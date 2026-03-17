Мобилизация осужденных женщин: военный откровенно рассказал, хотят ли они воевать
В Украине на фронте все чаще воюют осужденные женщины. Военный инструктор рассказал, что они охотно присоединяются к ВСУ.
Инструктор штурмового батальона с позывным «Черный» рассказал, что в Украине осужденные женщины охотно мобилизуются в ВСУ.
Об этом военный рассказал в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.
Военный отметил, что осужденные женщины охотно вступают в ряды Вооруженных сил Украины. В его подразделении они являются пилотами дронов.
Он отметил, что на фронте воюют осужденные девушки, которым 19 лет. «Черный» добавил, что эти женщины попали в колонию из-за разных случаев: кто-то из-за любви, кто-то из-за наркотиков.
«Сейчас мы набрали также осужденных. Из осужденных женщин мы набрали роту, которые у нас пилоты», — сказал он.
