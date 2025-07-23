Мобилизация мужчин и женщин 60+ лет / © ТСН

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Мужчины и женщины старше 60 лет смогут служить в Вооруженных силах Украины по контракту. Верховная Рада приняла соответствующий закон №4467-IX.

Какие условия контракта 60+ и что нужно, чтобы его заключить — читайте в материале ТСН.ua.

Мобилизация мужчин 60+: что известно

Верховная Рада приняла закон № 4467-IX, согласно которому женщины и мужчины в возрасте 60+ смогут добровольно проходить военную службу по контракту.

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Что нужно для заключения контракта

Для заключения контракта такое лицо должно быть признано ВЛК пригодным к военной службе и получить письмо-согласия от командира воинской части, с которой будет заключаться контракт.

Для лиц офицерского состава такое письмо-согласие дополнительно должно быть согласовано с Генштабом ВСУ.

Для лиц 60+ контракт заключается с испытательным сроком сроком до шести месяцев, а срок действия контракта составляет один год с возможностью пролонгации еще на один год.

Возможно ли расторгнуть контракт с ВСУ

Досрочное прекращение контракта возможно в случае:

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Отмена военного положения

Не прохождение испытательного срока

Служебное несоответствие

«Процедура заключения контракта с лицами 60+ особо ничем не отличается от общего порядка, кроме как получение согласия от командира воинской части, а для лиц офицерского состава также согласование с Генштабом ВСУ», — отметила в комментарии ТСН.ua адвокат Марина Бекало.

Могут ли остановить, чтобы заставить подписать контракт

В Сети распространяется информация якобы Территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут остановить лиц 60+, чтобы заставить подписать контракт.

Марина Бекало отметила, что это не соответствует действительности, ведь не имеет никакого практического смысла:

«Заставить подписать контракт на прохождение военной службы невозможно, поскольку служба добровольна, и для таких лиц устанавливается испытательный срок. В случае служебного несоответствия или не прохождения испытания с такими лицами расторгается контракт. Следовательно, останавливать на улицах лиц 60+ с целью заставить подписать контракт нет никакого практического смысла».

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Раньше мы писали о мобилизации женщин в Украине. Адвокат Марина Бекало объяснила, кого могут призвать в 2025 году и на каких условиях в Вооруженных силах Украины служат женщины.