В Минобороны будут переданы сведения о мужчинах возрастом 17-60 лет / © ТСН

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В Украине продолжается мобилизация, в рамках которой в течение ближайшего месяца произойдут изменения, которые коснутся мужчин 17-60 лет — Кабмин принял постановление о верификации данных лиц этой возрастной категории в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Иными словами, для проведения верификации Государственная миграционная служба будет передавать Минобороны данные своей ведомственной информационной системы и Единого государственного демографического реестра.

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Их будут сравнивать с информацией, которая уже содержится в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

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Мобилизация в Украине: что теперь может измениться

«Мы видим бюджеты на войну, принятые в России на следующий год. Мы реагируем. Генштаб и Сухопутные силы, руководящие ТЦК, показывают, что для того, чтобы в 2027 году дать отпор оккупантам и проводить контрштурмовые операции, есть необходимость в дополнительной мобилизации. Правительство сказало, что надо верифицировать всех», — выразил свое видение ситуации в комментарии для ТСН.ua нардеп Руслан Горбенко, часто комментирующий ход мобилизации в Украине.

Он добавляет, что, возможно, в данном случае будут проверены определенные категории мужчин: «Есть категория мужчин, которые не пришли по повесткам и не обновили свои данные. Есть категория, получившая инвалидность во время войны, но не в результате войны. Есть студенты в возрасте 25+. Слышим о статистике, что во время войны было отчислено 50 тыс. человек».

По мнению народного депутата, представительницы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирины Фриз, произойдет актуализация сведений в реестре «Оберег».

«Соответственно, полученная информация позволит Министерству обороны определить, какое количество людей, не обновивших свои данные, нарушивших действующее законодательство, находятся на территории Украины. Или кто не состоит на военном учете», — выразила свое видение ситуации Ирина Фриз.

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На новости об изменениях в мобилизации отреагировало и адвокатское сообщество. Например, одна из адвокатов, которая специализируется в частности на соответствующем законодательстве, Дарья Тарасенко, проанализировала, какие именно данные будут сверены и какие последствия будет иметь весь этот процесс.

На своей странице в соцсети она отметила следующее:

«Какие данные подлежат актуализации?

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии)

Реквизиты паспорта гражданина Украины и/или паспорта гражданина Украины для выезда за границу

Уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата рождения

Место рождения

Пол

Адрес задекларированного/зарегистрированного места жительства (нахождение)

Сведения о гражданстве

Отцифрованный образ лица (фото)».

По мнению адвоката, такая верификация будет иметь следующие последствия:

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«Во-первых, наверняка после такой верификации найдутся те, кто должен быть на учете, но «потерялись» — они будут поставлены на военный учет.

Во-вторых, возможно, появится новая информация, которая позволит более эффективно искать тех, кто подлежит призыву на военную службу.

В-третьих, дополнение реестра информацией будет способствовать и решению определенных проблем призывников и военнообязанных (например, сейчас существует проблема с получением за границей паспорта через ГП «Документ», если в реестр не внесена информация об «идентификационном коде»).

В-четвертых, теоретически могут быть выявлены новые нарушения правил военного учета (например, нахождение на учете не по зарегистрированному месту жительства).

И, по-моему, главное. Мы на этом этапе не можем точно знать, насколько корректными будут результаты такой верификации и не повлияет ли это, например, на результаты проверки системой оснований для отсрочки».

Резюмируя, она добавила: «Поэтому мой совет призывникам, военнообязанным и резервистам таков: проверять, не произойдет ли изменение информации в электронном военно-учетном документе. Особое внимание необходимо уделять наличию в реестре информации об отсрочке, а также следить, не появится ли отметки о нарушении и «розыске».

В комментарии для ТСН.ua она отметила, что, по ее мнению, нынешняя верификация — это попытка найти информацию о тех мужчинах, о которых не было найдено сведений во время аналогичного масштабного процесса в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось о том, могут ли снизить мобилизационный возраст. По данным парламентария, в Украине возросло количество 25-60-летних мужчин, поступающих в учебные заведения.

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