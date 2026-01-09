Мобилизация-2026: начнет ли Украина требовать у Европы возвращать призывников 18-60 лет

Эксперты не исключают, что разрешение на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет могут пересмотреть / © ТСН

Реклама

В Украине продолжается мобилизация и вместе с тем недавно исполнилось 4 месяца, как мужчинам возрастом от 18 до 22 лет разрешили пересекать государственную границу при наличии загранпаспорта и военно-учетных документов.

В то же время недавно канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной конференции заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что, на его взгляд, украинские молодые мужчины должны служить, а не выезжать в Германию и другие страны Европы.

Мужчины какого именно возраста больше всего сейчас нужны украинской армии и как может поступить Европа с теми, кто выехал туда из Украины и пока не вернулся — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение военный аналитик, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Реклама

«Война — дело молодых. Если проанализировать мировой опыт, то можно выяснить, что, например, средний возраст израильских военнослужащих — 19 лет. Американские военнослужащие чуть старше — 22-25 лет. Конечно, молодые мужчины выносливее, чем их старшие сограждане», — говорит Селезнев.

И отмечает: «Использование современных средств, в частности дроновых систем, требует определенных навыков. Поколение геймеров в этом лучше разбирается, чем мужчины в возрасте 50+».

Непосредственно о последствиях заявления немецкого канцлера о большом количестве украинских мужчин за рубежом Селезнев говорит, что, очевидно, украинские мужчины в Германии создают серьезную нагрузку на социальную инфраструктуру этой страны.

«Сейчас все чаще раздаются призывы остановить это (выезд мужчин в возрасте до 22 лет). Но трудно прогнозировать, будет ли принято решение, запрещающее выезд. Разрешение в свое время было предоставлено с учетом исследований. Я думаю, что окончательное решение будет зависеть от ситуации на поле боя. Если Украине не хватит ресурсов, то, возможно, мы увидим достаточно непопулярные решения для выживания Украины. Нам нужно быть готовыми к этому. На сегодняшний день украинское войско демонстрирует устойчивость», — говорит бывший спикер Генштаба.

Реклама

Мобилизация: мужчины какого возраста наиболее востребованы

В то же время, по мнению Селезнева, ремонтные, учебные подразделения могут комплектоваться за счет граждан 45 лет и старше.

«Штурмовым подразделениям нужны мужчины в возрасте 25+. Они способны адаптироваться и выдерживать физические нагрузки», — отмечает он.

В то же время тему пребывания украинских мужчин за границей, на днях, после заявления Мерца, бурно обсуждали в соцсетях. Отдельные военные предположили, что украинским властям, вероятно, придется принимать непопулярные решения касательно возвращения украинских мужчин и касательно их обязательства служить.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в рамках мобилизации в «Резерв+» будут сообщать о повестках.

Реклама





