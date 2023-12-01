Мобилизацию усиливают в отдельных областях: все подробности громких решений

Две области в Украине начали усиленную проверку документов у мужчин. Уклоняться спрятаться больше не смогут.

Что изменилось, где и какие нововведения заработали, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Усиленная проверка документов

Закарпатским военкомам "развязали руки". Там представителям областного территориального центра комплектования разрешили проверять документы у прохожих, поэтому отныне всех мужчин обязывают ходить с паспортами до конца военного положения в стране.

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Что говорят в Верховной Раде Украины

Такое решение приняли начальник областной военной администрации Виктор Никита и начальник ТЦК полковник Андрей Савчук. К слову, в Украине срок всеобщей мобилизации продлили до 14 февраля. В армию призывают военнообязанных граждан 18-60 лет, у которых нет причин для отсрочки от службы в ВСУ.

В то же время в обществе разразился скандал из-за сроков службы, ведь ушедшие на фронт еще в начале полномасштабной войны до сих пор не имели полноценных ротаций. В Верховной Раде обещают это поправить. Урегулировать вопросы должны и с призывным возрастом.

Демобилизация людей с инвалидностью 1 и 2 групп, бывших пленников, онкобольных. В частности, эти и другие инициативы по военной службе и мобилизации рассматривают депутаты, сообщил «Слуга народа» Давид Арахамия.



Видео: СОВЕТ #мобилизация #верховное совещание #военное положение pic.twitter.com/OhwYneliW8 — Новости.LIVE (@novynylive) November 22, 2023

Не Закарпатьем единственным

Давид Арахамия добавил, что уже более 10 законопроектов, регулирующих вопросы мобилизации и демобилизации, лежат в Раде, но их нужно доработать.

В то же время усилили мобилизацию не только в Закарпатье. Неделю назад такое же решение было принято и во Львовской области во время заседания совета обороны области. Хотя накануне в Министерстве юстиции заявляли, что проверка документов сотрудниками ТЦК на улицах не законна, впрочем руководитель Львовской военной администрации другого мнения, а потому тоже издал приказ и разрешил сотрудникам территориальных центров комплектации и социальной поддержки проверять документы у украинцев призывного возраста. Военнообязанные должны иметь при себе документы в подтверждение личности и о военном учете.

Скандалы на Львовщине

Напомним, что накануне этих решений Львовщина не вылезала из скандалов. Там ежедневно случайные свидетели снимали, как представители ТЦК заламывают руки прохожим мужчинам и заталкивают их в автомобили.

Какие повестки сейчас вручают

И пока вопросы с новшествами в мобилизации решаются, известно, что в декабре военнообязанные продолжат получать три типа повесток : для уточнения учетных данных, для прохождения военно-врачебной комиссии и собственно мобилизационного распоряжения.

Также есть четвертый тип повесток – о призыве на срочную военную службу, но в условиях военного положения их не выдают, потому что сейчас он не проводится. Правом вручать повестки обладают представители ТЦК, а также органы местного самоуправления, администрации учреждений, организаций, предприятий и учебных заведений. И эти документы могут быть изданы везде, закон не ограничивает места.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Усиленная мобилизация?! Две области Украины приняли громкие решения в отношении мужчин!

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