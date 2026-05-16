Мобилизация по-новому: что такое электронные повестки, которые предлагают вручать в Совете

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект №15236, который имеет цель кардинально изменить подход к процессу мобилизации. Документ под названием «Проект Закона о реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели мобилизации» обещает полную цифровизацию и минимизацию физических контактов между гражданами и представителями ТЦК.

Мобилизация в Украине: что предлагают в Раде

Авторы законодательной инициативы предлагают изменить саму философию работы центров комплектования. Вместо того чтобы «искать и ловить» военнообязанных, работники ТЦК должны стать консультантами, которые помогают с документами и разъясняют логику решений по призыву.

Для минимизации коррупционных рисков и «ручного контакта» предлагается :

Перевести все взаимодействие между гражданином и ТЦК исключительно в электронный кабинет военнообязанного. Ввести «онлайн повестки» — вручение документов в электронной форме с обязательной фиксацией получения. Обеспечить гражданам доступ к информации об их статусе: пригодность к службе, наличие отсрочки или пребывание в резерве.

По мнению разработчиков проекта, такие шаги сделают мобилизацию более прозрачной и вернут доверие общества.

Что говорят адвокаты о реформе ТЦК

В то же время адвокаты, специализирующиеся на вопросах мобилизации, сомневаются в практичности инициативы.

Адвокат Анжела Василевская отмечает, что в части 1 предложенной ст. 3-1 законопроекта указывается о якобы «реформе» ТЦК и СП и «превращении из „силового органа“ в сервисный, прозрачный и подотчетный институт».

«Но ТЦК и СП — не институт, а орган военного управления, подотчетный МОУ и он никогда не уполномочивался выполнять функции „силового органа“ или „ручного контакта“. А последствия за всякого рода „ручные контакты“ уже предусмотрены уголовным кодексом Украины и вопрос не в „реформе“ и „цифровизации“, а привлечению к ответственности служебных лиц, злоупотребляющих должностным положением, наносят телесные повреждения, удерживают людей против их воли без всяких полномочий, процедуры», — объясняет ТСН.ua Анжела Василевская.

Она считает, чтобы ТЦК физически не занималось оповещением на улицах, достаточно приказа его высшего руководства, а не нового закона.

«Правила мобилизации» и так прозрачны, нормативное урегулирование качественное. Но вопрос в том, что установленная законодательством процедура не выполняется, а реальное привлечение к ответственности нарушителей носит единичный характер, — отмечает Анжела Василевская. — Вместо того, чтобы поднимать вопрос бездействия существующих правоохранительных органов по привлечению должностных лиц, в нарушение мобилизационного законодательства к ответственности, предлагается создание еще какого-то «надлежащего органа по обжалованию действий работников ТЦК и СП».

Мобилизация и вопросы «электронных повесток»

Что касается предложенных «сервисных функций» ТЦК и СП, то они, по мнению адвоката, и так предусмотрены действующим законодательством по ведению военного учета, оповещения, работы с семьями военнослужащих.

Проектом предлагается «перевод всего взаимодействия гражданина и ТЦК и СП исключительно в электронный кабинет военнообязанного», хотя пользование таким кабинетом не обязательно для граждан и должна быть техническая возможность пользования таким кабинетом.

«Что касается указанной в законопроекте идеи вручения повесток в электронной форме с фиксацией получения, то я не думаю, что есть техническая возможность получить эту „фиксацию“. Если автор законопроекта намекает на возможность направления повестки в электронный кабинет, то, опять же, пользование кабинетом с помощью приложения „Резерв+“ является добровольным и обязанности ежедневно проверять поступления уведомлений в „Резерв+“ у граждан нет», — отмечает Василевская.

Она добавляет, что на данный момент в «Резерв+» могут поступать уведомления об отправке повестки по почте. Другой вопрос, насколько эффективно «Укрпочта» выполняет свои функции по оповещениям граждан о поступлении повестки.

«Данный законопроект имеет слабую юридическую технику, противоречит целому ряду имеющихся нормативных актов, потребность отдельного крупного бюджета на его производство — как на создание еще одного контролирующего органа, так и на техническую реализацию „сервисной функции“. Более эффективной мне кажется задача заставить должностных лиц ТЦК и СП четко выполнять положения уже действующих нормативных актов, чем придумывать новые», — заключает Анжела Василевская.

Дата публикации 19:42, 04.04.26

