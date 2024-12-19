Мобилизация забронированных: в Раде рассказали, кому "бронь" не помогла

Парламентарий Александр Федиенко отмечает, что у ТЦК появились претензии к тем, кто имеет бронирование.

На Закарпатье, Харьковщине и в Одессе несколько военнообязанных, имеющих бронирование и подтверждение этому в бумажном виде, были задержаны и доставлены в ТЦК, впоследствии некоторые из них были отвезены в воинскую часть, а уже после выяснения обстоятельств были возвращены в ТЦК. — об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"Ко мне как члену Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поступает много обращений как от граждан, так и от организаций касательно противоправных действий ТЦК и СП. Вынужден констатировать, что наметилась новая тенденция — сотрудники ТЦК принудительно мобилизовывают работников, которые имеют при себе документы, подтверждающие их бронирование. Аргументация всегда подобна – данные отсутствуют в системе «Оберег», а бумажные документы не признаются", — написал Александр Федиенко.



Парламентарий привел несколько примеров.

Один из случаев он описывает так: "29 октября 2024 года. Бригада провайдера возвращалась с работ на линии из г.Богодухов Харьковской области на служебном автомобиле и, как потом выяснилось, была остановлена работниками Слободского РТЦК и СП, которые не представлялись, были в балаклавах. При проверке военно-учетных документов были предъявлены документы в установленном порядке подтверждали наличие бронирования. Однако двое работников были задержаны, доставлены в помещении Слободского РТЦК и СП г. Харькова, у них отбирались мобильные телефоны. На одного из работников был наложен штраф в сумме 17 тыс. грн., который позднее был отменен как неправомерный. Работников отпустили".

По словам Федиенко, в случае, который произошел на Закарпатье, уполномоченным лицам понадобилось три дня, чтобы проверить наличие бронирования, которое имел военнообязанный и который предъявил бумажный документ. За это время мужчину, которого остановили, успели повозить по нескольким военным частям.

По данным нардепа, в Одессе мужчина, который тоже имел бронирование, удерживался в ТЦК более двух недель.

В своем посту парламентарий публично обратился в ГБР, чтобы правоохранители дали правовую оценку таким действиям.

В комментарии для ТСН.ua Александр Федиенко еще раз подтвердил, что у этих мужчин было бронирование.

"Все они были забронированы", — уточнил он.

В Минобороны Украины ответили, что такие ситуации могут произойти, если данные о лице не синхронизировались с реестрами.

"Военнообязанный, видя, что соответствующей информации о нем нет в электронном виде, должен обратиться с бумажными документами в ТЦК для решения вопроса", — уточнили нам в ведомстве.

Адвокат Роман Симутин, специализирующийся в том числе и в вопросах мобилизации, подчеркивает, что бумажный документ игнорировать недопустимо.

"Бумажный документ действителен с точки зрения действующего законодательства. Если информация о бронировании не внесена в электронный реестр — это не вина военнообязанного", — уточняет адвокат.

Мобилизация по-новому: как учат бойцов, которым через неделю на фронт

Ранее сообщалось о том, что Лубинец ответил, в каком регионе Украины больше всего жалуются на работу ТЦК и СП.

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