Мобилизация мужчин и женщин 60+ лет / © ТСН

В Украине заработала новая процедура, позволяющая мужчинам и женщинам старше 60 лет подписывать контракт на военную службу.

Об этом сообщил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко в Facebook.

Соответствующий закон №4467-IX уже принят парламентом и вступил в силу. Это означает, что чувствующие силы и желания украинцы старшего возраста теперь могут присоединиться к Вооруженным силам Украины.

По словам Романа Костенко, в воинские части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) уже разослали Алгоритм действий должностных лиц по принятию на службу граждан старшего возраста.

«Это означает, что процедура официально запущена, и желающие могут обращаться в соответствующие учреждения для оформления всех необходимых документов», — сообщил он.

Условия контракта после 60 лет

Закон определяет ряд требований, которые следует выполнить для подписания контракта:

пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) и получить заключение о пригодности;

иметь письмо-согласие от командира воинской части, с которой заключается контракт;

для офицеров письмо-согласие дополнительно должно быть согласовано с Генеральным штабом ВСУ.

Для лиц 60+ контракт заключается с испытательным сроком до шести месяцев. Основной срок действия составляет год с возможностью продления еще на один год.

Можно ли досрочно расторгнуть контракт

Законодательство предусматривает несколько случаев, когда контракт может быть прекращен ранее:

в случае отмены военного положения;

если военнослужащий не прошел испытательный срок;

в случае служебного несоответствия.

«Процедура заключения контракта с лицами 60+ особенно ничем не отличается от общего порядка, кроме как получение согласия от командира воинской части, а для лиц офицерского состава также согласование с Генштабом ВСУ», — пояснила адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua.

Могут ли заставить подписать контракт

В Сети распространяется информация, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) могут останавливать людей в возрасте 60+, чтобы заставить их заключить контракт.

Адвокат отметила, что это не соответствует действительности:

«Заставить подписать контракт на прохождение военной службы невозможно, поскольку служба является добровольной, и для таких лиц устанавливается испытательный срок. В случае служебного несоответствия или не прохождения испытания с такими лицами расторгается контракт. Следовательно, останавливать на улицах лиц 60+ с целью заставить подписать контракт нет никакого практического смысла».