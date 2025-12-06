- Дата публикации
Мобилизация 2026: как она изменится и кто, кроме ТЦК, будет вручать повестки
Мобилизация в 2026 году в Украине, по оценкам эксперта, может измениться.
Через несколько недель, в наступающем 2026 году мобилизация в Украине может столкнуться с новым вызовом, и, не исключено, что во время нее в ВСУ будут вынуждены набирать больше личного состава, чем сейчас.
Такое мнение в комментарии ТСН.ua высказал военный аналитик Иван Тимочко.
«При условии продолжения боевых действий в 2026 году трудности будут и с мобилизацией, и с обороной, поскольку глава Кремля Владимир Путин сделал ставку на максимальное давление. Россия готовится продолжать воевать. Из-за интенсивности боевых действий и мы, и противник будем максимально стараться мобилизовывать личный состав. Если Россия будет ставить ставку на мобилизацию людей именно для участия в штурмах, наступлениях за счет пехоты, то у нас, с учетом того, что такого количества людей мы не можем выставить, будет акцент на технологическую составляющую», — высказывает свое мнение Тимочко.
К этому он добавляет, что в российской армии в следующем году будет ставка как раз на человеческий ресурс, на марши.
«То есть пехота, пехота и еще раз пехота. Это для России дешево и гораздо проще. У них все просто — не идешь служить — идешь в тюрьму. Идешь в тюрьму — будешь в штурмовиках», — предполагает Тимочко.
На вопрос о том, будет ли в Украине необходимость выходить за рамки нынешнего объема мобилизации, Иван Тимочко ответил так:
«Решение будет приниматься в случае, например, увеличения интенсивности боев. Война — совершенно непрогнозируемая вещь. Надо всегда готовиться к худшему, обсуждать такие варианты с осознанием рисков и угроз».
Мобилизация на местах: кто, кроме ТЦК, будет вручать повестки
На этой неделе военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки (в данном случае — Киевского областного — Ред.) опубликовали перечень тех, кто имеет и будет иметь право, кроме ТЦК, вручать повестки военнообязанным.
В этом списке указаны следующие работники:
представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций)
Представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов
Представители предприятий, учреждений, организаций
Представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете).
Кроме того, в ТЦК уточняют касательно мест, где, согласно действующему законодательству, может быть вручена повестка.
По адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства,
По месту работы, обучения
В общественных местах, общественных домах и сооружениях
В местах массового скопления людей
В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки
На пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу Украины.
