Мобилизация лиц с инвалидностью: кого призывают в Украине, а кто имеет отсрочку — объяснение адвоката

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, за исключением тех, кто имеет бронирование или законную отсрочку от мобилизации. В частности, речь идет и о лицах с инвалидностью.

Сайт ТСН.ua объясняет, при каких условиях можно получить отсрочку, кого могут мобилизовать даже при наличии инвалидности, как правильно оформить отсрочку по инвалидности, а также имеют ли граждане право на выезд за границу.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации по инвалидности

Основания для отсрочки предусмотрены ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Так, право на отсрочку от мобилизации в Украине имеет ряд граждан, среди них:

лица с инвалидностью или временно непригодные по заключению военно-врачебной комиссии (ВЛК) сроком от 6-12 месяцев;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или больных детей тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что является справкой ЛКК;

на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

имеющих жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича;

имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязаны их содержать;

члены семьи второй ступени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней при условии отсутствия членов семьи первой ступени родства;

С какой группой инвалидности не мобилизуют: I, II и III группа

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua пояснила, что согласно ст. 23 ЗУ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», лица, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью, освобождаются от призыва на военную службу во время мобилизации

Закон не разграничивает право на отсрочку по группам инвалидности — сам статус лица с инвалидностью является основанием для временного освобождения от мобилизации в любом случае.

«При этом лица с инвалидностью могут быть приняты на военную службу по контракту, по их желанию», — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

В то же время следует учитывать, что мобилизация возможна в случаях, когда гражданин имеет инвалидность, но не оформил отсрочку от мобилизации в установленном порядке.

Как оформить отсрочку по инвалидности

Ранее для оформления отсрочки от мобилизации военнообязанные должны лично обращаться исключительно в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Однако в 2025 году процедура изменилась.

«Для оформления отсрочки, лицо с инвалидностью может подать через ЦНАП или „Резерв+“ документы, подтверждающие статус лица с инвалидностью, в частности: справку к акту МСЭК, или выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования, или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение причину инвалидности или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

На какой срок предоставляется отсрочка по инвалидности

По словам адвоката, отсрочка лицам с инвалидностью предоставляется на срок действия указа президента о проведении мобилизации и продлевается автоматически в случае действия статуса лица по инвалидности.

Продолжение отсрочки по инвалидности происходит через приложение «Резерв+». Если основания для ее предоставления сохраняются, пользователь получает уведомление.

С какой группой инвалидности можно уехать за границу

Мужчины от 18 до 60 лет могут пересекать государственную границу в случае, если имеют инвалидность I, II или III группы.

Также право на выезд имеют лица, сопровождающие граждан с инвалидностью:

Жену с инвалидностью любой группы.

Одного из родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы.

При постоянном уходе за человеком с инвалидностью I или II группы.

Уехать могут также родители, опекуны, попечители, названные родители и родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы.

Попечители лиц с инвалидностью.

Ранее ТСН.ua подробно объяснял, какие документы нужны для выезда этих категорий граждан за границу.