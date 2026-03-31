Мобилизация и розыск ТЦК с 1 апреля: адвокат назвал главные нюансы

Адвокат разъяснил сегодняшние нюансы объявления в розыск ТЦК / © ТСН

В Украине продолжается мобилизация и, по данным адвокатов, сейчас одним из частых обстоятельств, с которыми сталкиваются некоторые военнообязанные, является объявление в розыск со стороны ТЦК. Юристы не исключают, что такая тенденция сохранится в ближайшее время в отношении тех, кто так или иначе нарушит мобилизационное законодательство.

Но, по мнению адвокатов, при этом есть ряд аспектов.

«Юридически такого термина как розыск в данном случае не существует вообще. Это бытовое название, это то, что мы используем для того, чтобы понимать, что происходит. Чаще всего вопрос — это сообщение от территориального центра комплектования в органы полиции о необходимости доставки человека, нарушившего правила военного учета. Для составления протокола в отношении такого лица», — говорит в комментарии для ТСН.ua адвокат Андрей Межирицкий, специализирующийся в том числе и на вопросах мобилизации.

И объясняет: «То есть руководитель любого районного ТЦК отбирает людей, которые, по его убеждению, нарушили правила военного учета. Нарушили какие-либо правила этого учета: например, вовремя не стали на учет, не явились по повестке (это самое распространенное), не явились для прохождения ВВК, когда были обязаны прийти (есть такие категории, которые обязаны сами появляться). Другими словами, если такие лица совершили такие действия, то в отношении них составляется уведомление о необходимости доставки для составления протокола. Не для мобилизации, не для принудительного прохождения ВВК, а для составления протокола по статье 210-1».

К этому адвокат добавляет: «Если лицо уже нарушило правила военного учета, то у него может появиться соответствующее уведомление в приложении «Резерв+».

Как проверить пребывание или отсутствие в розыске ТЦК

«Вся информация появляется в приложении «Резерв+». Кроме того, если у человека не установлено это приложение, проверить данные можно с помощью адвокатского запроса. Можно отправить и самостоятельно. Такой запрос будет рассматриваться как обращение гражданина, этот запрос может рассматриваться около 15 дней, а при определенных обстоятельствах — в течение одного месяца», — говорит Андрей Межирицкий.

Как законно снять розыск ТЦК

На этот вопрос Андрей Межирицкий отвечает так: «Универсального инструмента нет. Если человек увидел в своем приложении «Резерв+» то, что он находится в розыске, то в первую очередь нужно выяснить основания, по которым было объявлено в розыск. В зависимости от этих оснований нужно выбирать путь, как решать этот вопрос. Самый частый вариант решения — оплатить 8500 грн. штрафа. После признания правонарушения и оплаты отметка о розыске снимается. Но надо понимать, в связи с чем было объявлено в розыск — в противном случае отметка о розыске может появиться на следующий день после уплаты штрафа».

Существует ли срок действия розыска ТЦК

«Он есть. Мы активно сейчас продвигаем то, что если розыск не реализован в течение трех месяцев, то должен быть снят. Или должны появиться новые основания для розыска. То есть тот, который был занесен в «Резерв+» — он имеет так сказать срок давности. Речь идет о трех месяцах срока действия. После истечения трех месяцев составлять протокол об этом нарушении по закону невозможно», — говорит Межирицкий и отмечает, что после отправки соответствующего обращения в ТЦК последний снимает личность с розыска.

«Но никто не гарантирует, что не появится новый розыск», — уточняет Межирицкий. То есть из-за нового обнаруженного нарушения.

Резюмируя, он говорит, что, по его мнению, с 1 апреля мобилизация в Украине будет такой же, как и до этого.

«Министерство обороны Украины может наработать какой-то законопроект или изменения, но чтобы это реализовать — нужно время», — говорит Межирицкий, комментируя сообщения в соцсетях о том, что якобы с 1 апреля в Украине существенно усилится мобилизация.

