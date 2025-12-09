Мобилизация по-новому: что могут изменить после заявления Сырского

В Украине могут усилить мобилизацию / © ТСН

После заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о мобилизации в контексте того, что враг усиливает наступление и у нас нет другого выбора, как укреплять свое войско, отдельные парламентарии и ряд военных экспертов в комментарии для ТСН.ua назвали вероятные сценарии перемен.

Народный депутат Алексей Гончаренко, часто комментирующий мобилизацию и деятельность ТЦК, ответил нам так: «То, что нам нужно усиливать мобилизацию — это 100% и нет никаких сомнений. Но если кто-то считает, что усиление «бусификации» — это усиление мобилизации, это глубокая ошибка. «Бусификация» для выполнения задач мобилизации не эффективна. Эффективна она для коррупционного наполнения карманов тех, кто в этой пирамиде, эффективна для разрушения украинского общества».

К этому он добавил: «Для того чтобы усилить мобилизацию, нужно вводить сроки службы, увеличить денежное обеспечение военным, а не депутатов и должностных лиц. Надо наконец создать гражданские центры рекрутинга, сделать акцент на пригодных и мотивированных. Только такие люди могут усилить войско. Если только усилят «бусификацию», то это приведет к более разрушительным эффектам внутри общества, обогащению кого-то отдельного, но не усилит наш фронт. К сожалению».

В свою очередь, касательно мобилизации в комментарии для ТСН.ua высказалась и народная депутат Марьяна Безугла. По ее убеждению, в ближайшее будущее кардинальных изменений не усматривается.

Мобилизация добровольно и за деньги: вывод экспертов

«Генерал Сырский отметил в частности и то, что нужно усиливать рекрутинг. Как бы то ни было, но можно и добровольно приходить в армию. В этом есть преимущество, потому как можно выбирать подразделение, род и вид войск, где хочешь служить. Это преимущество и это работает», — говорит военный эксперт Александр Мусиенко.

И добавляет: «Что касается мобилизации: цифр разглашать не буду, но осенью она несколько улучшилась. То есть мы наблюдаем тенденцию того, что удается привлекать людей в армию. Это хорошо и хотелось бы, чтобы эти темпы не сбавлялись, а в идеале наращивались. Как из-за рекрутинга, так и мобилизации. Российское наступление продолжается и не на одном направлении. Нам нужно решать задачу пополнения существующих бригад, формировать оперативный резерв».

Военный обозреватель Денис Попович также подтверждает тенденцию, что мобилизация, например в ноябре, по цифрам была с удовлетворительными показателями.

«Скажем так — с неплохими показателями, но непонятно, какое количество людей попало в учебные центры и ушли к СОЧ. На мой взгляд, нужно добиваться того, чтобы меньше людей хотели становиться СОЧшниками. Нужны «кнут» и «пряник». Ответственность за самовольное оставление части и, соответственно, мотивация (служить — Ред.). На мотивации необходимо строить всю мобилизацию. Нужны финансовый стимул и информационная кампания, которые мотивировали бы идти воевать», — говорит Попович.

В свою очередь, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко называет заявление главнокомандующего достаточно дискуссионным.

«Мы можем говорить о разных аспектах того, что он заявил, но не догадываться о том, что он действительно имел в виду. Было сказано о мобилизации, контрактах. Но не было подробной формулировки. В каком-то смысле можно понять, почему так: не надо, чтобы все знали о том, какие у нас планы», — говорит Коваленко.

И отмечает: «Если говорить о мобилизации, то нужно говорить о качестве, а не количестве. Мы не можем позволить себе воевать с Россией количеством. РФ сражается против нас количеством. У нас, во-первых, меньшее количество населения. Второе: часть пригодного населения не всегда хочет стать частью ВСУ. То есть может идти речь (в заявлении Сырского — Ред.) о расширении финансовой мотивации. Я об этом давно говорю и надеюсь, что это начнет распространяться не только на категорию 18-24 лет. Кстати, эта категория — менее эффективная, на которую можно было бы распространять такие контракты. Она самая маленькая по количеству и активности. Поэтому важно уделять внимание не просто контрактам, а разовым выплатам категориям 24+».

