Мобилизация мужчин 50+: откуда взялась цифра 57 лет и что говорят демографы

Мобилизация мужчин 50+

Реклама

В Украине снова вспыхнула дискуссия вокруг предельного мобилизационного возраста мужчин. Поводом для очередного обсуждения стало сообщение в соцсетях соучредителя Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадия Друзенко.

В частности, многочисленные телеграмм-каналы распространили его цитату о том, что средняя продолжительность жизни мужчин в Украине составляет 57, 3 года, тогда как предельный мобилизационный возраст — 60 лет.

Реклама

Мобилизуют стариков с букетом болезней

В своем посте Друзенко проанализировал мобилизационный возраст в разных армиях мира в разные годы прошлого века и заключил, что мужчин в возрасте 50+ на фронт исторически мобилизовали только страны, находившиеся в состоянии военной катастрофы, например Япония и Германия в конце Второй мировой войны.

Реклама

По мнению Друзенко, Украина применяет уникальный подход — вместо привлечения молодежи (от 18–21 года) мобилизует людей постарше с хроническими болезнями, что противоречит мировой практике.

Даже у нашего врага, России, мобилизационный возраст до 50 лет — солдаты, сержанты прапорщики и мичманы. Младшие офицеры до 60 лет, старшие офицеры до 65 лет.

«Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в современной Украине, по черной иронии судьбы, стала на 2,7 лет меньше предельного мобилизационного возраста. Хотя для Пенсионного фонда это наверняка циничная, но перспективная стратегия преодоления перманентного финансового кризиса», — отметил Геннадий Друзенко.

Споры в комментариях: от возмущения до ссылки на ВОЗ

Под сообщением Друзенко разгорелась дискуссия. Часть пользователей соцсетей разделяет позицию о нецелесообразности мобилизации людей предпенсионного возраста и критикует бюрократические подходы.

Реклама

«Люто плюсую! И это продолжается! Мобилизуют 59-летних, иногда за несколько месяцев до 60-летия. Просто тупое выполнение плана», — написала в комментариях Александра Гуменна.

В то же время, другие пользователи отмечают нецелесообразность использования исторических аналогий без учета изменения демографических показателей и медицинских стандартов за последние десятилетия.

«С 1950 года средняя продолжительность жизни человека выросла на 30 лет. В настоящее время, по классификации ВОЗ, мужчина до 60 лет — это человек среднего возраста. Поэтому немного некорректный вывод на основании сравнения людей, рожденных в 20-30-х и 70-х», — отметил Дмитрий Белоус.

Откуда взялось число 57,3: позиция демографов

Ученые призывают оперировать проверенными данными и опираться на методологию демографических расчетов.

Реклама

Как объяснил заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Александр Гладун, определить продолжительность жизни украинцев во время войны практически невозможно.

«Не знаю, откуда взялось число о средней продолжительности жизни мужчин в Украине в 57,3 года. Чтобы рассчитать этот показатель, нужно знать, во-первых, половозрастную структуру населения Украины, которой мы не знаем по объективным причинам, а также смертность людей в Украине по возрастным группам. То есть, в каком возрасте и сколько людей (в нашем случае — мужчин) умирает. Такие данные Государственная служба статистики сейчас просто не предоставляет», — рассказывает ТСН.ua Александр Гладун.

Демограф замечает: если смертность по возрасту Госстат еще может сосчитать, то достоверных данных о численности населения по возрасту у нас вообще нет.

«Чтобы определить среднюю продолжительность жизни мужчины в Украине, нужно изучать каждую возрастную группу от 0 до 100 лет. Поэтому утверждение о среднем возрасте мужчин 57 лет — это экспертная оценка, не более. И откуда эксперт ее взял, я сказать не могу. Средняя продолжительность жизни украинских мужчин может быть такой, а может быть больше или даже меньше. Поэтому я не спешил бы с выводами, что наши мужчины доживают только до этой цифры — 57 лет», — отмечает Александр Гладун.

Средняя продолжительность жизни для 50-летних — явно за 60

Ученый также объяснил методологическую разницу в демографических расчетах, ведь сам приведенный показатель правильно называется «средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении», то есть в 0 лет.

«Другими словами, сколько в среднем проживет человек, который родился, если возрастные показатели смертности будут такими же, как в год расчета. Это в среднем, а конкретный человек может прожить и меньше, и больше», — объясняет демограф.

Александр Гладун подчеркивает: ожидаемая продолжительность жизни при рождении наиболее употребимый показатель.

«Но средняя ожидаемая продолжительность жизни рассчитывается отдельно и для тех, кому 1 год, 2 года и так далее до 100 лет. Так, в 2019 году, ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении составляла 66,9 года, для тех, кто достиг 20 лет, ожидаемая продолжительность жизни составляла 47,8 лет, при достижении 50 лет — 22,3 года, 60 лет — 15,5 года, а для тех, кто дожил до 100 лет — 2,2 года. Для сравнения: у женщин ожидаемая продолжительность жизни составила соответственно 77,0; 57,8; 29,6; 21,0 и 1,7 лет. Как можно увидеть, при достижении возрастного предела ожидаемой продолжительности жизни при рождении не все умирают, часть продолжает жить, а кто-то имеет перспективы дожить и до 100 лет. Эти характеристики рассчитываются по демографическим моделям. Но если посмотреть вокруг, это соответствует действительности — мы видим много людей, которые пересекли предел ожидаемой продолжительности жизни при рождении», — отмечает ученый.

Дата публикации 22:30, 24.08.26 Количество просмотров 25 Сколько нас на самом деле? Вся правда о демографии во время войны и прямое включение из родильного

Новости партнеров