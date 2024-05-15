Мобилизация заключенных в Украине 2024: каких осужденных будут забирать на фронт и какой ресурс

В Украине в 2024 году смогут мобилизовать осужденных. 8 мая Рада приняла соответствующий закон. Процедура – добровольная, но по запросу военных и решению судов.

Каких осужденных могут мобилизовать, сколько мужчин из тюрьмы могут призвать на военную службу и с какими преступлениями не позволят защищать Родину — читайте в ТСН.ua.

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Закон о мобилизации осужденных 2024 г.

8 мая народные депутаты в целом поддержали законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных. Он предусматривает, что осужденные, которые пойдут на военную службу, получат условно-досрочное освобождение после наказания.

Ключевыми моментами из закона являются:

мобилизация заключенных, а точнее реализация в отношении таких категорий граждан механизма УДО только по решению суда;

только добровольность такого решения самым заключенным;

согласие от командира воинской части;

соответствие психического состояния и состояния здоровья заключенному требованиям службы в ВСУ (прохождение предварительного медицинского осмотра в тюрьме, а затем прохождение ВЛК);

свыше трех лет срока пребывания в тюрьме до истечения определенного наказания;

они будут проходить службу в специальных подразделениях;

контракты будут заключаться до конца военного положения.

им не предусмотрены отпуска, но на основании заключения военно-врачебной комиссии может быть отпуск для лечения после ранения, контузии, травмы или увечья;

административный надзор будет осуществляться командиром воинской части;

за уклонение от военной службы, то есть дезертирство, служащим спецчастей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Из тюрьмы – на войну! В УКРАИНЕ МОБИЛИЗУЮТ ОСУЖДЕННЫХ! Кто уйдет на фронт?

Берут ли осужденных на войну

По состоянию на 14 мая осужденных никто не призывает. Закон №11079-1 о мобилизации осужденных вступит в силу после подписания президентом Владимиром Зеленским и в следующий день после его официального опубликования.

С какими преступлениями не могут разрешить служить в ВСУ

В Министерстве обороны Украины рассказали, что не могут быть мобилизованы заключенные за преступления:

против основ национальной безопасности Украины;

преднамеренное убийство двух или более лиц или сопряженное с изнасилованием;

сексуальное насилие;

судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-156/1, 258-258/6, частью четвертой статьи 286/1 Уголовного кодекса Украины, если такие судимости не погашены или не сняты в установленном законом порядке;

те, кто посягал на жизнь правоохранителей;

те, кто совершил особо тяжкие коррупционные нарушения;

те, кто занимал особо ответственное положение независимо от статьи преступления (министры, депутаты, их заместители и помощники и т.п.).

Сколько осужденных могут мобилизовать в ВСУ

В Раде прогнозируют, что ресурс заключенных для мобилизации составляет 15-20 тысяч человек.

"Это общий ресурс заключенных, которые могут подпадать под соответствующие критерии. Сколько из них подпишут контракт, мы не знаем, потому что это будет происходить с согласия сторон. Ориентируемся, что это будет примерно несколько тысяч человек", — прокомментировал во время брифинга в Раде нардеп от "Слуг Народа" Давид Арахамия.

Такую же цифру назвали в министерстве юстиции. В частности, министр юстиции Денис Малюска выступает за широкое привлечение к участию в боевых действиях мужчин призывного возраста, поскольку в государстве уже давно "переполнены учреждения исполнения наказаний".

"У нас переполнены учреждения исполнения наказаний, в частности следственные изоляторы, свободных мест давно нет практически нигде. А в больших городах огромное переполнение. Поэтому это большая проблема. Не в последнюю очередь я очень агитирую за мобилизацию заключенных и осужденных из-за того, чтобы в в том числе не нарушать нормативы по количеству людей на определенную площадь ", – рассказал Малюска в интервью "BBC News Украина".

Напомним, ТСН.ua рассказывали, какие страны готовы депортировать украинских мужчин, а кто – категорически против.

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