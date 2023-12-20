Мобилизация женщин: в Сети разворачивается скандал — Зеленский прокомментировал

Военные обвинили Безуглу в том, что ее скандальные заявления, в частности о мобилизации для женщин, радостно использует пропаганда.

В Украине не утихают разговоры о мобилизации женщин. Более того, эта тема становится едва ли не самой острой в обществе. А разносят разговоры не кто-нибудь, а народные депутаты. Главная инициатор — Марьяна Безуглая, по крайней мере, в своем фейсбуке. Там народная избранница ежедневно обвиняет новые посты о том, что женщинам время на фронт, а мобилизация, мол, должна быть равной.

Детальнее о бурном обсуждении в обществе и реакции президента Зеленского — в эксклюзиве TSN.ua.

Что возмутило людей

Возмутило Сеть заявление Безуглой, где она заявила, что для всех женщин должны произвести мобилизацию. Люди начали засыпать Марьяны комментарии с вопросами типа, кто придумал это нововведение, есть ли у нее вообще полномочия такое заявлять, сколько будут платить женщинам и еще сотни вопросов и комментариев. В частности:

"Так женщина на фото хорошие деньги за свою работу получала. А у нас так понимаю хотят три копейки и баланду платить. Если бы платили достойную зарплату, то у нас и мобилизации не нужно было. Люди сами бы пришли.

Мы пойдем на фронт, только после наших уважаемых депутатов, жен и дочерей депутатов и чиновников, если равноправие то всем

Лишать гражданства?! Вам не кажется, что Вы превысили все плохие прогнозы по компетентности... Где это указано в Конституции?".

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Абсурдным заявлениям нет предела

К слову, о гражданстве. Безуглая в своем фейсбуке решила запустить такое голосование, без шуток. Спрашивает украинцев, готовы ли они отказаться от гражданства в обмен на «иммунитет» от мобилизации. Реакция себя не заставила ждать. Пользователи оставили следующие гневные комментарии:

"До вопроса не хватает еще объяснения: при мобилизации куда уже имеющихся детей? И власть также будет обеспечивать женские потребности как и ребят? Кто будет делать сборы — бабушки с пенсии?

А ты кто такая, безмозглая, чтоб отказываться от гражданства?

По вашим детям в приют, главное чтобы программа по уничтожению набирала обороты? По-моему, так и мужчины такой судьбы не заслуживают. А вот такие очаровательные на голову безумные, и верховная измена с ее свиньями, да.

Что вы делаете? Зачем давать врагу повод?

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСЕХ ЖЕНЩИН — НА ВОЙНУ?! Мобилизация и новый скандал в сети! Кто за этим стоит?

Реакция военных

Отреагировал на безумные идеи Безуглого полковник ВСУ Анатолий Штефан. Тот открыто заявил, что нардепка трудится во благо окупантов. И показал, как пост нардепки растащили российские пропагандисты с громкими заголовками.

"Народный депутат Украины Марьяна Безугла продолжает работать на российскую пропаганду. Информационная кампания по дискредитации ВС Украины и ее руководства также не прекращена. Молчаливое согласие на такие действия или неприкосновенность?"

Ответ Безуглой не заставил себя долго ждать

Она написала: "Всенагражденный полковник Анатолий Штефан обвинил меня в работе на пропаганду России. Я не пропаганда — я правда, какой бы горькой она ни была. Россия пусть видит, что даже в войну возможна демократия. А о пропаганде для России, "Штирлиц", Вы бы уже молчали. И это помощник Главкома ВСУ (!). Совсем там потеряли связь в кабинетах".

Дальше Безугла разбрасывается заявлениями о мобилизации женщин и "беременных квотах", о добровольном выборе, идти ли на сам фронт, но почему-то деталей, как будут служить женщины не пишет. Вопросов много:

Например: какова будет оплата труда, а какая форма? А как будут бороться с сексизмом? А если есть уже дети, то куда их дети? Где описаны границы женской мобилизации? И почему, когда женщины сами стучались, их не хотели брать в армию или как альтернативу не предлагали при воинской части идти учиться, чтобы быть готовыми тогда, когда это потребуется.

Однако ответов на эти вопросы депутат не предоставила.

Позиция военных

Конечно, проблемы с мобилизацией и нехватка кадров никто не отрицает. Об этом тоже открыто говорят военные и советуют готовиться к фронту всем.

Заявление Зеленского

В то же время Украина до сих пор не на военных рельсах, в то время как военно-промышленный комплекс России работает в три смены. Сам Зеленский в сентябре 2023 говорил, что наша страна на эти военные рельсы может перейти при нескольких условиях. Об этом глава государства заявил в интервью The Economist.

"Для войны на истощение потребуется "полностью милитаризованная экономика". Правительству придется донести эту перспективу своим гражданам", — сказал для иностранного издания глава государства.

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Зеленский – о женской мобилизации

Об этом начались разговоры спустя почти 19 месяцев после начала полномасштабной войны. Зеленский отметил, что будет обсуждать эту идею со своим народом только в том случае, если слабость в глазах западных союзников станет "тенденцией".

19 декабря Зеленский снова встретился с журналистами. О переходе на "военные рельсы" речь не заходила, но звучали не менее острые вопросы, то есть о мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в случае принятия Советом закона о мобилизации женщин он не подпишет этот указ.

Марьяна Безугла продолжает делать громкие заявления

То ли совпало, но Бегугла решила вместе с пресс-конференцией Зеленского написать еще несколько слов о женской мобилизации. И назвала эту тему хайпом.

Это максимально поработать бухгалтером, делопроизводителем в ППД в/ч или ТЦК во Львове за 20100 грн в месяц, или же собрать дрон в Полтаве, пока мужчин из этих должностей смогут высвободить в боевые подразделения.Все."На фронт" женщинам ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО добровольно, как сейчас Читайте и думайте. PS Если дети маленькие — только по желанию в любом случае. Это все писала. Примеры городов случайны".

Напомним, военный аналитик Алексей Гетьман прокомментировал заявление Зелеского, что Генштаб просил его еще мобилизовать 500 тысяч человек за три месяца.

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