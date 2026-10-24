Мобилизация без «бусов? Кому разрешили проверять документы и доставлять нарушителей в ТЦК

Полицейские разъяснили, кто имеет право задерживать мужчин, нарушивших мобилизационное законодательство. / © ТСН

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В Украине продолжается мобилизация, которая время от времени претерпевает определенные изменения. Так, недавно стало известно, что, например, полиция Одесской области проинформировала свои территориальные подразделения о порядке взаимодействия с областным ТЦК и его районными подразделениями. Это информирование было оформлено в виде отдельного документа для лучшей коммуникации, в нем подробно расписано о том, что проверять документы у мужчин в возрасте 18-60 лет имеют право полицейские, а военно-учетные документы — представители ТЦК.

Этот порядок опубликовало издание «Думская», его подлинность ТСН.ua подтвердили в Национальной полиции Украины.

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Кроме того, согласно этому порядку, представители ТЦК могут сопровождать задержанное полицией лицо, если мужчина является нарушителем мобилизационного законодательства, но не доставлять его самостоятельно.

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Также в документе отмечается, что задержанному должен быть выдан протокол об админзадержании.

Как разъяснила в комментарии для ТСН.ua спикер Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис, по сути, алгоритм, прописанный в документе, не является чем-то новым.

По ее словам, таким образом дополнительно разъяснены положения 560 постановления Кабмина.

В свою очередь, по словам опрошенных ТСН.ua адвокатов, специализирующихся в частности на мобилизационном законодательстве, одним из существенных пунктов является тот, где указано об обязательности составления протокола об административном нарушении, хотя на практике юристы часто фиксируют его отсутствие.

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«Если следовать нормам закона, то составление протокола об админзадержании должно быть. Мне известно о десятках случаев, когда человека пытаются задержать, чтобы куда-то проехать, но если у него есть возможность позвонить адвокату, то я задаю полицейскому вопрос о том, что он должен составить протокол и вручить его лицу, которого пытается задержать. В 100% случаях люди уезжают с места общения. Полицейский как должностное лицо, ставя свою подпись, берет на себя всю ответственность за правомерность своих действий. Этот протокол можно изучить, обжаловать, найти превышение полицейским полномочий», — говорит адвокат Андрей Межирицкий.

Он уточняет, что норма о составлении такого протокола предусмотрена Кодексом Украины об административных правонарушениях.

«Административное задержание не должно превышать трех часов. В течение трех часов человек должен быть доставлен в ТЦК, после чего время админзадержания истекает. Согласно закону, задерживать личность имеет право только полицейский. Останавливать автомобиль имеют право также исключительно полицейские. Работники ТЦК могут находиться возле полицейских и после остановки автомобиля подходить, представляться и проверять военно-учетные документы. Такие полномочия у них есть», — говорит Андрей Межирицкий.

Комментируя пункт о порядке доставки в ТЦК задержанного, нарушившего мобилизационное законодательство, Межирицкий уточняет, что эта функция является полномочиями полиции.

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В свою очередь, адвокат Екатерина Анищенко, которая часто комментирует мобилизационные процессы в Украине, о доставке в ТЦК лиц, которые, например, не находятся в розыске, говорит следующее: «Если лицо не находится в розыске, а такого мужчину доставляют в ТЦК, то происходит такое, что полиция работает как такси, которое добровольно привезло человека в ближайший центр комплектования».

Она отмечает, что на ее взгляд, автомобиль, задействованный в доставке лица в ТЦК, должен иметь соответствующую маркировку. «Бусы», которые есть, не имеют никакой маркировки», — говорит Анищенко и добавляет, что есть приказ главнокомандующего ВСУ №423 от 6.10.2026.

«Там поднимался вопрос того, что доставка не должна производиться на гражданских автомобилях. Это делается ради того, чтобы избежать бусификации, о которой все говорят. Но как это будет действовать на практике, пока не понятно», — говорит адвокат.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство отменило 100% бронирование работников: что изменится для предприятий. Правительство пересмотрело правила бронирования от мобилизации и готовит новую систему для критических предприятий.

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