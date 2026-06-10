Мобилизация по-новому в Украине: кого могут мобилизовать с отсрочкой, кому могут отменить бронь и где меньше призывают

Мобилизация в Украине / © ТСН

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Военное положение в Украине продлено до 2 августа 2026 года, а общая мобилизация продолжается. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, за исключением тех, кто имеет надлежаще оформленную отсрочку или бронирование.

В то же время, правила мобилизации постоянно меняются, а вместе с ними возникает немало вопросов у военнообязанных. ТСН.ua собрал ответы на самые актуальные вопросы.

Кого из студентов могут отчислить из-за мобилизации

В Украине ужесточились проверки студентов, которые пользуются правом на отсрочку от мобилизации. Об этом сообщил глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак. По его словам, только в прошлом году по результатам проверок из учебных заведений отчислили около 30 тысяч студентов.

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Причиной проверок стал резкий рост числа мужчин старше 25 лет, поступивших в колледжи, университеты, аспирантуру и докторантуру после начала полномасштабной войны. Если к 2022 году таких студентов в среднем было около 30 тысяч, то по состоянию на 1 мая этого года их количество выросло до 230 тысяч.

По словам Гурака, во время проверок фиксируют нарушения при зачислении, проблемы с организацией учебного процесса, а также случаи систематического посещения занятий. Именно отсутствие на обучении или несложении сессии могут стать законными основаниями для отчисления.

В этом году проверки также продолжаются, однако точное количество отчисленных пока не называют. По словам чиновника, окончательная статистика станет ясна после завершения летней сессии.

В то же время в Госслужбе качества образования отмечают, что не все мужчины старше 25 лет поступают в учебные заведения, чтобы избежать мобилизации. Задача проверок — установить, действительно ли человек учится, посещает занятия и получил статус студента.

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Могут мобилизовать с отсрочкой

Даже наличие законной отсрочки не всегда гарантирует, что человека не мобилизуют по ошибке. Военный омбудсман Ольга Решетилова сообщила, что около 7% мобилизованных фактически имели право на отсрочку, однако во время мобилизационных мероприятий ее не учли.

По ее словам, чаще всего проблемы возникают из-за некачественного прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) или неучета документов, подтверждающих право на отсрочку.

Больше всего нарушений, по словам омбудсмана, касается трех категорий:

мужчин, воспитывающих троих и более детей;

лиц, ухаживающих за близкими родственниками;

а также тех, чьи близкие погибли на войне или находятся в плену.

Решетилова подчеркнула, что человек, мобилизованный вопреки законному праву на отсрочку, все равно не будет служить — его либо освободят, либо он оставит службу самовольно. По ее словам, в таком случае государство тратит значительные ресурсы на обеспечение, лечение и обучение человека, которого не должны мобилизовать.

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Кому ТЦК может отменить бронирование

Территориальные центры комплектования (ТЦК СП) не могут самостоятельно отменить бронирование работников, если оно оформлено в соответствии с действующим законодательством.

Бронирование регулируется законом о мобилизационной подготовке и мобилизации, а также правительственным порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров №76. Отсрочка, полученная через бронирование, не связана с конкретным ТЦК, а с человеком и его местом работы на критически важном предприятии.

Отменить бронирование может только в определенных законом случаях. Например, если истек срок действия брони, предприятие потеряло статус критически важного, работник уволился, прекратился трудовой договор или есть соответствующее обоснованное представление руководства.

То есть ТЦК не имеет права «снять бронь» только по собственному усмотрению или по результатам проверки. Исключение составляют частные случаи бронирования, оформленного по постановлению Кабмина №45.

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В то же время в Украине бывают случаи, когда ТЦК игнорируют бронирование и мобилизуют мужчин.

В какой области меньше всего мобилизуют

Самые низкие показатели выполнения плана мобилизации фиксируют в Черновицкой области. По словам и.о. начальника Черновицкого областного ТЦК и СП Романа Дядюры, в прошлом месяце область выполнила мобилизационный план менее чем на 30%.

Об этом чиновник заявил во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады. Он пояснил, что в разных регионах плановые показатели отличаются: в прифронтовых областях они могут быть ниже из-за близости к боевым действиям.

По словам Дядюры, Генеральный штаб определяет мобилизационные задачи по отдельности для каждой области и района. Он также предположил, что невыполнение планов может влиять на кадровые решения руководства ТЦК.

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Кто теперь может оформить отсрочку онлайн

Министерство обороны расширило возможности применения «Резерв+». Теперь оформить отсрочку дистанционно могут не только педагогические и научно-педагогические работники, но и научные работники заведений высшего образования и научных учреждений.

Новой услугой могут воспользоваться работники Президиума Национальной академии наук Украины, отраслевых академий наук и их аппаратов.

Чтобы оформить отсрочку автоматически, в Единой государственной электронной базе по образованию должны быть актуальны данные о работнике. Система проверяет место работы, погрузку не менее чем на 0,75 ставки, соответствие должности и право на отсрочку.

Подать заявку можно без посещения ТЦК — достаточно авторизироваться в «Резерв+», выбрать категорию «Работы высшего и профобразования, ученые» и отправить запрос.

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Если возникают проблемы, в Минобороны рекомендуют проверить актуальность данных через кадровую службу учебного заведения.

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