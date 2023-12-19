Мобилизация женщин 25-60 лет: в Раде рассказали, кого призовут и куда направят

Также депутат Марианна Безугла рассказала, будет ли наказание для мужчин, которые во время войны сбежали за границу.

Стали известны подробности возможной мобилизации женщин, о которых говорится в новом законопроекте.

О деталях в комментарии для ТСН.ua рассказала автор документа Марианна Безугла.

Ограничения прав мужчин, во время войны бежавших за границу

По ее словам, он может быть зарегистрирован в парламенте уже в декабре.

"В первую очередь это вопрос о том, чтобы определиться с учетом граждан и какие они (женщины - Ред.) имеют профессии. Относительно призыва, то максимум, который рассматривается - это призыв на тыловые должности. Мы рассматриваем несколько вариантов. Это не касается ограничений прав женщин, которые выехали в Европу. Об этом в законопроекте вообще не говорится. Мы рассматриваем варианты ограничения прав мужчин, которые выехали из Украины во время военного положения и не вернулись", - говорит Безуглая.

На наш вопрос о том, какие ограничения могут быть предусмотрены, народный депутат ответила, что ограничение прав по получению административных услуг в консульствах.

"Это мы рассматриваем", - уточнила Безуглая.

Куда могут отправить служить мобилизованных женщин

К этому Безуглая добавила, что в планах убрать срочную службу и ввести для женщин фактически новый вид службы - три месяца военной подготовки.

"Это определенной экспериментальный вариант", - говорит депутат.

Комментируя свой новый законопроект, Безуглая говорит, что среди нововведений, которые могут быть воплощены в жизнь есть намерения заменить мужчин, которые занимают должности кадровиков и бухгалтеров в отдаленных от фронта частях на мобилизованных женщин.

"А мужчин перенаправить выполнять боевые задачи в зоне боевых действий. Был хайп, мол, все, женщин на фронт. Но если почитать концепт проекта, то там нигде об этом не говорится. На фронт - только по желанию", - делится планами Безуглая.

К этому она добавила, что есть отдельное предложение по женщинам, которые воспитывают детей в возрасте до 3 лет и беременных.

"Женщины, которые являются беременными или воспитывают детей в возрасте до 3 лет, то для таких служба только по желанию. Если у пары военнослужащих есть несовершеннолетний ребенок, то один из них получает отсрочку", - говорит Безуглая.

Откроют ли в Украине границы

По ее словам, в законопроекте рассматривается возраст женщин, которые подлежат учету. Речь идет о женщинах в возрасте 25-60 лет.

Кроме этого, Безуглая сообщила нам, что является сторонницей открытых границ и для мужчин, и для женщин.

"Но мы сможем сделать это, когда у нас будет обновленный процесс мобилизации, когда будет стабильное пополнение частей. Как за счет рекрутинга, так и за счет мобилизации. Тогда можно будет открывать границы", - говорит Безуглая.

Напомним, в Минобороны прокомментировали вручение повесток в публичных местах.

Читайте также: