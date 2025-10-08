Мобилизация по-новому: где завтра ТЦК могут искать мужчин и женщин

Адвокаты предполагают, что ТЦК начинает собирать информацию из реестров о мужчинах и военнообязанных женщинах по-максимуму. / © ТСН

После официального сообщения Министерства обороны Украины о том, что все мужчины в возрасте 25-60, не состоящие на военном учете, в рамках мобилизации будут поставлены туда автоматически, адвокаты, специализирующиеся в том числе и на мобилизационных вопросах, в комментарии для ТСН.ua разъяснили, какая именно информация о мужчинах будет в распоряжении ТЦК.

По их словам, настало то время, когда ТЦК, вероятно, будет обладать почти всеми данными о военнообязанных мужчинах и женщинах.

«Для ТЦК может быть доступна информация из демографического реестра о месте регистрации военнообязанного. Если в приложении «Резерв+» нет информации о другом месте регистрации, то мужчину будут ставить на учет по адресу регистрации», — говорит адвокат Екатерина Анищенко.

И добавляет: «Не стоит забывать, если мы говорим о медиках, о лицах, имеющих специальность, смежную с военно-учетной, то данную информацию предоставляет высшее учебное заведение или техникум. Информацию о том, что человек закончил обучение и получил медицинскую специальность. Постановка на военный учет происходит по месту регистрации или местонахождению военнообязанного лица».

На уточняющий вопрос Екатерина Анищенко отвечает, что данные касательно образования будет предоставлять учебное заведение.

«Оно обязан давать ответ для ТЦК, если такой запрос будет. В моей адвокатской практике был случай, когда у женщины было фармацевтическое образование, но она работала обычным продавцом. Но по запросу ТЦК предприятие предоставило информацию, что у них есть лицо, имеющее фармацевтическую специальность. В трудовой книжке была запись об этом образовании. Все предприятия должны проходить сверку с ТЦК», — объясняет адвокат.

Если человек арендует жилье

По словам Екатерины Анищенко, информацию о месте фактического проживания военнообязанного ТЦК может узнать, если законопослушное лицо изменит информацию о фактическом месте своего пребывания.

«Если лицо зарегистрировано по одному адресу, а фактически находится по другому, то оно не освобождается от обязанности встать на военный учет по месту фактического пребывания», — уточняет адвокат.

Информация о браке и детях

«Реестр актов гражданского состояния находится в распоряжении ГРАГС. Будет ли информация о семейном положении лица в распоряжении ТЦК, это будет зависеть от того, насколько профессионально будет составлен запрос работниками ТЦК на получение указанной информации. Нередки случаи, когда ТЦК запрашивает у ГРАГС выписку из несуществующих реестров. Например, есть ли другие дети у такой матери, которая нуждается в уходе и сын которой хочет получить отсрочку. Реестра, где было бы указано, что у человека есть сестры и братья — такого не существует».

Резюмируя, Екатерина Анищенко говорит, что имели место случаи, когда повестки от ТЦК были прикреплены к платежкам, по которым жильцы платят коммуналку.

В свою очередь другой адвокат, бывший следователь Роман Симутин, который также специализируется в том числе и на вопросах мобилизации, уверен, что ТЦК могут иметь доступ и к медицинской документации.

Кроме того, Роман Симутин отмечает, что в демографическом реестре, которым, вероятно, сможет пользоваться ТЦК, есть сведения о паспортных данных.

«Это один из самых наполненных реестров», — говорит Симутин.

По его словам, если подводить итог, система, которая будет ставить военнообязанных на учет, может получить доступ к следующим данным:

Фамилия, имя, отчество

Фото

Место регистрации

Информация о семейном положении

Информация о состоянии здоровья

Вероятно, ограниченная часть информации от банков, но не о состоянии банковских счетов

Ранее сообщалось о том, кого забирают прежде и куда отправляют служить после 50 лет. По словам адвоката Марины Бекало, такие мужчины обычно занимают должности логистов или водителей.