Мобилизация мужчин 60+: Рада одобрила законопроект — что известно

Мобилизация мужчин старше 60 лет / © ТСН

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В Украине скоро смогут добровольно мобилизовать мужчин старше 60 лет. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13229. Мужчины, достигшие предельного мобилизационного возраста, смогут подписывать годовые контракты.

Все, что известно об условиях контракта 60+ — читайте в материале ТСН.ua.

В целом мобилизации в Украине подлежат мужчины от 18 до 60 лет.

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В феврале 2025 года Министерство обороны начало проект "Контракт 18-24”. Мужчины, не достигшие мобилизационного возраста, могут добровольно присоединиться к Вооруженным силам Украины, подписав контракт сроком на один год. По условиям контракта добровольцы получают 1 млн гривен выплат.

Теперь контрактную службу планируют запустить для мужчин старше 60 лет.

Мобилизация старше 60 лет: какие условия контракта

Так, Верховная Рада 4 июня приняла в первом чтении законопроект №13229, который позволит мужчинам добровольно подписывать контракт на военную службу после 60 лет.

Законопроект должен быть доработан до второго чтения. Пока известно, что для подписания контракта мужчины старше 60 лет должны получить заключение о пригодности по состоянию здоровья от военно-врачебной комиссии (ВЛК) и письменное согласие командира части.

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Добровольцам 60+ будут доступны небоевые должности в рядовом, сержантском или старшинском составе. Служить в младшем или старшем офицерском составе можно будет при условии, что человек освободился со службы после 1 января 2015 года.

Кроме того, для добровольцев 60+ по контрактам будет устанавливаться испытательный срок на два месяца.

Контракт можно будет подписать на один год, но при желании потом его продлить.

Об особом денежном вознаграждении, как в контрактах 18-24, пока речь не идет.

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Мужчины 60+ смогут подписывать годовые контракты на военную службу после того, как Верховная Рада примет проект закона в целом.

Стоит отметить, что мнения среди военнослужащих о контракте 60+ разделились. С одной стороны, новый законопроект позволит мотивированным и опытным мужчинам возвращаться на службу после освобождения.

В то же время идею также много критикуют. Мол, новый закон не приведет в армию наиболее дефицитных специалистов, в том числе штурмовиков. Кроме того, в условиях современной войны, даже несмотря на технологичность, физическая выносливость остается критической.

Мобилизация мужчин 50+

Мобилизация мужчин в возрасте 50 лет происходит на общих основаниях. У них те же обязанности, что и другие военнообязанные — обновлять свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК), носить при себе военные документы и предъявлять их по требованию правоохранителей.

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Однако военнообязанных в этом возрасте берут служить не везде — в частности, их не отправляют в штурмовые войска.

Мобилизация до 25 лет

Напомним, что в Украине мужчины в возрасте 18-24 лет могут подписать «Контракт 18-24». Это добровольная инициатива для украинцев моложе мобилизационного возраста, которые готовы присоединиться к Силам обороны на фиксированный срок — один год.

Контракт предусматривает базовую общевойсковую подготовку, профессиональную подготовку и адаптации в воинской части. Молодежь, которая подпишет специальный контракт, получит много льгот, в том числе гарантированную демобилизацию после года службы.

Обязательным условием контракта является непосредственное участие в боевых действиях не менее шести месяцев в течение контракта.

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Кроме того, этот вид контракта предусматривает принятие на военную службу по следующим военно-учетным специальностям и штатным должностям:

стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар

помощник гранатометчика, старший гранатометчик, гранатометчик

разведчик, старший разведчик

Мужчины, подпишущие годовой контракт с армией, получат:

Контракт на 1 млн гривен . (200 тысяч гривен сразу при подписании контракта и 800 тысяч гривен выплат двумя частями на время действия контракта)

Дополнительно до 120 000 грн/месяц + доплаты за боевые задания

Выбор части и специальности

Компенсацию жилья в течение службы

Медицинское обеспечение + стоматология и зубопротезирование

Ипотека 0.0% годовых по истечении контракта («єОселя»)

Бесплатный проезд и коммунальные льготы

Обучение в учебных заведениях в пределах квот на средства государства, после окончания контракта

Право на выезд за границу после одного года службы

Возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВЛК

Детальнее условия «Контракта 18-24» можно прочитать на сайте Министерства обороны.

Ранее мы писали о том, кто не подлежит мобилизации и публиковал полный список причин освобождения от службы.

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