорит им сейчас нужны медики всех специальностей, но если анализировать, кого традиционно не хватает на фронте, то это узкие специалисты.

"Не хватает сосудистых хирургов, травматологов, не хватает среднего медперсонала и это узкие специальности. Это - операционные медсестры, анестезистки - с ними вообще беда", - говорит руководитель Медицинской службы Первого интернационального легиона Асан Чарухов.

Подразделению приходится переучивать медиков под нужды стабилизационных пунктов и полевых госпиталей.

"Мы берем медицинскую сестру или фельдшера. Мы проводили дополнительное обучение и из них за несколько месяцев получается хороший специалист - операционная медсестра, которая нам так нужна", - говорит он.

Спасение раненых

Какая ситуация в гражданских больницах

Больница Боярской общины, рассчитанная на 250 тысяч населения. В приемном отделении круглосуточно дежурит один специалист. Всего врачей неотложных состояний трое. Александр сегодня на дежурстве, но он еще и торакальный хирург, которого могут срочно вызвать на операцию. Если даже одного врача из этого отделения мобилизуют - это уже критично.

Чтобы не парализовать работу любого звена или направления в любой больнице - изменили систему мобилизации медицинского персонала. Правительство разрешило больницам бронировать коллектив.

В Боярской больнице осталось 10 хирургов, 3 - мобилизовали за предыдущие годы, и это уже ощутимо для такого медицинского учреждения.

"Один хирург перекрывает 8-10 дней в месяц дежурств", - говорит заведующий хирургическим отделением КНП "ЛИЛ Боярского городского совета" Андрей Вольский.

Для гражданского учреждения потеря врача может означать и потерю финансирования. Национальная служба здоровья заключает с больницей контракт, когда та соответствует требованиям и количеству медицинского персонала. Если врачей не хватает, то пакет отменяется, а вместе с ним и финансирование.

"У нас получается, что есть война, ВВК, мобилизация и есть задача, что ты должен содержать заведение, платить зарплаты, лечить военных. Система настолько не выстроена, что они просто делают противоположные вещи", - говорит директор "ЛИЛ Боярского городского совета" Владимир Пляцек.

Вот например, в больнице есть только один эндокринолог для взрослых. Большая очередь - это те, кто пришел на прием. Но всех принять он не сможет, потому что должен быть еще на одном рабочем месте - в военно-врачебной комиссии.

Кроме эндокринолога в больнице не хватает неврологов, психиатра, терапевтов, рентгенологов и хирургов.

Врачей будут мобилизовать

Но это не значит, что врачей не будут мобилизовать. Медицинские силы ВСУ должны рассчитать сколько медиков и в каких специальностях нуждается войско. Далее с этими данными будет работать Министерство здравоохранения.

"Мы понимаем, сколько нам месяц нужно для рядов Вооруженных сил тех или иных работников, разбиваем их по регионам в процентном отношении и работаем со структурными подразделениями, чтобы нам показали каких людей можно позвать, так чтобы это не парализовало работу конкретного учреждения здравоохранения", - говорит Виктор Ляшко.

То есть из больниц не будут забирать тех, врачей, без которых может остановиться работа. В Министерстве здравоохранения говорят, что контролируемая мобилизация призвана, как раз не разбронировать медиков в тех больницах, где их большой дефицит, а искать специалистов в системе, которые будут более эффективными в армии. Однако министр Виктор Ляшко, говорит, что локальных очередей к узким специалистам и на плановые операции не избежать.

"Я хочу обратиться к людям с пониманием к этому относиться. Все равно приоритет у нас - обеспечить спасение раненых тех, кто защищает нашу независимость", - отмечает министр.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО ТСН НОВОСТИ ИТОГО 14 ФЕВРАЛЯ — ПЯТНИЦА

Читайте также: