Мобилизация осужденных женщин: военный откровенно рассказал, хотят ли они воевать

Реклама

Инструктор штурмового батальона с позывным «Черный» рассказал, что в Украине осужденные женщины охотно мобилизуются в ВСУ.

Об этом военный рассказал в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

Военный отметил, что осужденные женщины охотно вступают в ряды Вооруженных сил Украины. В его подразделении они являются пилотами дронов.

Реклама

Он отметил, что на фронте воюют осужденные девушки, которым 19 лет. «Черный» добавил, что эти женщины попали в колонию из-за разных случаев: кто-то из-за любви, кто-то из-за наркотиков.

«Сейчас мы набрали также осужденных. Из осужденных женщин мы набрали роту, которые у нас пилоты», — сказал он.

