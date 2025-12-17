Мобилизация изменяется: какие данные обо всех мужчинах получит Минобороны

В Украине изменяют порядок взятия мужчин на военный учет / © ТСН

В Украине идет мобилизация, и в ближайшее время в этот процесс планируют внести отдельные изменения.

На днях Кабмин принял постановление №1632, после чего в Украине стартовал экспериментальный проект по автоматическому взятию на военный учет мужчин с украинским гражданством в возрасте от 18 до 60 лет. Этот документ размещается на официальном сайте Кабинета министров. Отмечается, что постановлением утвержден порядок реализации этого проекта.

Официальные сведения из постановления обобщил народный депутат Александр Федиенко. В посте в своем Telegram-канале он, в частности, написал: «Человека ставят на учет без медосмотра, только на основании возраста и факта отсутствия предварительного учета. Лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями могут подать медицинские документы добровольно. Государство запускает автоматический военный учет мужчин 18–60 лет через реестры, без ВВК и без непосредственного участия, включая тех, кто за границей».

В первом пункте кабминовского Порядка указывается, что он (этот Порядок — Ред.) «определяет механизм взятия на военный учет без прохождения медицинского осмотра граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые не состоят и не состояли на военном учете призывников, военнообязанных и резервистов (кроме случаев, когда такие граждане не берутся на такой учет в соответствии с законодательством) согласно данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в том числе находящихся за пределами Украины».

Целью этого нововведения Кабмин называет формирование актуальных сведений для обеспечения нацбезопасности и обороны страны.

Военный учет: откуда возьмут информацию обо всех мужчинах

По данным Кабмина, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не состоящие на военном учете, берутся на него (военный учет) на основании сведений, полученных Минобороны путем электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единым государственным демографическим реестром, ведомственной информационной системой государственной миграционной службы, иными информационно-коммуникационными системами.

В свою очередь адвокат Роман Симутин, специализирующийся в том числе и на вопросах мобилизационного законодательства, в комментарии для ТСН.ua не исключает, что в этом процессе может быть задействован также и государственный реестр актов гражданского состояния.

«В нем содержится информация о гражданах. Информацию о гражданах ГРАГСы начали оцифровывать где-то в 2000 году, поэтому те, кому 25 лет и больше — информация о них точно в цифровом формате», — говорит Симутин и не исключает, что государственные органы по желанию могут выяснить даже информацию о родителях определенного лица.

Кроме того, в октябре этого года народный депутат Руслан Горбенко в комментарии для ТСН.ua сообщал, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут получить доступ к базам налоговой службы, после чего соответственно увеличится база военнообязанных.

Военный учет в Украине: какие данные получит Минобороны из реестров

Об этом Кабмин сообщает следующее:

Оцифрованный образ лица человека

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Место рождения

Пол

Место жительства

Реквизиты паспорта гражданина Украины или документа, дающего право гражданину Украины на выезд за границу (серия и/или номер, дата выдачи, орган, который выдал, срок действия)

Сведения о гражданстве

Уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии)

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) или серия (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте гражданина Украины)

Сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за границей или возвращение в Украину ВВК не нужна для взятия на военный учет: нюансы

Адвокат Роман Симутин отмечает, что взятие на учет без прохождения ВВК он расценивает как положительный аспект нововведения.

«Это наоборот нормально», - говорит он и отмечает, что раньше, в мирные времена, была практика взятия на военный учет без прохождения медицинской комиссии.

При этом юристы подчеркивают, что военный учет и мобилизация хоть и связанные между собой процессы в современных условиях, но юридически обособлены.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцы будут автоматически получать статус призывника. По данным Минобороны, это уменьшит бюрократию.






