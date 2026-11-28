- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1713
- Время на прочтение
- 3 мин
Мобилизация по-новому: как будут искать всех, кто «потерялся»
Мобилизация в Украине продолжится изменениями, которые коснутся всех мужчин от 17 до 16 лет.
В Украине продолжается мобилизация, в рамках которой в течение ближайшего месяца произойдут изменения, которые коснутся мужчин 17-60 лет — Кабмин принял постановление о верификации данных лиц этой возрастной категории в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
Иными словами, для проведения верификации Государственная миграционная служба будет передавать Минобороны данные своей ведомственной информационной системы и Единого государственного демографического реестра.
Их будут сравнивать с информацией, которая уже содержится в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
Мобилизация в Украине: что теперь может измениться
«Мы видим бюджеты на войну, принятые в России на следующий год. Мы реагируем. Генштаб и Сухопутные силы, руководящие ТЦК, показывают, что для того, чтобы в 2027 году дать отпор оккупантам и проводить контрштурмовые операции, есть необходимость в дополнительной мобилизации. Правительство сказало, что надо верифицировать всех», — выразил свое видение ситуации в комментарии для ТСН.ua нардеп Руслан Горбенко, часто комментирующий ход мобилизации в Украине.
Он добавляет, что, возможно, в данном случае будут проверены определенные категории мужчин: «Есть категория мужчин, которые не пришли по повесткам и не обновили свои данные. Есть категория, получившая инвалидность во время войны, но не в результате войны. Есть студенты в возрасте 25+. Слышим о статистике, что во время войны было отчислено 50 тыс. человек».
По мнению народного депутата, представительницы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирины Фриз, произойдет актуализация сведений в реестре «Оберег».
«Соответственно, полученная информация позволит Министерству обороны определить, какое количество людей, не обновивших свои данные, нарушивших действующее законодательство, находятся на территории Украины. Или кто не состоит на военном учете», — выразила свое видение ситуации Ирина Фриз.
На новости об изменениях в мобилизации отреагировало и адвокатское сообщество. Например, одна из адвокатов, которая специализируется в частности на соответствующем законодательстве, Дарья Тарасенко, проанализировала, какие именно данные будут сверены и какие последствия будет иметь весь этот процесс.
На своей странице в соцсети она отметила следующее:
«Какие данные подлежат актуализации?
Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии)
Реквизиты паспорта гражданина Украины и/или паспорта гражданина Украины для выезда за границу
Уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии)
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата рождения
Место рождения
Пол
Адрес задекларированного/зарегистрированного места жительства (нахождение)
Сведения о гражданстве
Отцифрованный образ лица (фото)».
По мнению адвоката, такая верификация будет иметь следующие последствия:
«Во-первых, наверняка после такой верификации найдутся те, кто должен быть на учете, но «потерялись» — они будут поставлены на военный учет.
Во-вторых, возможно, появится новая информация, которая позволит более эффективно искать тех, кто подлежит призыву на военную службу.
В-третьих, дополнение реестра информацией будет способствовать и решению определенных проблем призывников и военнообязанных (например, сейчас существует проблема с получением за границей паспорта через ГП «Документ», если в реестр не внесена информация об «идентификационном коде»).
В-четвертых, теоретически могут быть выявлены новые нарушения правил военного учета (например, нахождение на учете не по зарегистрированному месту жительства).
И, по-моему, главное. Мы на этом этапе не можем точно знать, насколько корректными будут результаты такой верификации и не повлияет ли это, например, на результаты проверки системой оснований для отсрочки».
Резюмируя, она добавила: «Поэтому мой совет призывникам, военнообязанным и резервистам таков: проверять, не произойдет ли изменение информации в электронном военно-учетном документе. Особое внимание необходимо уделять наличию в реестре информации об отсрочке, а также следить, не появится ли отметки о нарушении и «розыске».
В комментарии для ТСН.ua она отметила, что, по ее мнению, нынешняя верификация — это попытка найти информацию о тех мужчинах, о которых не было найдено сведений во время аналогичного масштабного процесса в прошлом году.
Напомним, ранее сообщалось о том, могут ли снизить мобилизационный возраст. По данным парламентария, в Украине возросло количество 25-60-летних мужчин, поступающих в учебные заведения.