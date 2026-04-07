Мобилизация-2026: что известно о закрытых инициативах Минобороны и реалии розыска в "Резерв+"

Особенности мобилизации в Украине / © ТСН

Реклама

Уже долгое время ходят слухи об усилении мобилизации в Украине. Ранее говорилось, что якобы усилить мероприятия должны с 1 апреля. А именно: через проверку законности получения критичности и бронирования военнообязанных путем синхронизации реестров, отправки повесток и требований в электронном виде, проверки отсрочок и внесения в реестр актуальной информации о военнообязанных.

Об усилении мобилизационных мероприятий в отношении лиц, годами уклоняющихся от службы, недавно заявила военная омбудсменка Ольга Решетилова. Она обещает, что «меры не будут популярными». А вот что ждет таких граждан — пока не озвучивает.

Мобилизация в Украине: позиция профильного комитета парламента

В профильном оборонном комитете парламента говорят, что на данный момент никаких инициатив по изменению мобилизации нет ни в комитете, ни в парламенте.

Реклама

«Никаких инициатив нам не поступало. Пока мы не видим самого механизма, как это хочет сделать Министерство обороны, в комментариях нет смысла. Я не буду комментировать ту информацию, которая находится в закрытом режиме. Эта тема будет открыта, когда мы получим инициативы Минобороны. На данный момент вся информация, предоставленная членам комитета, предоставлена в закрытом режиме, а значит, я не имею права ее разглашать», — рассказал ТСН.ua Федор Вениславский, народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Схожий ответ дал и член комитета, нардеп Александр Федиенко: «Пока никаких законодательных изменений в комитет не поступало и они соответственно не рассматривались».

Видение реформ в ТЦК: итоги опроса

Тем временем Полтавский областной ТЦК и СП подвел итоги опроса по процессам мобилизации, который длился в течение двух недель. Пользователям предлагали поделиться мнениями о том, как реформировать систему или чем ее заменить, чтобы Силы обороны получали необходимое пополнение без принудительных мер.

Как отмечают в ТЦК, мобилизация обеспечивает 90% пополнения войска. Несмотря на значительное количество деструктивных сообщений, специалисты выделили рациональные предложения граждан, которые разделили на два основных направления.

Реклама

Для уменьшения страха перед мобилизацией предлагается:

Четкие сроки и справедливость: установление конкретных сроков службы и условий демобилизации. Внедрение обязательной службы для всех граждан, чтобы снять вопрос избирательности.

Семейный фактор: установление правила, согласно которому из одной семьи может быть мобилизован только один человек.

Ужесточение ответственности: введение уголовной ответственности за уклонение от учета, а также ограничение гражданских прав (блокирование счетов, водительских удостоверений, доступа к госуслугам).

Финансовые и административные механизмы: введение официального налога или платежей для тех, кто не желает служить (средства должны направляться на выплаты военным). Ужесточение ответственности местных властей за выполнение планов.

Аудит и коммуникация: проведение проверки законности бронирований и усиление государственной информационной политики по поводу последствий поражения в войне.

Для перехода к добровольной службе читатели советуют:

Улучшение условий: создание достойных условий службы и профессиональное отношение командования. Стабильность подразделений: запрет на принудительный перевод бойцов между частями без их согласия. Отдых: гарантирование реальных ротаций и регулярных отпусков. Социальная защита: существенное повышение денежного довольствия и создание действенных социальных гарантий для семей.

В Полтавском ТЦК также отреагировали на советы отправить всех сотрудников центров на фронт, напомнив, что уже предоставляли пространное разъяснение 26 марта относительно того, почему такая замена невозможна.

Что происходит с мобилизацией на практике?

Пока все ждут изменения и внедрения обновлений, юристы, непосредственно занимающиеся вопросами мобилизации, рассказали о том, что происходит на практике сейчас.

Реклама

По словам адвоката Тамилы Алексик, один из методов работы ТЦК — представление лиц в розыск. В приложении «Резерв+» появляются сообщения о нарушении правил военного учета и розыске.

«Основание — не получение повестки. При этом о том, что повестка была якобы направлена военнообязанный, узнает именно из приложения „Резерв +“, и чтобы выяснить, была ли она направлена, по какому адресу, каким образом, и почему военнообязанный об этом не знал — необходимо обратиться лично в ТЦК или направить запрос по почте», — рассказывает ТСН.ua Тамила Алексик.

Приглашение на ВЛК и наказание за отказ

Вторая причина объявления в розыск в «Резерв+» — не прохождение ВЛК или отказ от ее прохождения.

«Военнообязанный находящийся на учете в одном ТЦК и СП Киева сам прошел ВЛК летом 2025 года и был признан годным к военной службе. У мужчины было высокое давление, и его отпустили домой. Он думал, что у него с документами все хорошо, однако в марте 2026 года в приложении „Резерв +“ появилась информация о нарушении им правил военного учета, а именно отказ от прохождения ВЛК. То есть человек прошел комиссию и был признан годным к службе, а теперь говорят, что есть нарушения — не прохождение ВЛК. А для составления админпротокола гражданин должен лично прийти в ТЦК. Такие случаи далеко не редки», — рассказывает Тамила Алексик.

Реклама

Мобилизация-2026: проблемы из-за необновленных данных

Адвокат добавляет, что сейчас много проблем у граждан, которые не обновили свои данные до 16 июля 2024 года. А информация о нарушении правил военного учета (ВО) у таких военнообязанных появилась 16 июля 2025, то есть ровно через год после возможного совершения нарушения.

«Таких случаев очень много. Хотя согласно ст. 38 КУоАП административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение трех месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения», — объясняет адвокат.

Она добавляет, что согласно п. 7 ч. 1 ст. 247 КУоАП производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит закрытию при следующих обстоятельствах: окончание на момент рассмотрения дела об административном правонарушении сроков, предусмотренных статьей 38 настоящего Кодекса.

Мобилизация по-новому: реалии процедур и личный визит в ТЦК

Но на практике происходит следующее, говорит адвокат: военнообязанный обращается в ТЦК и СП с заявлением об исключении информации о нарушении правил военного учета в связи с истечением срока привлечения к админответственности, а ответа не получает или ему предлагают лично явиться в РТЦК и СП.

Реклама

Приглашение в ТЦК через соцсети — как реагировать

Что касается случая, когда на Николаевщине мужчине написали с ТЦК через мессенджер в социальных сетях, а он якобы не ответил и получил штраф, то адвокат отмечает, что отправка повесток должна происходить в бумажной или электронной форме и соответствовать требованиям закона — содержать необходимые реквизиты и QR-код.

«Следует отметить, что сообщения в телефонном режиме или с помощью социальных сетей и другим способом не предусмотрены постановлением КМУ №560 о необходимости прибытия в ТЦК и СП. Все это не является надлежащим уведомлением, поэтому исключение информации о нарушении правил военного учета в судебном порядке в таких случаях это лишь вопрос времени», — заключает Тамила Алексик.