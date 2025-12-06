ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
1315
Время на прочтение
2 мин

Мобилизация 2026: как она изменится и кто, кроме ТЦК, будет вручать повестки

Мобилизация в 2026 году в Украине, по оценкам эксперта, может измениться.

Автор публикации
Игорь Серов
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине в 2026 году может претерпеть определенные изменения / © ТСН

Через несколько недель, в наступающем 2026 году мобилизация в Украине может столкнуться с новым вызовом, и, не исключено, что во время нее в ВСУ будут вынуждены набирать больше личного состава, чем сейчас.

Такое мнение в комментарии ТСН.ua высказал военный аналитик Иван Тимочко.

«При условии продолжения боевых действий в 2026 году трудности будут и с мобилизацией, и с обороной, поскольку глава Кремля Владимир Путин сделал ставку на максимальное давление. Россия готовится продолжать воевать. Из-за интенсивности боевых действий и мы, и противник будем максимально стараться мобилизовывать личный состав. Если Россия будет ставить ставку на мобилизацию людей именно для участия в штурмах, наступлениях за счет пехоты, то у нас, с учетом того, что такого количества людей мы не можем выставить, будет акцент на технологическую составляющую», — высказывает свое мнение Тимочко.

К этому он добавляет, что в российской армии в следующем году будет ставка как раз на человеческий ресурс, на марши.

«То есть пехота, пехота и еще раз пехота. Это для России дешево и гораздо проще. У них все просто — не идешь служить — идешь в тюрьму. Идешь в тюрьму — будешь в штурмовиках», — предполагает Тимочко.

На вопрос о том, будет ли в Украине необходимость выходить за рамки нынешнего объема мобилизации, Иван Тимочко ответил так:

«Решение будет приниматься в случае, например, увеличения интенсивности боев. Война — совершенно непрогнозируемая вещь. Надо всегда готовиться к худшему, обсуждать такие варианты с осознанием рисков и угроз».

Мобилизация на местах: кто, кроме ТЦК, будет вручать повестки

На этой неделе военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки (в данном случае — Киевского областного — Ред.) опубликовали перечень тех, кто имеет и будет иметь право, кроме ТЦК, вручать повестки военнообязанным.

В этом списке указаны следующие работники:

  • представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций)

  • Представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов

  • Представители предприятий, учреждений, организаций

  • Представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете).

    Кроме того, в ТЦК уточняют касательно мест, где, согласно действующему законодательству, может быть вручена повестка.

  • По адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства,

  • По месту работы, обучения

  • В общественных местах, общественных домах и сооружениях

  • В местах массового скопления людей

  • В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки

  • На пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу Украины.

    Напомним, ранее сообщалось о том, нужна ли Украине тотальная мобилизация. Военные эксперты выразили сомнение в проведении полного призыва украинцев.

Дата публикации
Количество просмотров
1315
