Мобилизация женщин в Украине: эксперт назвал сценарии службы

По словам аналитика, в армии для женщин есть множество вакансий.

После того, как в Украине вновь начала обсуждать тему мобилизации женщин, если война будет продолжаться несколько лет, это прокомментировал военный эксперт.

В комментарии для ТСН.ua военный аналитик Алексей Гетьман высказался следующим образом: "До начала полномасштабного вторжения, несколько лет назад, мы с нашими друзьями из США и Канады считали, сколько женщин в армиях стран НАТО и в украинской. В процентном отношении больше всего женщин в ВСУ. Меньше всего — в армии Италии. Мобилизация женщин возможна, но маловероятна".

По словам Гетьмана, для того, чтобы увеличить наше войско, нужно поработать с уклонистами, с теми, кто имеет разные отсрочки, бронирование.

"Нужно с ними разбираться. Что касается мобилизации женщин. Если говорить о женщинах-добровольцах, то они уже там. Мобилизованные женщины могут быть задействованы в оказании медицинской помощи, ведении документооборота, быть связистками, могут быть задействованы в сфере продуктового и вещевого обеспечения ", – говорит эксперт.

По словам Гетьмана, кроме этого, есть много должностей, которые могут занимать в армии женщины.

"Женщину не направят на "ноль", но есть много дел, которые женщины могут выполнять для усиления боеспособности нашей армии", — резюмирует Гетьман.

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