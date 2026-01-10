Мобилизация мужчин 18-24 года: боец Третьей штурмовой ответил, должна ли молодежь воевать

Руслан Кныш / © ТСН

Боец Третьей штурмовой бригады 20-летний Руслан Кныш считает, что все украинцы в возрасте 18-24 года должны воевать, поскольку речь идет о выживании государства.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту ТСН Наталье Нагорной

«Да, все должны. Все, без исключения, все должны. Мы все граждане Украины. В Конституции написано, что граждане Украины имеют обязанность перед государством сохранять его суверенитет и неприкосновенность. Извините, у нас война на выживание. Это не то, что там где-то оно, где-то там, Она вот-вот прилетает не только на передовой и прифронтовых местах, а все видят, что все в риске опасности», — сказал он.

Военный подчеркнул, что если украинцы сдадутся, то россияне всех убьют.

«Так мы учимся. Все учатся. Нужно всем воевать. Потому что иначе просто приедут, убьют. Если, конечно, будут дети, что вы будете рассказывать?», — отметил Руслан Кныш.

